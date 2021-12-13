Türkiye’de işsiz sayısı 8 milyon 281 bine yükseldi

DİSK-AR'ın işsizlik ve istihdamın görünümü raporu yayımlandı. Buna göre, geniş tanımlı işsiz sayısı tırmanıyor. Geniş tanımlı işsiz sayısı 8 milyon 281 bine yükselirken, gerçek işsizlik hem oransal hem de sayısal olarak artmaya devam ediyor.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), işsizlik ve istihdamın görünümü raporunu yayınladı. Geniş tanımlı işsizlik sayısının artığı belirtilen raporda, işsiz sayısı 8 milyon 281 bine yükseldi. Geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 29,9 olurken, son bir yılda işsizlik ödeneğine başvuranların sayısı 1 Milyon 408 bine yükseldi. TÜİK ve İŞKUR’un işsizlik verileri arasında uçurum devam ediyor. TÜİK Ekim 2021 Hane halkı İşgücü Araştırması (HİA) sonuçları yayımlandı.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK

Mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 11,2, mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik oranı (atıl işgücü) ise yüzde 22,8 seviyesinde gerçekleşti. TÜİK’e göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı (mevsim etkisinden arındırılmış) 2021 Ekim ayında bir önceki aya göre 75 bin kişi azalarak 3 milyon 717 bin kişi oldu. DİSK-AR tarafından hesaplamaya göre, mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı ise Ekim 2021’de 8 milyon 281 bin kişi olarak gerçekleşti.

İŞSİZLİK ÖDENEGİ BAŞVURUSU

İŞKUR verilerine göre ise, işsizlik ödeneğine son bir yılda başvuranların sayısı 1 milyon 408 bin, işsizlik ödeneği başvurusu kabul edilenlerin sayısı ise 567 bin kişi olarak geçekleşti. Ancak TÜİK yıllık işsizlik verilerinde bu eğilim yer almıyor. TÜİK’in yıllık işsizlik verilerinin salgın dönemindeki işten çıkarma yasağı nedeniyle karşılaştırılabilir olmadığını ve yıllık karşılaştırmada ciddi metodolojik sorunlar olduğunu düşünüyoruz. Öte yandan işten çıkarma yasağının kaldırıldığı Haziran 2021’de 3 milyon 415 bin olan mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsiz sayısı 302 bin kişi artarak Ekim 2021’de 3 milyon 717 bine yükselmiş oldu.

RAPORDAN ÖZET BULGULAR;

-TÜİK ve İŞKUR işsizlik verileri birbirini tutmuyor

-Geniş tanımlı işsizlik yüzde 22,8

-Geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 30

-Geniş tanımlı ve dar tanımlı işsizlik arasındaki fark 11,6 puan.

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‘Kocaman’ öğütler

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, önceki gün mezun olduğu Namık Kemal Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle buluştu. Anılarını tazeleyen Kocaman, kariyer yolculuğunu ve deneyimlerini de paylaştı. Kocaman gençlere, “Bütün okullarımız başarılı, topluma faydalı gençler yetiştiriyor. Daha iyisi olmak sizin elinizde, ne kadar istekli olduğunuzla alakalı. Kararlı ve azimli olmak gerekir. Ama bir şeyi çok istemek yetmez. Zorluk hayatın her evresinde olabilir. Zorluğu imkansızlıkla karıştırmayın. Engeller aşılmak içindir” dedi… Kocaman’ın bu tespitlerine katılıyorum. Ama maalesef günümüzde gençler önünü göremiyor.

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Alım gücü düştü!

Enflasyon her ay artıyor, vatandaşın alın gücü günden güne düşüyor. TÜİK'e göre kasım ayında enflasyon yüzde 3.51 arttı, yıllık bazda da artış yüzde 21.31 oldu. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’de tüketici enflasyonunun gelecek aylarda yüzde 25’i aşabileceğini belirtti. Bence ne TÜİK’in, ne de Moody’s’nin tahminleri doğru. Vatandaşın hissettiği enflasyon oranı, yüzde 50 civarında.