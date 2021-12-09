Sergen’in başına gelen, Akçay başına da gelir…

Kocaelispor’da son iki haftadır izlediğimiz takımın, gerçek Kocaelispor ile uzaktan yakından alakası yok. En basit tabiriyle, bu takım içerinde huzursuzluk olduğunu seziyorum. Sanki hocayı isteyenler ile istemeyenler ikiye bölünmüş gibi. Yönetim içerisinde, taraftar içerinde, özellikle de futbolcular içerisindeki bu bölünme sahaya yansıyor. Takım futbol adına hiçbir şey ortaya koyamıyor.

İstanbul’u Tuzla’yı, Samsun’u yenen takım nerdeeeeee ?..

Bursa’yı zar zor yenebilen, Bandırma’ya hapsolan takım nerde ?..

Dino 9 gol atmış falan filan, geçin bunları geçin…

Alakası yok…

Yanlış teşh0is hastayı öldürür…

Bu da o hesap…

Bandırma maçında Dino sahadan çıkana kadar bir saate yakın oynadı…

Gol neredeydi o ana kadar ?..

Adamın yürüyecek hali yoktu…

Gerçek saptamalar yapmazsanız, hastalığa çare bulamazsınız. Kocaelispor şu anda ‘hasta adam’. Kentin siyasi yönetimi, ekonomik yönetimi, idari yönetimi birbirine karışmış durumda. Bu durum da, kulübün yönetimine yansıyor. Tribünlere yansıyor. Sonuçta bir araya gelip, sahaya yansıyor…

Engin Koyun, Mustafa Reşit Akçay’a sahip çıkıyor, ama yönetimin tamamı bu görüşte değil elbette. Çünkü onlara da çevrelerinden baskılar geliyor “Gönderin şu adamı” diye…

Bu baskılar sadece kulüp çevrelerinde değil elbette. Parayı veren, her türlü imkanı sağlayan büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da aynı baskılardan muzdarip…

Zira 90 milyon harcanmış…

Ortada büyük bir başarısızlık var…

Bu başarısızlık bu gece de sürerse (yani beraberlik bile alsak) Akçay’ı, başkan Koyun da artık durduramaz…

Sergen’e, başkan Çebi sahip çıktı, ama dün görevinden alındı…

O halde, bu olayın benzerinin bu gece yaşanmayacağını kim iddia edebilir ?..

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Kulüp çevrelerinde BAHRİ YAVUZ kulisleri…

Kocaelispor kulübü çevrelerinde son zamanlarda ‘Bahri Yavuz’ dedikoduları yapılıyor…

Herkes teknik adam konusunda konuşurken, bazı çevreler yönetimin de sorgulanması gerektiğini belirtiyor ve eski başkanın adını ezberletiyor…

Bu kulisleri kimin neden yaptığını da biliyor ve neyi amaçladıklarını tahmin edebiliyorum…

Tamamen siyasi…

Belki adamın haberi bile yoktur, ama önemli olan kaos ortamı yaratılması…

Bunda da başarılı olanlar çoğunlukta…

Kocaelispor siyasi olarak destek alıyor…

Bu kesin…

Tabi karşılığında da beklentiler oluyor…

Bu da bilinen bir gerçek…

O halde bu takım başarılı olursa hangi siyasi sevinir, başarısız olursa hangi siyasi sevinir ?..

Buyurun uzmanlık sorunuz…

Akma yönetim giderse, kim gelirse gelsin, Akçay’ın burada tutunamayacağı açık bir gerçektir…

Buyurun siyaset sofrasına !..