Korcan… Korcan… Korcan…

Zaten yerimiz de dar…

Uzatmaya hiç gerek yok…

Laf salatasına ihtiyacımız yok…

Dino’suz da kazanabiliyormuşuz…

Dünkü maçta Benhur, Semih, Cisse, Tisdell, Atila, Mehmet Taş, Diogo, kısacası tüm takım canla başla çalıştı…

Ama biri vardı ki…

Herkes şapka çıkardı…

Rakip bile…

Tabii ki Korcan…

Bir kaleci bir maçı bu kadar kazandırabilir…

Dino’nun attığı gollerle maçı kazanırken, onun kurtarışları hep es geçildi ama…

Aslında o yemeseydi, Dino’nun gollerinin bir anlamı olmazdı…

Korcan dün bunu gösterdi…

Dino maçı nereden mi seyretti ?..

Vallahi umurumda bile değil…