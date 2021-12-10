Haydar Aliyev'in Anım Günü

Her ülkenin bir lideri vardır. Bu liderlerin bazıları sevgi ve saygıyla anılırlar. Bazıları da halkına acı, gözyaşı yaşattıkları için nefretle anılmaktadır. Her iki lider tipine onlarca örnek verilebilir.

Hitler ve Musallini bu kötü liderlere örnektir.

Yaşadıkları döneme damgasını iyi veya kötü vurmuş liderleri kendi halkı kadar dünya kamuoyu da unutmaz.

Azerbaycan halkının milli ve daimi lideri olarak kabul ettikleri Haydar Aliyev sağlığından çok ölümü sonrasında da anılmakta ve sevilmektedir

Haydar Aliyev 1923 yılında Nahcivan'da doğup, 2003 yılında dünyasını değiştirmiştir. Seksen yıllık ömrü hep mücadele ile geçmiştir. Sovyetler Birliği’nde politbüro üyesi olarak görev yapan Aliyev önemli kararlarda etken olmuştur.

Haydar Aliyev her yıl doğum ve ölüm tarihlerinde büyük merasim ile anılmaktadır.

Federasyon Genel Başkanı olarak hem doğum hem de ölüm tarihinde Bakü'de bulunup bizzat anım gününe iştirak ettim.

Sabahın çok erken saatlerinde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve etrafı ellerinde çiçekler ile saygı duruşunda bulunarak ziyaretlerini yapıyorlar.

Hemen akabinde devlet kurumları sıra ile saygı duruşunda bulunup görevini tamamlarlar.

Onar kişi yanana dizilmiş insanlar muntazam bir şekilde ziyaretlerini yaparak saygı duruşunda bulunurlar.

Kuyruklar gece geç saatlere kadar devam ediyor.

Sağlığından daha çok sevgi ve saygı ile anılan bir lider.

Allah rahmet eylesin.

SÜLEYMAN DEMİREL

GÖZÜ İLE HAYDAR ALİYEV

Anadolu Dernekler Birliği Başkanı olarak birçok kez ziyaret ettiğim ve Cumhuriyet Balosuna özel davet üzerine katıldığım 9. Cumhurbaşkanımız rahmetli Süleyman Demirel, Haydar Aliyev için şu cümleleri söylemişti.

"Haydar Aliyev'i anası Azerbaycan'ı kurmak için doğurmuştur.

Devleti kurmak bütün kurumları ve kuralları ile hayata geçirilmesi çok zor bir iştir.

Kardeşim Haydar Aliyev Azerbaycan'ı yeniden kurmuştur. Zor günlerde ve zor şartlarda başarıya taşımıştır.

Haydar Aliyev Türk olması nedeniyle Sovyetler Birliği’nde birinci adam olamamıştır. Birinci adam olmaya layık bir kişiydi.

Kendisini rahmetle anıyorum" demişti.

Haydar Aliyev sevgisi Azerbaycan'da olduğu gibi Türkiye'de de tanınıp sevilmektedir.

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonumuz olarak adını yaşatmak için kalıcı eserleri hayata geçirdik.

Kocaeli Sekapark da Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin verdiği Haydar Aliyev adına iki katlı bir kültür evimiz var.

İçinde Türkiye de ilk ve tek tarihi belgelere dayanan Soykırım Müzesi ve zengin bir kütüphanemiz mevcut.

Kartepe'de, Derince'de, Ķörfez’de parklar açıldı.

Kocaeli olarak Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin üst noktaya taşınmasında öncü olarak tarihi hizmetlerimiz gururla anılmaktadır.

Sözde değil özde Bir Millet İki Devlet kardeşliği ve dostluğu için tarihi hizmetimize devam etmenin gururu içinde çatışmalarımız artarak devam edecek.

Kardeş ve dost Azerbaycan'ımızın milli liderini rahmet ve saygıyla anıyoruz. İşgal edilmiş vatan topraklarının alınışını dikkatli bir şekilde gururla alkışlıyoruz.

KOCAELİ TİCARET LİSESİ’NDEN

EMEKLİ ÖĞRETMEN ARKADAŞLAR

HAYDAR ALİYEV KÜLTÜR EVİMİZDELER.

Kocaeli Ticaret Lisesi’nde yıllarca öğretmenlik yaparak binlerce öğrenci yetiştiren değerli öğretmen arkadaşlarımızla Haydar Aliyev Kültür Evimiz de birçok anılarımızı tazeleyerek güzel bir gün geçirdik.

Türkiye de ilk ve tek tarihi belgelerle Ermenilerin yaptıkları Soykırım Müzesinde incelemeler yaparak ANI DEFTERİNE duygu ve düşüncelerini yazdılar.

Haydar Aliyev'in ANIM GÜNÜ nedeni ile önemli bilgileri paylaştık.

Katılan arkadaşlarımız; İsmail Kara, İsmail Bilgin, Fikret Gökmen, Alp Ölmez Yalçın, İsmet Akkaya, Eral Sadıç, Hacı Güzel, Köksal Saraç ve TADEF Genel Başkan Yardımcısı Adnan Zamburkan, Genel Sekreter Canip Nuray ve öğretmen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.