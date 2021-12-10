Eğitim düzeyi düşük kadınlar daha çok ŞİDDET MAĞDURU oluyor!

Kocaeli AB Bilgi Merkezi ve TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu önceki gün ‘Kadına Şiddetle Mücadele ve Kadın Hakları’ konulu panel düzenledi…

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Konferans Salonu’nda düzenlenen panelde konuşan TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Başkanı Nurcan Babalık, katılımcılara önemli bilgi verdi…

Babalık’ın konuşmasının bir bölümü şöyleydi;

HER 10 KADINDAN 4’Ü ŞİDDET GÖRÜYOR

“TBMM sunulan Hacettepe Üniversitesi istatistiklerine göre kadına şiddet sayıları 10 yıl içinde 3 kat artmış bulunmaktadır. Her 10 kadından 4’ü şiddete maruz kalmaktadır. Yapılan araştırmalar göre eğitim düzeyi düşük kadınlar daha çok şiddet mağduru olmaktadır. Eğitim düzeyi arttıkça şiddet oranları düşmektedir.

İlk, orta ve lise düzeyindeki kadınlarda şiddete uğrama oranı yüzde 10-14 arasında değişirken lisans mezunu kadınlarımızda yüzde 7 olarak görülmektedir. 2019 verilerine göre Türkiye OECD ülkeleri arasında Kadına şiddet oranı yüzde 38 ile ilk sıralarda yer almaktayız…

Kadınların hayatın her alanında güçlenmesi, sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez unsurudur. Ancak, ülkemizde maalesef ki bu durum hala istenilen düzeyde değil. Türkiye’de kadının işgücüne katılım oranı yüzde 32.6’dır ve bu oran OECD ülkeleri arasında alt seviyedir”

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TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Başkanı Nurcan Babalık’ın görüşleri böyle…

Babalık’ın “Eğitim düzeyi düşük kadınlar daha çok şiddet mağduru oluyor” görüşüne katılıyorum…

Yapılan araştırmalar da bunu gösteriyor…

Kadının eğitim düzeyi yükseldikçe, şiddetin sayısı azalacaktır diye düşünüyorum.

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Kan bağışında

tek uygulama

Ülkemizin kan ihtiyacını hayırsever kan bağışçılarının destekleriyle karşılayan Kızılay, geliştirdiği Türk Kızılay Mobil Kan Bağışı uygulamasıyla da IOS ve Android platformlarında vatandaşlara kolaylık sağlıyor. Türk Kızılay Mobil Kan Bağışı uygulamasında vatandaşlar, kan bağışları ile kazanacağı madalyalarına yönelik bilgileri öğrenebilirken, randevu oluşturabiliyor ve kan bağış noktalarını da görüp harita üzerinden istediği konuma erişebiliyor.

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Başkan Filiz’den

esnaf ziyaretleri

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, önceki gün ilçedeki esnafları ziyaret etti. Onların sorunlarını dinledi… Bir dokundu, bir ah işitti… Filiz, “Alım gücü çok düşük, esnafımız sattığı ürünü yerine koymakta zorlanıyor. Halkımıza bugünleri reva görenlerden hesabını hep beraber sandıkta soracağız" dedi. İYİ Parti, esnaf ve vatandaşların nabzını iyi tutuyor… Anlaşılan seçim, ekonomiden geçecek… Bakalım vatandaş sıkıntılı iken, esnaf sıkıntılı iken, bu durum sandığa nasıl yansıyacak.

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Ev fiyatı artışında

İzmir dünya 2’ncisi

İngiltere merkezli emlak şirketi Knight Frank'ın hazırladığı Küresel Konut Fiyat Endeksi, Türkiye için çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. 55 ülkeden 150 kentin yer aldığı listede İzmir, yüzde 30’luk artışla 2’nci oldu. İstanbul yüzde 26.4 ile 9’uncu, Ankara ise yüzde 25.8’le 10’uncu.

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EYT’de yıl şartı!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) seçim döneminin yaklaşması ve hükümet partisinde yaşanan oy kayıpları sonrasında tekrar gündeme geldi ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmadığını duyurdu. Milyonlarca kesimi yakında ilgilendiren EYT için, sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olması gerekiyor.

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Otomobilde

zam bilmecesi

Enflasyon sepetindeki gıda fiyatlarından dolayı TÜİK'e yapılan eleştiriler bu kez otomobil fiyatları için gündemde. Kasımda sıfır araçlara yüzde 31 zam gelirken, TÜİK'e göre kasımda aylık araç zammı yüzde 6-12 ile sınırlı kaldı.