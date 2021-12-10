Yalakaların zaferi !..

Kalkınmış olanların “ayıp olmasın” diye “kalkınmakta olan ülke “ olarak tanımladığı ülkeler var. Bunlarda kalkınmayı önleyen en etkin neden, insan kalitesindeki düşüştür.

Bu düşüş –affınıza sığınarak yazıyorum- yalakalığı arttırır. Çünkü sahip olması gereken bilgi ve görgüden mahrum insanların tek imkanı yalakalıktır. Üstelik bunun tahsille ilgisi yoktur. Hatta yüksek tahsilli olanlar arasında daha yaygındır.

Yalakalığın olduğu yerde liyakat önemsizdir.

Yalakalığın, prim yaptığı ülkede kalkınma olmaz. Çünkü çalışacağı konularda bilgisi yetersiz insanlar yalakalık sayesinde kilit makamlara gelebilirler ve hatta karar verici konuma ulaşabilirler. Bu nedenle onların üstün değil, yeterli bilgi sahibi olması bile gerekli görülmeyebilir.

Ama bu konuda çok yanlış bir algı var: Karar vermekle yetkili kişi liyakata uyum gereğini, yalaka bir kişi için çiğnediğinde, sadece görev verilenin, yani yalakanın liyakatsız olduğu söz konusu olur. Halbuki bu imkanı sağlayan karar verici de o kişi kadar liyakatsızdır. Çünkü liyakatı dikkate almamak, ancak liyakatsız olmakla mümkündür.

Kalkınmış ülkede yalakalık olmaz. Çünkü o ülkede yalakalığa prim ödenmez. Yani yalaka olmanın faydası yoktur.

Ama yeterli düzeyde kalkınamamış ülkelerde, yalakalık çoğu zaman resmi çalışma alanlarında çok etkindir. Yalakalık sayesinde öyle yetersiz kişiler, öyle üst makamlara gelir ki hiç sormayın!

Böyle, gerektiğince kalkınamamış bir ülkede, ekonomik açıdan çok önemli rolünü dikkate alıp bir Araştırma Kurumunu örnek alalım. Farz edelim ki böyle bir kurumun başına müdür olarak getirilen kişi bizzat sorumlu olduğu araştırmalar için gereken çalışmaları yaptığını, kendi imzaladığı raporlarla yazılı, araştırma kurullarında sözlü olarak ifade etti. Ama bunların gerçek olmadığını, kurumda görevli araştırma uzmanı bir teknik eleman kesin belgelerle ortaya koydu ve durumu üst makamlara iletti.

Şu “hain!” kişinin yaptığına bakın!.. Ne kadar ayıp! Müdür her bilimsel toplantıda araştırmanın ülke için ne kadar önemli olduğundan ve araştırmacıların sahip olması gereken “araştırma namusundan” bahsetmiyor mu!

Ama kalkınamamış ülkelerde, bir araştırma kurumunda, böyle bir müdürün emri altında çalışmayı çok normal (!) görebilecek düzeyde liyakat ve görgüye sahip elemanlar olması çok normaldir. Bunlar müdürü adeta korumaya alır. Çünkü ”yalakalık” iş başındadır. Yapılacak ilk iş o “hainin!” kurumdan hemen uzaklaştırılmasını sağlamaktır. Bunun için sebepler “uydurulması” gerekir. Müdürün başkanlığında toplantılar yapılır. Bu “ihbarcının !..” araştırma kurumunun bağlı olduğu Genel Müdürlükte iki yabancı dilden sertifika sahibi tek eleman olması filan hiç önemli değildir.

Ortak imzalı bir rapor yazılır. Bunda ihbarcının bütün davranışları analiz edilir! Yıllardır aynı binada çalışma arkadaşlığı yaptıkları o kişinin bütün kötülükleri (!) sıralanır… Tabii, müdürün yediği “halt !”dan bu raporda tek kelime yoktur. Müdür ve şürekasının bütün üyeleri tarafından imzalanan rapor üst makama gönderilir.

Ama, benim yıllarca edindiğim tecrübelere göre, raporda bu hain (!) eleman için çok büyük ihtimalle, dünyanın en geri ülkelerinde, kişiyi en etkin şekilde kötülemek amacıyla, örneğin Patagonya veya Tanganika’da bile görülmesi mümkün olmayan şu nitelikte bir cümle yazılmış olabilir:

“Bu kişi (yani ihbarcı kastediliyor)..….tarihinden beri (3-4 yıl kastedilmiş olabilir.) hiçbir iş yapmamaktadır”

Müdürün çaresizliğine bakın! Daha doğrusu “müdürlük vasfına” bakın! Bunu yazıp, imzalamak aslında “Benden müdür olmaz” demek değil midir? Adam elini işe sürmüyor ve müdür çaresiz ! Şimdiye kadar bu konuda neden sustunuz müdür etiketli zat-ı muhterem! demezler mi? Çok gülünç!..

Böyle bir evrak, imzalayanların kalitesinin düşüklüğünü ve liyakat fakiri olduklarını göstermez mi?

Böyle bir ülkede kalkınma olabilir mi? Olamaz..

Ama bu çok verimli (!) yardımlara karşın müdür efendi ağlaya ağlaya emekli olma zorunda kalabilir mi? Bu kalkınmamış bir ülkede az da olsa karşılaşılan bir durumdur. Bal gibi olabilir!

Ancak şunu hiç unutmayınız; yalakalığın tarifini yapabilirsiniz ama bu yazımda olduğu gibi kişileri isim vererek yalaka olarak tanımlamak doğru değildir. Çünkü yalakaları tarif etmek zordur, doğuştan oluşur ve bin türlüsü vardır. Onlar bu yapılarını bilir ama bunun başkaları tarafından hiç farkında olunmadığını zannederler. Bu yüzden benim gibi yapın kimseyi yalaka olarak tanımlamayın. Onlara sadece acıyın.