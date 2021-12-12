Kurumların saygınlığı ve vatandaşın hakkı!..

Türkiye Cumhuriyeti, Anayasasında yazdığı gibi;

“Demokratik, laik, sosyal bir HUKUK Devletidir.”

Hukuk Devleti’nde “Devlet kurumları” VATANDAŞA HİZMET için kurulur.

O kurumlarda görev yapanlar, vatandaşın vergileriyle maaş alırlar.

Ve o kurumlar, siyasi iktidarın özel çıkarlarına göre görev yapamazlar!

Yaparlarsa, asıl velinimetleri olan vatandaşa İHANET etmiş olurlar.

Siyasi iktidar, o kurumlarla ilişkilerini “Anayasa ve yasalara göre” kurarlar.

Devlet memurları her türlü iş ve işlemlerinde “Anayasa ve yasalara” göre görev yapmakla yükümlüdürler.

Bu nedenledir ki;

“Kanunsuz emir olmaz” yasal bir hükümdür.

TÜİK-Türkiye İstatistik Kurumu, devlet yönetiminde ihtiyaç duyulan her alanda istatistik çalışmaları yaparak, devlet mekanizmasının doğru kararlarla işletilmesi için görev yapar.

TÜİK, özellikle aylık ve yıllık enflasyon araştırmaları yapar.

Memur, emekli ve asgari ücretle çalışanların maaş artışları, yıllık enflasyona göre belirlenir.

Amaç, sabit gelirli insanların enflasyon karşısında ezilmemesidir.

Ne yazık ki, memurların, emeklilerin ve asgari ücretlilerin “ALIM GÜCÜ” sürekli olarak zayıflamakta, toplumun en büyük kesimi olan

bu vatandaşlar “SÜREKLİ YOKSULLAŞMA” yaşamaktadırlar.

Bu ülkede bağımsız araştırma kurumları ile, vatandaşa karşı sorumluluğunun bilincinde ve meslek saygınlığı olan ekonomistler de enflasyon araştırmaları yapıyorlar.

Ancak, onların yaptıkları araştırmalarda ortaya çıkan enflasyon oranları ile TÜİK’in araştırmaları arasında büyük farklar ortaya çıkıyor!

Örneğin; TÜİK’e göre yıllık enflasyon yüzde 21.31.

Ama, ENAG ( Enflasyon Araştırma Grubu) araştırmasına göre yıllık enflasyon yüzde 58.68.

Bu ne demektir?

TÜİK, siyasi iktidarın baskısı ile, VATANDAŞINI ALDATIYOR!

Çünkü, enflasyonu düşük göstererek, memur, emekli ve asgari ücretlinin hakkını gasp ediyor!

Ekmeğimizi çalıyor!

İşte, geniş halk kitlelerinin yoksullaşması da bu nedenle oluyor!

Aslında, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olan TÜİK, son bir kararla Cumhurbaşkanlığı’na bağlandı!

Bu ay sonuna doğru, bu ülkede memurların, emeklilerin ve asgari ücretlilerin ilk 6 aylık maaş artışları TÜİK verilerine göre, “Cumhurbaşkanı’nın iradesine göre” belirlenecek!

Kuşku yok ki, siyasi iktidar her zaman olduğu gibi;

“vatandaşımızı enflasyon karşısında ezdirmedik!” diye açıklama yapacaktır!

Oysa, ülkemizde hemen her alanda “sürekli fiyat artışları” yani enflasyon yaşamaktayız. Gün be gün özellikle temel tüketim maddelerine sürekli zam geliyor!

Siyasi iktidar, yeni yıl itibariyle vergi, harç ve cezalara yüzde 36.20 zam yapılacak!

Memurlar, emekliler ve asgari ücretlilerin aldıkları zam yine eriyecektir!

Hak mıdır, adalet midir bu?

Gerçek enflasyonu yok sayarsanız, bu geniş vatandaş kitlesinin HAKLARI yenmeyecek mi?

Kurumların saygınlığı ile oynamak, demokratik bir hukuk devletine yakışır mı?

İnsafınız kurusun!

Bu kirli oyunun, “KUL HAKKI YEMEK” olduğunu göremeyenlere de

Yazıklar olsun!