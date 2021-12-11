Devre arasına kadar düşe kalka devam

Erzurumspor karşısında alınan galibiyet, maçtan öne istifa edip tekrar görevde kalan Mustafa Reşit Akçay’ın da aklını hayli karıştırdı. Bir hafta önce çok farklı, bir hafta sonra daha da farklı görüntü çizen takım, gol yakalayınca sıkıntıya giriyor, gol atınca da coşuyor. Durum aslında gayet açık ve net: Bizim takım her maçı kazanmak için çıkıyor. Gol yedikçe atmak istiyor, ikinciyi yiyor. Ya da gol atınca ikinci atmak için mücadelesini sürdürüyor. Cok sık yaşanan sakatlıklar ve cezalar, teknik heyetin istikrarlı bir kadro kurulmasını engelliyor. Sezon bayırdan bu yana bakın, kaç kez ideal kadro sahaya çıkmış. Bir 11, diğer 11’ini hiç tutmuyor. Biraz istikrar sağlanan kadrolar da, 4 afta üst üste galip geldikten sonra çözülüverdi. Asıl yanıtı aranan sorular şunlar: Bu sakatlıklar sık sık neden oluyor ?.. takım neden bu kadar sinirli ve gereksiz kart görüyor ?.. Bunları yanıtlayan başarıyı getirir. Ama devre arası mutlaka takviye yapılması gerekiyor ve yönetimin bir 50 milyon daha hazır tutması gerekiyor. Takımın bulunduğu konum itibarıyla biz değil, skor! severler “Yönetim ve teknik heyet başarısız” diyor…