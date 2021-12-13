İzmit dikey büyümezse kasaba gibi kalacaktır!

Yaklaşık 20 yıldır kenti yöneten AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediye yetkilileri sürekli 1/5000’lik mevzii imar planları ile Kocaeli’yi planladıklarını, ilçelerin de 1/1000’lik uygulama imar planlarını yaptıklarını ve bu şekilde kenti planladıklarını iddia etmektedirler.

Ama yaşanan gerçek bu iddiayı doğrulamıyor. Her ay yapılan Büyükşehir Meclis gündemine bakın gündemin % 80’inin imar değişiklikleri ile ilgili olduğunu görürsünüz. Hani kent planlanmıştı. Demek ki planlarda ciddi hatalar var ki sürekli revize etmekle meşguller.

İmar planları kentin geleceğinin senedidir. İmar planları ile ilçeleri ve kenti planlar kent vizyonunu ortaya koyarsın. İmar planları kentin sanayi, turizm yada tarım, ne planlanıyorsa o niteliğini ortaya koyar.

Kocaeli ve İzmit bunlardan hangisi bir fikri olan var mı?

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İzmit, 1.900.000’in üzerinde nüfuslu bir Büyükşehir olan Kocaeli’nin merkez ilçesi. İzmit’in bir alışveriş merkezi, büyük firma merkezlerinin, binalarının bulunduğu, büyük banka merkezlerinin bulunduğu İstanbul Şişli gibi bir kent merkezi olması lazım.

İzmit’te yıllardır böyle bir görüntü var mı? Bu tür merkezlerin birçoğu kendiliğinden Çayırova taraflarına gelmiş durumda .

İzmit adeta bir kasaba gibi ve gelişmiyor. Büyük Kocaeli depreminin verdiği korku nedeniyle de kat yüksekliği 3 ve 3,5 kat ile sınırlanmış durumda, kent gelişmiyor. Bu arada önemli bir garabet de bina yükseklikleri 3,5 kat olmasına rağmen bazı bölgelerde 10 kat ve üzerinde binaların bulunmasıdır. Nedeni Kent Konut ve TOKİ’nin kat yüksekliğinden yani belediye denetiminden etkilenmemesi. Böyle bir garabet olur mu ?

Öyle ise kenti 3,5 kata sıkıştırmanın bir anlamı var mı?

Müteahhit ruhsat ister 3,5 kat, vatandaş ruhsat ister 3,5 kat verirsin . Ama hemen yanında kent konut yada TOKİ istediği katta inşaat yapar. Böyle bir adaletsizlik olur mu ? Bakın TUANA KONUTLARINA komşu binalar 3 kat kendisi 10 katın üzerinde binalarla dolu.

Böyle garabet olur mu?

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Herhalde yöneticiler ve kent insanı da bu eşitsizliği ve vurdum duymazlığı kabullenmiş durumda ve İzmit kasaba gibi kalmaya devam ediyor.

İzmit ile ilgili acilen bir imar çalışması yapmak gerekiyor. İzmit’de ana arterlerin daha geniş olması, bu şekilde trafik sorununun giderilmesi, yürüyüş ve yeşil alanların çoğaltılması ve kentin nefes alması gerekiyor.

Bunun için İzmit’te 3 katlı bina yüksekliklerinde ısrar edilmemesi gerekiyor. İzmit’in dikey büyümesi, ana arter ve yeşil alanların genişletilmesi ve iş çevreleri açısından bir cazibe merkezi haline getirilmesi gerekiyor.

Yoksa İzmit giderek daha da kasabalaşacak ve il merkezi olma özelliği de yakında son bulacak.