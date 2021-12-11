Trafikte sakinleşmek için hangi tür müzik dinlenmeli?

Büyükşehirlerin en önemli sorunlarından biri olan yoğun trafik, sürücüler başta olmak üzere maruz kalan herkeste strese yol açıyor. Çok yüksek sesle müzik dinlemenin trafik ihlallerine yol açarak kaza riskini artırdığını belirten uzmanlar, sevilen ve aşina olunan bir müziğin yüksek olmayan bir ses ayarında dinlenmesini tavsiye ediyor.

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Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Aydın Öztürk, özellikle yoğun trafikte oluşan stresle baş edebilmek için dinlenecek müzik türlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

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İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde yaşayanlarının gününün büyük bir kısmının trafikte geçtiğini belirten Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Aydın Öztürk, “Bir yerden bir yere yetişme telaşında olan ve alternatif yol arayışlarına rağmen, trafikten kaçamayan sürücüler ve yolcular için yolculuğun kendisi bir stres faktörüne dönüşmektedir. Bu durum toplu ulaşım araçlarını kullanan ve kalabalıklar içinde yolculuk yapmak zorunda olan kişiler için de geçerli elbette. Özellikle sürücülerin araç kullanırken müzik dinleme eğiliminde olduğunu biliyoruz.” dedi.

Yüksek sesle müzik dinlemek risk oluşturuyor

Müziğin işitsel bir uyaran olduğu için psikolojimiz üzerinde çok büyük bir etkisi olduğunu ifade eden Öztürk, “Yapılan araştırmalar çok yüksek sesle müzik dinlemenin trafik ihlallerine yol açtığını ve dolayısıyla kaza riskini arttırdığını gösteriyor. Çünkü aşırı derecede yüksek sesle müzik dinlemek dikkat dağıtıcıdır ve sizi diğer işitsel ve görsel uyaranlara karşı duyarsızlaştırır.” uyarısında bulundu.

Sevilen müzik yüksek olmayan bir ayarda dinlenmeli

Belirli bir müzik türünü dinlemekle ilgili doğru ya da yanlış demenin mümkün olmadığını belirten Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Aydın Öztürk, “Kişi çoklu bir görev olarak aynı anda araç kullanıp müzik dinleyebilir ancak araç kullanma esnasında müziğe müdahale etmek risk doğurur. Özetle sevdiğiniz, aşina olduğunuz bir müziği yüksek olmayan bir ses ayarında dinleyebilirsiniz.” diye konuştu.

Yoğun trafik en önemli sorun

Büyükşehirlerin baş döndürücü bir hız ile ses ve görüntü karmaşası sunduğunu, çoğu kez bu kadar çok uyarana maruz kalındığının farkına bile varılamadığını ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Aydın Öztürk, “Trafik sorunu gündelik hayatımızın görünen sorunlarından yalnızca biri. Metropol hayatı zaman içinde bireylerin kendilerine ve yaşadıkları çevreye karşı duyarsızlaştıkları bir mekâna dönüşüyorsa orada kentin sorunları üzerine çok ciddi ve kapsamlı bir biçimde düşünülmesi ve çözüm aranması gerektiği ortadadır. Herhangi bir müziği dinleyerek rahatlamak ya da iyi hissetmek bir sonuç olabilir sadece. Şehir hayatının bu denli stresli bir hayat sunması aslında başından itibaren ele alınması gereken bir sorundur.” dedi.

Müzik size alan açar

Bir stres kaynağı ile baş edebilmek için elbette sanatın çok büyük iyileştirici bir gücü olduğunu ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Aydın Öztürk, “Müzik tek başına problemleri ortadan kaldıramaz ancak günün yorgunluğunu atmak için size bir alan açar. Sanatın daha en baştan, yani sosyal problemler bu kadar çok hayatımızın içinde olmadığında, büyük bir ihtiyaç olduğunun altını çizmek istiyorum. Sanat, spor gibi sosyal aktiviteler hayatımızdaysa zaten sorunlarla baş etmek için daha yaratıcı yollar bulma eğiliminde oluruz.” diye konuştu.

Arabesk ve heavy-metal, olumsuz duygulara yol açıyor

Müzik dinlemenin stresle baş etmede ve bilişsel performansı geliştirmede oldukça faydalı olduğunu kaydeden Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Aydın Öztürk, kimi müzik türlerinin olumsuz duygulara neden olduğunu belirterek şunları söyledi:“Müzik dinleme eylemi her ne kadar kişisel beğeni, kültürel geçmişimiz, sosyal çevremiz ve geliştirdiğimiz zevklerle ilişkili olsa da örneğin arabesk müzik türünün kişilerde depresif duyguları öne çıkardığı, umutsuzluğa neden olduğu ve öfkeye yol açtığını biliyoruz. Benzer şekilde yapılan araştırmalar heavy- metal müzik türünü dinleyen kişilerde saldırganlık eğiliminin daha yüksek olabileceğini gösteriyor. Bu iki müzik türünde de olumsuz duygulara ve davranışlara yol açan sebep ise daha çok şarkıların sözleri ile ilgilidir.”

