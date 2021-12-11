Sevgili okurlarım, 18 Ekim 2020’de aramızdan ayrılan rahmetli Bekir Coşkun’un o yazısını hatırlamanın tam zamanı.

Bekir Coşkun, 21 Kasım 2013 tarihinde CUMHURİYET Gazetesi’ndeki köşesinde ne diyordu?

“Ben bu kaypaklara güvenirim…”

İşte o yazı:

27 Mayıs...

Milyonlarca seçmeni, bir ordu aydını, bir sürü medyası vardı...

Menderes asılırken kimse başını kaldırıp “Niye asıyorsunuz?” demedi...

Tam yarım asır sonra hesabını sormaya kalktılar...

Utanmadan...

*

12 Eylül...

Herkes “Evrenci” olmuştu...

Kenan Evren’e tam üç bin; plaket, ödül, takdirname, teşekkür, berat, madalya, nişan verildi...Koyacak yer bulamadı, kayığa yükleyip gizlice denize attı...

Caddelere, meydanlara, okullara adını verdiler.

“Kuş resmi” yaptı, görgüsüz 50 milyon bastırıp “Gemi resmi” diye satın aldı, astı...

33 sene sonra...

Hasta ve 90 yaşına dayanmış Evren için “Mahkemeye kafes içinde getirilip hesabı sorulsun” diye bağırıyorlar...

*

Atatürk’e dil uzatmak kimin haddineydi?

Ama Atatürk ile İnönü için “Ayyaş” deyince...

Alkışladılar...

*

İşte...

Ahmet Kaya hadisesi...

Sanat dünyasının kaypaklığı daha iyi nasıl anlatılır?

13 yıl sonra başladılar ağlamaya...

Başbakan “Ah Ahmet Kaya ah, burada olsaydı ah” deyince...

13 sene gözyaşını nasıl tuttun yalaka?

*

Ve resim ortaya çıktı ki...

Ahmet Kaya’yı çatal bıçak kovalayanlar, şimdi imamın “Kürt açılımını” destekleyenler...

Bir de o gece çıkıp Onuncu Yıl Marşı’nı okumuşlar...

İyi mi?

*

Geninde var koçum...

Döneksin...

Kaypak...

*

Yarın bu iktidar biraz sallansın, göreceksiniz...

Çevrelerindeki binlerce yanaşma aydın, sanatçı, medya, patron...

Eğer “İrtica tehlikesi atlattık” diye fırlamazlarsa namerdim...

*

Bu nedenle işte...

Korkma...

Bir anda her şey değişir...

Ben bu kaypaklara güvenirim...

Arap şeyhlerinin dolarlarına muhtaç olmak

Ne kadar acı değil mi?

Kıytırık Arap şeyhlerinin dolarlarına muhtaç hale geldik.

Birleşik Arap Emirlikleri Şeyhi geliyor…

Bizimki üç beş gün sonra Katar Şeyhini ziyarete gidiyor.

Şimdi sırada Suudi Arabistan ve Kuveyt Şeyhleri var.

Açıklamıyorlar, ama ne olup bittiği belli.

İmzalanan anlaşmalarla “bir şeyleri” kaybettiğimiz kesin.

Dolar alıyoruz, öz varlıklarımızdan bir şeyler veriyoruz.

Can mı dayanır buna?

Vere vere, sata sata bir şey kalmadı.

Hükümetlerin görevi, hükümetlerin sorumluluğu; devraldıkları serveti satıp savmak değil, çoğaltmaktır.

Ülkelerin serveti böyle oluşur, böyle büyür.

Ülkeler, servetleriyle güçlüdür.

Sen belirli bir süreliğine iktidara gelmişsin, ne var ne yok satıyorsun…

Peki, senden öncekiler aptal mıydı, onlar satmadı da sen neden satıyorsun?

Veya senden sonrakiler ne yapacak?

Sonra kimin malını kime satıyorsun, parasını kimlere dağıtıyorsun?

İnanılmaz kötü bir süreç yaşıyoruz.

“Tek adam düzeni” yaratıldı…

“Kurum” ve “kurallar” yok edildi…

Adalet katledildi…

Cumhuriyet ve Atatürk ilkeleri kurşunlandı…

“Vatanseverlik” sizlere ömür…

Yandaşlık, yalakalık, adam kayırma, devleti soyma ve rüşvet; artık en büyük “erdem”!

Bakalım bu hikâyenin sonu nasıl bitecek?