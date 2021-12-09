Alışveriş sitelerinin sözde indirim kandırmacası

Halkı kandırarak ürün satmayı esnaflık ya da ticaret olarak gören pek çok alışveriş sitesi ve bu sitelerin üyeleri binbir oyunla vatandaşı zarara uğratıyor. Alışveriş siteleri de bu duruma çoğu zaman aracılık ediyor.

Mesela 1000 TL’lik ürünün fiyatını 1800 TL gibi gösterip, bu rakam üzerinden de ürüne indirim yapmış gibi 1500 ya da 1400 yazıyor. Ürünün gerçek fiyatını bilmeyen vatandaş da indirim var diye bu ürünü satın alıyor.

Son günlerde döviz kurunun yol açtığı ve açmaya devam ettiği zamları da fırsat bilen kurnazlar, ürünlerinin fiyatını ikiye üçe katlıyor.

“Bugün almazsanız yarın zam gelebilir” cümlesi tam bir slogan haline dönüştü.

Gerçi bu slogan tam anlamıyla yaşanıyor.

Alacağınız ürünü favorilerinize eklediğinizde ertesi gün büyük bir sürprizle karşılaşabilirsiniz.

Size bir okurumuzun gönderdiği notlardan bahsedeceğim.

Vatandaş bir kahve makinesi almak için alışveriş sitesine girmiş. Ürünü inceleyip karşılaştırmak istemiş.

3 bin TL’ye bulduğu kahve makinesini favorilerine atan vatandaş, kahve makinesi fiyatının dolardan da hızlı yükseldiğini görünce gözlerine inanamamış. Önce, ürünün fiyatını 3 binden 5 bine çıkartıp, 5 binin üzerini çizip 4 bin yazmışlar. Sonra 4 binden 6 bine çıkartıp 6 binin üzerini çizerek 5 bin yazılmış. Böyle böyle artan ürünün güncel fiyatı ise 8 bin 120 TL.

4-5 gün içerisinde 3 bin TL’den 8 bin 500 TL’ye çıkan ve sepette indirimle 8 bin 120 TL’ye düştüğü iddia edilen kahve makinesi, doların bile yükseliş hızını aştı. Bu örnek gözümüze takılan küçük bir detay aslında.

Kim bilir kaç bin kalem üründe bu tür oyunlar oynanıyor.

Görerek alma ve klasik mağaza gezme alışkanlığının bitme noktasına geldiği bu dönemde, önce interneti cazip gösterip sonra da istedikleri gibi ürün fiyatlarıyla oynayan alışveriş sitelerine artık bir dur demenin zamanı geldi.

Yapılması gereken, halk üzerinden haksız ve adaletsiz kazanç sağladığı tespit edilen bu tür sitelerin cezalandırılması ve cezalarının da belli sürelerle sitelerinin kapatılması olmalı. Sert yaptırımlar uygulanmazsa vatandaşı korumamız olanaksızlaşır. Ben olsam bu ve benzeri fahiş fiyat yada müşteriyi yanıltıcı fiyat politikası uygulayan siteleri, her tespit edilen olumsuzluk için bir hafta kapatırdım.

Yıl içerisinde belli bir sayıda kapanma yaşayan ama buna rağmen olumsuz tutumuna devam eden alışveriş sitelerini de ticarette men ederdim.

İnsanları enayi yerine koymanın bedelini ödetirdim.

İnternet reklamlarında düşük, reklamı tıkladığınızda ise yüksek fiyat hilesi yapan firmalara da reklam yasağı uygulardım.

Ticaret il müdürlükleri ve ilgili bakanlıkların bu duruma titizlikle eğilerek fırsatçılara hak ettiği cezaları vermesi dileklerimle…

İnternet üzerinden alışveriş yaparken lütfen dikkatli olun. Haklarınızı iyi öğrenin, hakkınızın peşinden sonuna kadar gidin. Para kolay kazanılmıyor, alın terinizin karşılığını fırsatçılara vermeyin.

Vatandaşın araç muayene isyanı

Önceki gün 49 bin kilometrede olan aracını muayeneye götüren Erdi Tepe isimli vatandaş, “Ben aracımı sıfır aldım. Üzerine hiçbir aksesuar eklemedim. Ancak aracım muayeneden geçmedi. Geçmemesinin nedeni zenon far olmasıymış. Görevli arkadaşa, “Bu benim taktırdığım bir şey değil. Fabrika çıkışı olan bir özellik” desem de para etmedi. Bana muayene tekrarı verdiler ve gönderdiler. Öte yandan benden sonra muayeneye giren araç ise muayeneden kolaylıkla geçebildi. Oysaki aynı fardan o arabada da vardı. Bir yandan fabrikasyon özellik yüzünden muayenden geçemeyen ben öte yandan sonradan takılan zenon farla muayeneden geçen diğer vatandaş. Ben bu ayrımı anlamış değilim. Kimi kime nasıl şikayet edeceğimi de bilmiyorum. Ama bu yapılan haksızlığı kınıyorum” dedi.

1 litre devam sütü 32 lira olur mu?

Türkiye bir yandan ekonomik krizi öte yandan da asgari ücrete yapılacak olan zammı konuşuyor. Ülkenin tek gündemi şu an ekonomi olmuş durumda. İş bulamayan gençler ya da aldığı ücretle geçinemeyenler ya kripto paralara ya iddia kuponlarına sarılıyor.

Sancılı bir dönem içerisinden geçtiğimiz bugünlerde, Covid bile unutulmuş durumda. Alınan her ürün bugünün parasıyla pahalı ama yarının parasıyla çok ucuza alınır oldu. Tıpkı bu süt fiyatı gibi.

Bebeklikten çocukluğa geçiş esnasında verilmesi tavsiye edilen devam sütlerinin fiyatını duyunca kulaklarıma inanamadım. Bir arkadaşım birkaç gün önce 10 TL’ye aldığı sütün 21 TL’ye çıktığını söyledi. Bu aşırı artış bana mantıksız geldi. Hemen internetten araştırmak istedim. Belki daha ucuzunu bulabilirim diye.

Ama ne ucuzu, arkadaşımın bahsettiği rakamı bile bulamadım. Bir alışveriş sitesinde söz konusu 1 litrelik devam sütünün fiyatı 39 TL’den 32 TL’ye düşmüş.

Evet, o-tuz-i-ki Türk Lirası.

Ete pahalı diyenler şimdi bu süt fiyatını görünce, 1,5 İskender fiyatına 1 litre sütün satıldığını görünce bakalım ne yorum yapacaklar.