Müzik ruh halini etkiliyor

Müziğin hayatımızın her alanında sevincimizi, hüznümüzü, sıkıntımızı, öfkemizi paylaşan en önemli eşlikçilerden biri olduğunu kaydeden Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Aydın Öztürk, “Özellikle çocuklarda ve gençlerde dinlenilen müzik türü ile ruh hali arasında daha yakın bir ilişki kurulduğu görülmektedir. Belli bir müzik türünü dinleyen kişilerde belli duygu ve düşüncelerin ortaya çıkacağını söylemek konuya çok dar bir açıdan bakmak anlamına gelir. Fakat yine de içinde sürekli ölüm, saldırganlık, isyan, depresif duyguların ele alındığı müziklerin olumsuz ruh halini tetikleyebileceği de unutulmamalıdır.” uyarısında bulundu.

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Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Aydın Öztürk’ün değerlendirmesini yukarıda okudunuz.

Bu uyarıları dikkate almakta fayda var.

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Şiddet virüsten daha tehlikeli hale gelmeye başladı!

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Psikoloji Uzmanı Kln. Psk. Müge Leblebicioğlu Arslan, şiddetle ilgili açıklamalarda bulundu. Arslan şu değerlendirmede bulundu; “Günümüzde ne yazık ki toplumda birçok birey doğrudan ya da dolaylı olarak şiddete maruz kalmaktadır. Pandemi nedeniyle güvenli alan olarak gördüğümüz evlerimiz şiddete maruz kalan çocuklar ve kadınlar açısından ne yazık ki virüsün kendisinden daha büyük tehlike barındırmaktadır” dedi…

BAŞKALARINA ZARAR VERMEK

Öfke duygusu diğer duygular gibi insana ait temel duygular arasındadır ancak yıkıcı etkileri dolayısıyla sözel ve davranışsal olarak doğru ifadesi hayati önem arz etmektedir. İnsanların çoğu zamanla saldırgan dürtülerini denetlemeyi ve toplum tarafından daha kabul gören etkinliklere yöneltmeyi öğrenirler. Bu öğrenimin temeli ilk olarak ailede gerçekleşmektedir. Fiziksel ya da psikolojik olarak bir başkasına zarar veren her türlü davranış saldırganlık olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla saldırganlığın içerisinde şiddet davranışlarını da barındırdığı söylenebilir.

ŞİDDET YIKICI BİR EYLEMDİR

Şiddet ise bireyin yaralanmasına ölümüne ya da biyo-psiko-sosyal açıdan gelişmesine engel olan her türlü davranış ve sözdür. Şiddet ister fiziksel ister psikolojik ögeler içersin ister canlıya ister cansız bir nesneye yönelik olsun her türlü yıkıcı bir eylemdir. Şiddet bir sonuçtur ve ancak bu sonuca nelerin etken olduğu konusunda bilinçlenerek şiddet davranışını ortadan kaldırmak mümkün olabilmektedir. Saldırgan tutum ve davranışların ebeveyn tutumu, sosyo-ekonomik durum, toplum yapısı ve özellikle cinsiyete dayalı sosyal normlar gibi birçok faktörle ilişkili olduğu söylenebilir.”

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Arslan’ın açıklamalarını yukarıda okudunuz. Şiddet ve öfke, her zaman bizlere zarar verir.

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Vasiyetnameyi iptal etmenin 3 yolu

Bir kişinin hayata veda etmeden önceki son talep, istek ve arzularını içeren vasiyetname iptal edilebilir mi? Hukukçulara göre, bazı durumlarda vasiyetname iptal edilebilir.Miras Hukuku Uzmanı Avukat Ali Erişen, vasiyetin hangi durumlarda iptal edilebileceği konusunda şu bilgileri verdi:“Vasiyetnameyi düzenleyen, kanunun koyduğu ehliyet şartlarına haiz olmadığı bir zaman diliminde vasiyetnamesini hazırlamışsa, hakları zedelenenlerin başvurusu üzerine mahkeme tarafından iptal edilebilir.

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Bir kişi, vasiyetname düzenlediği anda ehliyete sahip ise, yaptığı bir vasiyet, daha sonra ehliyetini kaybettiği gerekçesiyle iptal edilemez. Vasiyetnamesini hazırlarken ehliyete haiz olmayan bir kişinin, daha sonra kazandığı ehliyet vasiyetnameyi geçerli kılmaz. Örneğin kişi alzheimer hastası iken hazırladığı vasiyet geçersizdir.

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Miras bırakan; vasiyetnameyi baskı, korkutma veya zorlamayla düzenlemişse, hakları zedelenenlerin ya da ilgililerin başvurusu üzerine mahkeme tarafından iptal edilebilir.Ancak miras bırakan, korkutma veya zorlama etkisinden, yani iradeyi sakatlayan durumdan kurtulduğu andan başlayarak bir yıl içinde vasiyetnameden dönmediği takdirde vasiyetname geçerli sayılır.

