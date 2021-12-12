Futbol antrenörlüğünden refleksologluğa uzanan yol!

Bugünkü yazımda size refleksolog Bilal Yalçıner’den bahsetmek istiyorum.

Spor servisinde çalıştığım dönemde Yalçıner’i 2005 yılından beri tanırım…

Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Rekreasyon Eğitimi Bölümü’nden Rekreasyon Terapisi Uzmanı olarak mezun oldu.

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Bilal Yalçıner, futbol antrenörlüğü yapardı.

Kandıra Gençlerbirliği’ni çalıştırırdı.

Kandıra GB.’nin maçında yaşananlarla ilgili bir yazı yazdım.

Yalçıner yazıyla ilgili önce beni telefonla aradı, sonra da ziyaretime geldi.

Spor dünyasıyla ilgili sohbet ettik.

Futbol antrenörlüğünün kurtlar sofrası olduğunu, mesleğini yapmasının kendisi için daha iyi olacağını söyledim…

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Aradan belli bir zaman geçti.

Yalçıner’in İzmit Yahyakaptan Mahallesi’nde Refleks Akademi adında bir merkez açtığını duydum.

Aradım hayırlı olması temennisinde bulundum.

İlk başlarda işleri iyi gitmedi, ama insanlar refleksoloji konusunda bilinçlenmeye başlayınca, işleri düzeldi.

Farklı yerlere şubeler açtı.

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Dün televizyonda kanalları tararken, Beyaz TV’ye rastladım.

Baktım Bilal Yalçıner, televizyonda…

Ivana Sert ve Doç.Dr. Ahmet Duymaz’ın sunduğu Duyduy Duymadık programına konuk olmuştu.

Uzman Klinik Refleksolog Bilal Yalçıner, refleksoloji hangi terapilerle desteklenmelidir ile ilgili bilgi verdi.

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Program bittikten sonra Yalçıner’e mesaj göndererek, başarılı bir program yaptığını, halkı konuyla ilgili aydınlattığını belirtip, tebrik ettim.

Futbol antrenörlüğünden mesleğine geçiş yapan Yalçıner, şimdi alanında uzman.

Yurt dışında katıldığı seminer ve programlarla kendisini iyice geliştirdi.

Yalçıner’i kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.

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Kocaeli’nin kalbi Körfez mi?

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın Körfez’de gerçekleştirilen meclis toplantısına katıldı. Söğüt burada ilçede yapılan çalışmaları anlattı… Körfez’in ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan bir ilçe olduğunu belirten Söğüt, “Kocaeli, nasıl Türkiye’nin sanayi başkentiyse, bu başkentin can damarı ve kalbi de Körfez’dir” dedi… Yani Söğüt, sanayide Kocaeli’nin kalbinin Körfez olduğunu söylüyor… Açıkçası sanayide Kocaeli’nin kalbinin Körfez mi, yoksa Gebze mi olduğu konusunda ikilimde kaldım.

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TDP, ampulü değiştirebilir mi?

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, önceki gün TDP Kocaeli İl Başkanlığını ziyaret etti… Sarıgül, ziyarette önemli açıklamalarda bulundu… AKP iktidarına mesajlar gönderdi… Sarıgül, konuşmasının bir bölümünde “Her ampulün bir ömrü vardır. Ampulü değiştirecek parti de Türkiye Değişim Parti’sidir” dedi. 20 yıldır AKP’nin ampulünü söndürmeye çalışıyorlar, ama beceremediler. Bakalım Sarıgül bunu başarabilecek mi?

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Başkan Büyükakın ne demek istedi?

Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdülkadir Özdemir ve beraberindeki heyeti, önceki gün Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı makamında ziyaret etti. Büyükakın ziyaretin bir bölümünde, “Büyük devlet olmanın getirdiği adımları atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. 2023, Türkiye’nin yükselişi için çok önemli bir tarihtir ve 150 yıllık bilek güreşinin son raundu olacak” dedi… Serviste konuştuk, Başkan Büyükakın, “150 yıllık bilek güreşinin son raundu olacak” derken ne demek istedi… Her kafadan bir ses çıktı, net bir cevap bulamadık. Bulan varsa, bize mesaj göndersin.

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İYİ Parti Başiskele İlçe Başkanı Ayşe Sönmez Rüzgar, İzmit’te ortağı olduğu Muhabbetin Dibi isimli kafede basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu. Sönmez, … Rüzgar, Seymen Kışlası’na yapılacak Millet Bahçesi’yle ilgili, “Başiskele ortalama 110 bin nüfusa sahip ve yoğun göç alan bir ilçe durumundadır. Bir devlet hastanemiz yoktur, ama olsun Millet Bahçemiz olacak” diyerek AKP’ye ve Büyükşehir’e kinayeli bir göndermede bulundu… Başiskele’de ve Kartepe’de devlet hastanesinin olması bir skandal… Ama Şehir Hastanesi açıldıktan sonra, bu ilçelerde hastane açılması hayal olacak… Zira Şehir Hastanesi açıldığında,İzmit SEKA Hastanesi’nin kapanacağı konuşuluyor…

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SOSYAL MEDYADAN BAZI ALINTILAR!

UYANDIRMA SERVİSİ

-Cumhurbaşkanı'nın maaşı Cumhurbaşkanı'na endeksli.

-Emekli Cumhurbaşkanlarının maaşı Cumhurbaşkanı maaşına endeksli.

-Bakanların maaşı Cumhurbaşkanı maaşına endeksli.

-Milletvekillerinin maaşı Cumhurbaşkanı maaşına endeksli.

-Asgari ücret artışı pinpon topuna endeksli.

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3 ay önce "Ay'a çıkacağız" diye müjde veriyorlardı.

Şimdi "Aç kalacaksınız" diye müjde veriyorlar.

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1 OCAK 2022 İTİBARİYLE MAAŞLAR

Cumhurbaşkanı : 100.750 ₺ ; 7.460 $

Em. Cumhurbaşkanı : 40.300 ₺ ; 2.984 $

Em. Başbakanlar : 30.225 ₺ ; 2.238 $

Em. Milletvekilleri : 17.413 ₺ ; 1.290 $

Mevcut Asgari ücret : 2.825 ₺ ; 205 $

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HÜKÜMETİ ELEŞTİRMEK!

Twetter’de gezinirken Sadık Usta’nın ( (@sadik0707) ilginç paylaşımı dikkati çekti. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum.

-Hükümeti eleştirmek, ülkeyi kötülemekmiş.

-Erdoğan'ı eleştirmek, devleti yıpratmakmış.

-Soylu'yu eleştirmek, teröre destekmiş.

-Ali Erbaş'ı eleştirmek Müslümanlığa hakaretmiş.

-Magandalığı eleştirmek, milletini kötülemekmiş.

Buna ne denir?

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KAĞITA GELEN ZAMLAR

Cansu Dere’nin kağıt zammıyla ilgili paylaşımı.

Türk milleti kağıda gelen zammı kitap alırken değil #tuvaletkağıdı alırken anladığı için bu haldeyiz…

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EŞEK SAYILARI

Raporlar adlı tweeter adresi, illere göre Türkiye’de eşek varlığı(2019 Yılı) hakkında bilgi verdi.

TÜRKİYE: 126.912 eşek

1- Konya: 6.148 eşek

2- Aydın: 4.924 eşek

3- Mardin: 4.473 eşek

4- Tokat: 4.217 eşek

5- Erzurum: 4.123 eşek

6- Afyonkarahisar: 4.083 eşek

7- Diyarbakır: 3.656 eşek

TÜİK verileri.