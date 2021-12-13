MÜSİAD bile tepki verdi, TOBB’dan tık yok

Kısa adı MÜSİAD olan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, iktidara yakınlığı ile bilinir.

Hatta “iktidarın arka bahçesi” konumumdadır.

Geçenlerde MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı’nın “ekonomik gidişatı” eleştirmesi, herkeste şaşkınlık yarattı.

Başkan Asmalı, dedi ki:

*Türk Lirası’nın döviz kurları karşısında hızlı değer kaybından rahatsızız.

*Kurdan etkilenmiyorum diyen sanayici doğru söylemiyordur.

*Piyasalar son zamanlarda fazla dolarize oldu.

*Kur grafiği, yüksek tansiyon grafiği gibi olmamalı.

*Kurların öngörülememesi nedeniyle piyasalarda “fiyatlayamama” sorunu oluşmuştur, bu nedenle maliyetler hesaplanamamaktadır. Bu durum da ticarette sıkışmalara neden olmaktadır.

MÜSİAD Başkanı Asmalı’nın eleştirilerinin özeti böyle.

Asmalı, açıklama yaparken “Eğer yanlış gördüysek burada yanlış var deriz. Eğer yanlışları söylemezsek vazifemizi yapmamış oluruz” vurgusu yapmayı da ihmal etmiyor.

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MÜSİAD’ın bile dolardaki artıştan rahatsız olması, yine akıllara “TOBB’un sessizliğini” getiriyor.

Ortalık iş insanlarının “yandım Allah” feryatlarıyla yıkılıyor, ama TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) yöneticileri “üç maymunu” oynamaya devam ediyor.

Görmüyorlar…

Duymuyorlar…

Konuşmuyorlar…

Bilmiyorlar ki, insanlar sadece “söylediklerinden” değil, “sustuklarından” da sorumludur.

Bugün susanlara, yarın “Neden o zor günlerde konuşmadınız?” diye sorulacak.

Bu böyle biline!

Vatandaşın korkusu

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Bir okurum, attığı mesajda son zamanlarda duyduğu korkularını şöyle dile getiriyor:

*Ben terörden değil, siyasetçiden korkuyorum.

*Ben coronadan değil, aç kalmaktan korkuyorum.

*Ben ölmekten değil, onursuz yaşamaktan korkuyorum.

Sigara satışı bile sınırlı

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Bir arkadaşım anlattı.

Kendisi de eşi de sigara tiryakisi.

Aldıklarında 30-40 paket birden alıyorlar.

Geçenlerde sürekli alışveriş yaptığı markete uğramış, “Şu bizim sigaradan 40 paket verir misin?” demiş.

Satış görevlisi ıkına sıkına, sadece 3 paket verebileceğini, patronun talimatının bu yönde olduğunu söylemiş.

Belli başlı gıda ürünlerinin satışının sınırlı olduğunu biliyorduk, demek artık isteyen istediği kadar sigara da alamayacak.

Herkes sonunda “doğru yerini” bulacak

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Sıkça anlatılan fıkradır:

İri yarı, öfkeli bir adam kahveden içeri dalmış, “Sağ tarafta oturanların hepsi hıyar oğlu hıyarlar, sol tarafta oturanlar ise ne idüğü belirsiz o….. çocukları” diye bağırıp sormuş:

“Var mı itirazı olan?”

Sol tarafta bir kımıldama olunca öfkeli kabadayı, “Sen misin itirazı olan lan?” diye kükremiş.

Kımıldayan adam, “Yok” demiş, “yanlış yerde oturmuşum da, doğru yerime geçmek istiyorum!”

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Klasik bir fıkradır, ama çok şey anlatır.

Eninde sonunda herkes doğru yerini bulacaktır.

Kendisine yakışan yere oturacaktır.

Yanlış yoldaysa…

Yanlış yapanlarla birlikteyse…

“Orası değil, burası benim yerim” diyecektir, ama tercih ettiği yerin de “yanlış” bir yer olduğunu çok geç anlayacaktır.

Söylemek istediğim, yanlış yolda yürüyenlerin sonu yok!

Günümüzde siyaset

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Günümüz Türkiye’sinde iktidar partisinde siyaset yapmak, “halka hizmet aracı” olmaktan çıktı, “aileye hizmet” haline geldi.

Var mı itirazı olan?