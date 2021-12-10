Üniversite rektörlerinin haline bakın!

“Parti devleti görüntüsü” diye daha yeni yazmıştım.

Rize Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu’nun, AKP Rize Merkez İlçe Yönetim Kurulu’nun parti binasında düzenlediği toplantıya giderek brifing verdiğini, bunun doğru bir davranış olmadığını anlatmıştım.

Yine Samsun 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Kenan Bıyık’ın, göreve başlar başlamaz AKP ilçe başkanlığını ziyaret etmesini eleştirmiştim.

“Devletin AKP’lileştirilmesi son hızla devam ediyor. Göreceksiniz AKP binalarından çıkmayan bürokratların sayısı her geçen gün artacak” diyerek de yazımı bitirmiştim.

Çok geçmedi bu defa Konya’dan benzer bir haber geldi:

Haberin başlığı, “AKP’lilerden rektör teftişi”…

Efendim, AKP Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ve Konya milletvekillerinden oluşan bir heyet, Konya’daki 3 üniversitenin rektörlerini Ankara’daki AKP Genel Merkezi’ne çağırıp brifing almışlar.

Haberde fotoğraf da var.

Toplantı masasının başında AKP Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta’nın oturduğu görünüyor, etrafında da rektörler ve diğer milletvekilleri…

Toplantıda Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik; AKP milletvekillerine çalışmalarıyla ilgili bilgi sunmuşlar.

Üniversitelerimizin, daha doğrusu üniversite rektörlerimizin düşürüldüğü şu hale bakar mısınız?

Nerede bilim?

Nerede özerklik?

Nerede saygınlık?

Rektörleri “şamar oğlanına” çevirdiler.

Otur, otur…

Kalk, kalk…

Gel bana bilgi sun…

Konuşma, konuşturma…

Şaşırdım mı, şaşırmadım.

Sonunda olacağı buydu.

Sonunda üniversitelerimiz de AKP’lileştirildi.

Yazık ediyoruz ülkemize!

Mezun olduğu üniversiteye alınmayan profesör

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Bugün üniversitelerden başladık, üniversitelerle devam edelim.

Prof. Dr. Erinç Yeldan, ülkemizin yetiştirdiği çok değerli bir bilim insanı.

Tanıyanınız çoktur, İzmitli…

Halen “Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı” olarak görev yapıyor.

Geçenlerde mezun olduğu Boğaziçi Üniversitesi’ni ziyaret etmek istedi, ancak içeri alınmadı.

Kendisine, “üniversiteye girişinin 3 Aralık 2021 itibariyle genel sekreterlik emriyle yasaklandığı” bildirildi.

Şu keyfiliğe, şu hukuk dışı uygulamaya bakar mısınız?

Bir bilim insanının, bir üniversite kampüsüne girişinin yasaklanması ne demek?

Ne kadar utanç verici!

Türkiye artık “demokrasiyle” değil, “başka bir rejimle” yönetiliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, devletin bir kurumu olan TÜİK’e giremiyor…

Prof. Dr. Erinç Yeldan, Boğaziçi Üniversitesi Kampüsü’ne alınmıyor…

Bu ve benzeri uygulamalar, “totaliter rejim” uygulamalarıdır.

Yakında bu ülkede “sakıncalı kişiler listesi” çıkarılıp, farklı düşünenlerin yani AKP’li olmayanların hareketleri kısıtlanırsa, sakın şaşırmayın!

Belki çıkarıldı da, haberimiz yok.

Erinç Yeldan olayında olduğu gibi, ancak uygulandığında ortaya çıkıyor.

Türkiye hızla bataklığa doğru çekiliyor.

Bunu artık görelim.

Ülkemizde ekonomi ve özgürlükler “arıza” yaptı…

Lastik patladı…

Ama devleti yönetenler, hâlâ “dörtlüleri yakmamakta” ısrar ediyor.

Nereye kadar?

İlla duvara mı toslayalım!