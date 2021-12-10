Çekirdekten Fincana Türk Kahvesi Sergisi…

Kahve içmeyi sevmeyen ya da kahve yapmayı bilmeyen insanlar genelde “benim kahve kültürüm yok” derler. Tabii ki hepimiz biliriz bunun espriyle söylendiğini çünkü kahve kültürü ve geleneği sadece içmeyi sevip sevmemekle ya da yapmayı bilip bilmemekle ilgili değildir.

Türk kahvesi iki kişilik arkadaş sohbetlerinde, kız isteme törenlerinde, sosyalleşmelerde ve daha pek çok özel anlarda ortamın vazgeçilmez bir parçasıdır.

Kahve kültürü ve geleneği sanatla da bir bütünlük sağlamıştır. Şiire ve şarkı sözlerine konu olmuş, kartpostal, resim ve özellikle minyatür sanatında kahve fincanı ve cezvesi yer almıştır.

Türk kahvesi, yanında su ve lokumla ikram edilirken, bazı yörelerimizde şerbetle de ikram edilmektedir.

Türk kahvesi kültürü, 2013 yılında UNESCO'nun “İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası" listesine girmeye hak kazanmıştır. Ve her yıl 5 Aralık, “Dünya Türk Kahvesi Günü” olarak kutlanmaktadır.

Bu sebeple geçtiğimiz 4 – 5 – 6 Aralık günleri Cumhuriyet Parkında İzmit Belediyesi’nin düzenlediği Kahve Festivali vardı. Festivalin ikinci günü ise sanat galerisinde iki ay ( 5 Aralık – 5 Şubat ) devam edecek olan “Çekirdekten Fincana Türk Kahvesi” başlığıyla “Dünya Türk Kahvesi Günü Özel Sergisi” açılışı yapıldı. Sergideki eserler yirmi yıllık bir birikimle Nihal Bursa ve Murat Sungur Bursa’ ya ait. Serginin Küratörlüğünü Nihal Bursa, Koordinatörlüğünü ise İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müd. Restoratör Ceren Öker Cömert yaptı.

Kahve kültürüne ait binlerce parçadan oluşan sergi, dünyada ki Türk Kahvesi kültürüyle ilgili en kapsamlı koleksiyonlar arasında gösteriliyor.

Sergi de fincan, cezve, kahvedan, gülabdan ve buhardan gibi sunumlar dışında tarihiyle ilgili, çeşidiyle ve saklanmasıyla ilgili, Osmanlı döneminde ki sunumuyla, cezve kelimesinin anlamıyla ilgili ve daha bir sürü yazılı açıklamalar ve fotoğraflar mevcut.

Kahve, Osmanlı Devleti'ne 16. Yüzyılda Yemen Valisi Özdemir Paşa tarafından getirilmiş ve saray onun sayesinde kahveyle tanışmıştır. İlk önce sadece sarayda ikram amacıyla yapılan kahveyle daha sonra İstanbul’un çeşitli yerlerinde açılan kahvehaneler sayesinde halk da kahveyi tanımıştır. O günkü kahvehaneler kitap ve güzel yazıların okunduğu, satranç ve tavlanın oynandığı, şiir ve edebiyat sohbetlerinin yapıldığı sosyal hayatın gerçekleştiği yerlerdi.

Kahve üretiminin ana vatanı Brezilya olarak bilinse de asıl olan Habeşistan Bölgesi yani Etiyopya'dır.

Kahvenin Türkiye’de yetiştirilmesi denenmiş fakat iklimin el vermemesi nedeniyle kahve yetiştiriciliği sadece deneme aşamasında kalmıştır. Ama buraya özgü hazırlama ve pişirme biçiminden dolayı adına Türk kahvesi denilmektedir. O dönemlerde çekirdek aşamasında bize gelen kahvenin kavrulduktan sonra değirmende ya da dibekte çekilir çekilmez pişirilmesi ve sunumuymuş makbul olan. Bu işlemler sırasında kullanılan araçlar bir seferlik taze olarak yapılması gerektiği için özellikle küçük kaplarmış. Kahve yumuşak olması için dibekte, sert olması için ise değirmende çekilirmiş.

Kahve, o zamanların imkanları dolayısıyla oda içinde mangal üzerindeki köz ateşinde pişirilirmiş. Bir kahve sever olarak, bir tiryaki olarak o zamanki kahve lezzetini düşünemiyorum bile.

Türk kahvesini kendine özgü olan kokusu, telvesi ve köpüğüyle diğer kahvelerden ayırabiliyoruz. Son yıllarda çeşitleri çok olsa da hazır kahveler Türk kahvesinin yerini tutmuyor.

Sizlere Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nde bundan önceki sergiden bahsetmiştim. Mutlaka görülmesi gereken bir sergi diye. “party 21. yüzyılda” sergisiydi. “Çekirdekten Fincana Türk Kahvesi” Sergisi içinde kaçırılmayacak, görülmeye değer bir sergi diyorum. Çarşamba günü Dokümantasyon Merkezi toplantısından sonra sergiyi gezmek için yine oradaydık ve biz gittiğimizde Sanat Tarihçi Buket Başol’da oradaydı. Bizlere daha detaylı bilgiler verdi. İki ay boyunca sanat tarihçi arkadaşıyla birlikte dönüşümlü olarak orada olacaklarını söyledi.

Özellikle kahve tiryakileri ve kahve kültürüne meraklıysanız 5 Şubat tarihine kadar mutlaka gidin görün derim. Çünkü burada yazdıklarımdan daha çoğuyla orada karşılaşacaksınız.