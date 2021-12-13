Futbol istatistiktir, rakamlar yalan söylemez: Milli Altınordu istatistiklerde de yok !

Tamamen yerli ve genç oyunculardan oluşan Altınordu, her yıl bir yıldız yetiştirip Dünya futboluna sunarken, kendisi de doğal olarak 2.Lig yolunu tuttu

İSTATİSTİKLERDE GERİDE KALDILAR… YABANCI FUTBOLCULAR ONLARI HİÇ SEVMİYOR…

Dünya yıldızlarının da futbol oynamaya başladığı 1.Lig’de tutunmaya çabalayan genç ekip, herkesi ayakta alkışlatıyor ama destek bulamıyor. Zira Altınordu, futbolcu getirip, para kazanmakla meşgul menajerlerin hedefinde bulunuyor. Yabancı futbolcular tabii ki Altınordu takımını sevmiyor. Kendileri transfer yaptıkları gibi, hısım akrabasını Türkiye’ye getirip pazarlayan yabancı futbolcular, hem top oynuyor, hem menajerlik yapıyor. Doğal olarak da Altınordu’nun sistemi işlerine gelmiyor.

AHMET İLHAN ÖZEK’TEN 7 GOL

Altınordu 15 maçta 15 gol atıp 29 gol yerken, takımın en tecrübeli ismi, eski milli futbolcu Ahmet İlhan Özek, 7 gole imza attı. Kırmızı Mavililer 15 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve tam 15 yenilgi aldı. İç sahada da varlık gösteremeyen genç ekip, 8 iç saha maçında 4 galibiyet, 4 yenilgi aldı. İçeride hiç berabere kalmadı. Deplasmanda ise sadece 7 maçta 1 beraberlik alabilen takım sürekli yenildi. 13 puanla sondan ikinci sıraya yapışan Altınordu takımı, Balıkesir ile beraber hızla 2.Lig yolunu tutmuş gözüküyor. Altınordu bugün de Kocaelispor karşısında kaybederse, adeta havlu atacak.