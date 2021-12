Baklalarda Meydana Gelen Hayvani Zararlılar

Saygıdeğer Okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle baklalarda meydana gelen hayvani zararlılarla ilgili bilgileri paylaşacağım.

1 ) Püseronlar: Sıcak ve yağışlı geçen senelerde bakla ziraatine çok zarar veren püseronlar, bilhassa baklalarda genç ve körpe filizlerine musallat olarak taze yaprakların öz suyunu emmek suretiyle zarar verirler. Bunlar görüldüğünde bu zararlıları öldürücü uygun ilaçlardan biri alınarak mücadele edilmelidir.

2 ) Bakla Böceği: Bakla böcekleri her yıl baklalarımıza önemli zararlar vermektedirler. Her tarafı siyah renkte olan bu böcekler, baklalar çiçek açtığı zaman yumurtalarını henüz teşekkül etmekte olan körpe meyvelerin üzerine koyar.Yumurtadan çıkan kurtlar, tanenin içerisine girerek kış mevsimini tohumunun içerisini yiyerek geçirirler. Kışın kurtlar tane içerisinde pup haline geçer. Bu sefer ergin olarak bakla tohumunu delerek dışarı çıkarlar. Her tanede birkaç tane bakla böceği bulunabilir.

Çaresi

A) Evvelâ yapılması gereken, çiçeklenme esnasında olgun böcekleri, yumurtalarını koymadan evvel bunları öldürücü uygun ilaçları kullanmak.

B) Tohum ambarlarını yirmidört saat kapatarak uygun ilaçlarla dezenfekte etmek.

C) Tohumlar içerisinde yaşayan böceklerin zararlarını çoğaltmamaları için bunları öldürücü toz ilaçlardan biri alınarak karıştırılıp mücadele edilebilir.

D) İçerisi böcekli bakla tohumları asla tohumluk olarak kullanılmamalıdır.

3) Kargalar: Siyah tohum kargaları yeni ekilmiş bakla tarlalarına hücum ederek tohumları gagalarıyla topraktan çıkarıp yerler.

Çaresi

· Bakla tarlası ortasına bir korkuluk dikmek tavsiye olunur.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere… Saygılarımla…