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Vasiyetnamenin konusu, içerdiği hükümler ve eylemler bakımından hukuka veya genel ahlaka aykırı ise, mirasçılar veya ilgililerin başvurusu üzerine mahkeme tarafından iptal edilebilir. Vasiyeti hazırlayan kişi, parasıyla kumar borcunun ödenmesini ya da genelev açılmasını istemişse bu istek yerine getirilmeyerek vasiyetin iptali yoluna gidilebilir.”

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GÜVEN İLE İLGİLİ ANLAMLI SÖZLER

-Güvendiğiniz dağlara karlar yağdığında en güzel çare, dağ ile karı baş başa bırakmaktır. Mevlana

-Güvensiz kalplerimizi karaktersiz insanlara borçluyuz.

-Sen Allah’a güven. Hiç beklemediğin anda çiçek açar umutlar. Mevlana

-Bir öleni geri getiremezsiniz. Bir de kaybolan güveni.

-En güvendiğimiz insanlar öğretiyor bize kimseye güvenmememiz gerektiğini.

-Erkek dediğin güven kokmalı, parfümü ben hallederim.

-Seni affedecek kadar olgunum ama tekrar güvenecek kadar aptal değilim.

-Birlikte yola çıkmak için 3 şey gerekir. Yürek, güven ve sadakat.

-Bana yalan söylediğine üzülmedim, bir daha sana güvenemeyeceğime üzüldüm.

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Karar verememek zayıflık belirtisidir!

Her alanda, şartlar ne kadar çetin olursa olsun, başarı sağlayabilmek için kendine güven ve azim şarttır.Kendine güvenmek, kendi yetenek ve gücüne inanmak, moralman yüksek olmak demektir. Bu da köklü ve sağlam bir eğitimle gerçekleşir. Ruh sağlığının bunun üzerinde büyük bir etkisi vardır. Azmetmek, bir işte kararlı olmaktır. Karar verebilen bir insan, en zor devreyi atlatmış demektir. Çünkü karar vermek, fikir, düşünce ve ilhamların tatmin olacağı yöne çekilmesi, istek ve gücün bir noktada toplanmasıdır. Karar vermek ve karar verdiği yolda yürümek, karakter sahibi insanların harcıdır. Karar verememek bir zayıflık belirtisidir; bir noktadan itibaren ahlâk noksanlığı olarak nitelendirilebilir.

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Bir insanın hayatta çok güç işler ve durumlarla karşı karşıya gelmesi olağan hallerdendir. Gerçek ve uygar insanlık güçlerden kaçmayı değil, soğukkanlılıkla onları aşmayı gerektirir. Şartlar ne kadar çetin olursa olsun sağlam bir mantık, köklü bir kültür, zengin bir hayal gücü ve uzağı görebilme yeteneğinin yardımıyla önce ilmi bir şekilde düşünmek, önümüze çıkan problemi bütün ayrıntılarıyla incelemek gerekir. Öyle ki bütün pürüzler ayıklanmalı, her türlü ihtimaller hesap edilmeli, bunlara karşı hazırlıklı ve kuvvetli olmanın yolları araştırılmalı.

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İnsan bu yolla kendi yeteneklerine el uzattığı zaman, uzanan bu el boş dönmeyecek, sahibine türlü ilhamlar bahşedecektir. Ruhta mânevi güç diye adlandırabileceğimiz bir ışık belirecektir. İnancın bir başka şekilde görüntüsüdür bu. İşte o zaman «Zafer benimdir» demek, karar vermek, «muvaffak olacağım» demek azmetmek, harekete geçmektir. İnsan bundan sonra da aklın kılavuzluğuna, ruhun ilhamlarına sığındığı sürece inandığı yolda her türlü engeli aşabilecek ve ilerleyecektir.

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Başarı, pısırık kişilerin, kof şahsiyetlerin, karar vermekten, harekete geçmekten âciz olanların, kendine güvenmeyi beceremeyenlerin harcı değildir. Bunlar için bir tek gerçek vardır; daimi yenilgi… (Alıntı-NKFU.com)

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DAHA İYİ KARAR VERMEK İÇİN 7 FİKİR

1-Endişenizi ciddiye alın.

2-Önceliklerinizi belirleyin.

3-Zaman anlayışınızı değiştirin.

4-Seçenekler üretin.

5-Kararınızı verdiğinizi hayal edin.

6-Mükemmel olamayacağınızı kabullenin.

7-Hatalarınızdan ders çıkarın.

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KIŞ AYLARINDA HASTA OLMAMAK İÇİN NE YEMELİYİZ?

-Sebze ve meyve tüketiminizi artırın.

-Protein tüketiminizi ihmal etmeyin.

-Sıvı tüketiminizi artırın.

-Fiziksel aktivitenizi artırın.

-Sık sık, az az beslenin.

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