İşçi emeklisinin % 10.48’i garanti!

2022 yılı geliyor…

Hangi haber sitesini açsanız, emeklilerle ilgili değerlendirmeler yapılıyor…

Emekliye ne kadar zam gelecek diye hesaplamalar yapılıyor…

Hatırlanacağı gibi işçi emeklilerine temmuzda yüzde 8.45 zam yapılmıştı.

Aralıkta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 3 olursa işçi emeklisi önümüzdeki ocak ayında yüzde 13.8 daha zam alacak.

Böylece toplam zam yüzde 22.25'te kalacak.

Aralık ayı enflasyonu sıfır çıksa dahi, işçi emeklisinin yüzde 10.48 zam alacağı garanti…

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Memur emeklisine temmuz ayında yüzde 8.45 zam yapılmıştı.

Aralıkta TÜFE yüzde 3 olursa memur emeklisi yüzde 24.25 zam alacak.

Ayrıca ek zam protokolüyle yüzde 4 daha zam gelmesi bekleniyor.

Sonuçta memurun aynı dönemdeki zammı yüzde 28.2'yi bulacak.

Gerek işçi emeklisine, gerekse memur emeklisine yapılan zam, kesinlikle yetersiz…

Vergiler ve harçlara yılbaşından itibaren yüzde 36 zam yapılacaksa, işçi ve emekliye de bu aranda zam yapılmalı.

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Az elektrik tüket az fatura öde!

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, önceki gün bir açıklama yaptı… Açıklamada “1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla uygulamaya koyacağımız kademeli tarife uygulaması ile evinde elektriği az tüketen vatandaşlarımız daha az fatura ödeyecek. Bu sayede meskenlerde elektrik kullanımında tasarruf miktarı da artacaktır. Bununla birlikte, dar gelirli vatandaşlarımıza aylık 150 kWh’e kadar elektrik tüketim desteği devletimiz tarafından sağlanmaktadır” dedi. AKP iktidarı, yeni yeni icatlar çıkarıyor. İndirin elektrik fiyatlarını, vatandaş dilediğince kullansın.

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Pasaport harcı EL YAKIYOR

Yeni yıl ile birlikte pasaport harçlarına zam yolda, her sene belirlenen Yeniden Değerleme Oranı bu yılda yüzde 36 ile dudak uçuklattı. 6 aya kadar olan pasaport harcı 227 TL'den 309 TL'ye, 1 yıllık pasaport harcı 450,8 TL'ye, 2 yıllık pasaport harcı 738 TL'ye, 3 yıllık pasaport harcı 1048,7 TL'ye, 4-10 yıllık pasaportun bedeli 1008 TL'den 1478 TL'ye yükselecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oranı düşürme yetkisi bulunuyor… Bakalım bu yetkisini kullanacak mı?

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Süt ve süt ürünlerine büyük zam yapıldı

Geçtiğimiz hafta çiğ süte Ulusal Süt Konseyi tarafından zam yapılmış, böylece sütün litre fiyatı 3.20 TL'den 4.70 TL'ye yükselmişti.25 litre sütten 1 kilo elde edilen tereyağın fiyatı 54 liradan 70 liraya yükselirken, yine 18 litre çiğ sütten 1 kilo elde edilen kaymak ise 45 liradan 60 liraya yükseldi. Her şeye zam üstüne zam geliyor… Et, süt ve peynir tüketmek resmen lüks oldu

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Un fabrikaları Rusya’ya gidiyor

Dünyanın önde gelen buğday üreticilerinden Rusya, bu alandaki sanayisini kuvvetlendirmek için harekete geçti. Buğdayı işleyip ihraç edecek politikaları hayata geçiren Rusya, şimdiden 4 Türk uncuyu yatırım için ülkesine getirtti. Sektör kaynakları, Rusya'ya gidecek un fabrikası sayısının 10'u bulabileceğini ifade ediyor. Durum böyle olursa, Rusya’ya daha da bağımlı hale geleceğiz.

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Türkiye, gıda enflasyonunda açık ara önde!

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) açıkladığı son rapor, Türkiye'nin açık ara gıda fiyat artış şampiyonu olduğunu ortaya koydu.Rapora göre Türkiye eylülde yıllık yüzde 28.8, ekimde ise 27.4'lük gıda fiyat artışı ile tüm bölge ülkelerine fark attı.

Türkiye'den sonra fiyat artışında ikinci sırada gelen Kolombiya'da artış oranı yüzde 12.4 ve 13.7. Üçüncü sıradaki Avustralya'da ise gıda fiyatları yüzde 10.6 arttı. Bu 3 ülke dışında OECD bünyesinde çift haneli gıda enflasyonu bulunmuyor. AKP iktidarı gıda enflasyonu için tüm dünyanın sorunu diyor… Ama OECD rakamları öyle demiyor…