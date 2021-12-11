Geçen yazımda Üniversite Sporlarına ilişkin görüşlerimi sıralayacağımı belirtmiş idim. Gaziantep buluşmasında çeşitli küçük komitelerin seçimi yapılmış ve bu defa Türkiye’yi biraz daha kucaklayıcı adımlar atılmış idi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun Yirmi Beşinci Yılını kutluyoruz. Hoş, bu iş için bir kutlama ya da başka bir etkinlik yapılmadı ama manevi olarak düşünüldüğünü hissediyorum.

2022 ve 2023 yılları çeşitli ve büyük organizasyonların yapılacağı kutlamaları kapsayacak. Büyük Taarruz ve Cumhuriyet’in 100. Yıllarına denk gelen bu zaman dilimleri Üniversitede okuyup, spor yapan öğrencilerin katılımları ile başka şekillerde kutlanacak.

Üniversite öğrencilerinden oluşan spor takımları belirli bir müsabaka yönetmeliği çerçevesinde karşılaşmalara katılıyorlar. Atletizmden Yüzmeye kadar birçok branşta takımlar önce bölgesel maçlarda kendilerini gösteriyorlar. Süper Ligde yer alanlar “Koçfest” ismi altında bir organizasyonda buluşuyorlar. Bu etkinlik Koç Holding tarafından sponsorize ediliyor.

Kulüp takımlarında oynayıp, Üniversitelerde okuyan öğrencilerin oluşturdukları bu ekipleri varsa Spor Bilimleri Fakültelerinin öğretim elemanları, yoksa dışarıdan dediğimiz antrenörler müsabakalara hazırlıyorlar. Çoğunun tesis ve antrenman ile ilgili sorunları bulunuyor. Hazırlık maçı yapabilmek için bile bir sürü telefon görüşmesi yapmak zorunda kalıyorlar.

Burada, yalnızca takımların yarışma organizasyonunu yapmak şeklinde bir iş akışı mevcut. Bu karşılaşmalar, seyahat masrafları, sporcu öğrencilerin giysileri Üniversiteleri tarafından karşılanıyor. Uzak mesafelere uçak ile seyahat ediliyor. Otellerin ücretleri eskiye oranla daha yüksek olacağı için bu takımların giderleri eskiye oranla daha yüksek olacağa benziyor.

Ve gelelim yaş konusuna: Türkiye’de Üniversite Spor Takımlarında oynayanlar için bir yaş sınırı bulunuyor. 27 yaşın üstünde olanlar Üniversite takımlarında oynayamıyorlar. Ama bir Üniversite takımı şampiyon olur ve Avrupa’daki müsabakalara giderse bu defa yaş sınırı yok. Bu konu çözülmelidir. Okumanın yaşı olmadığı gibi, spor yapmanın da yaşı yoktur.

Son toplantıdaki birkaç önemli konunun altını çizmek istiyorum: Eğer konuşulanlar doğru ise bazı harcamaları Gençlik ve Spor Bakanlığı üstlenecek. Seyahatlerin otobüs ile yapılması halinde bu ücret Bakanlık (Federasyon) tarafından karşılanacak. Keza konaklama masrafları da ödenecek deniliyor ama bu yerlerin nereleri olacağı açıklanmadı. Bunu duymak güzel idi. Çünkü bu harcamaların yüksekliği karşısında bazı Üniversiteler yarışmalara katılmaktan vaz geçmeye başlamışlardı.

Lisans çıkarılması konusunda pratik bir çözüm sağlanmış. Ben hâlâ bir Üniversite öğrencisi için neden sporcu lisansı çıkartılır anlamış değilim. Öğrenci kimliği alabilmek bir sporcu lisansı çıkarmaktan daha zordur. Takım listesi Federasyona gönderilir ve bu isimler bir veri tabanında korunur. Yarışlara, maçlara katılanların isimleri de bir yerde biriktirilir. Öğrenci kimliğini ibraz eden maçlara katılabilmelidir. Teknik detayları sonra tartışalım.

Spor yapmak isteyenler, bunlar Üniversiteli olabilirler, aktivitelere her koşulda sınırsız şekilde katılabilmelidirler.