Bilgiye ne kadar kolay erişebiliyoruz? Soru mu bu demişsinizdir muhtemelen. Saniyeler, hatta milisaniyeler içerisinde öğrenmek istediğimiz şeyi bize gösteren bir mucize var elimizde, değil mi? İstediğimiz her şeyi ona sorup bir yanıt alabiliyor, bunun da yanı sıra o konu ile ilgili onlarca, yüzlerce makaleye erişebiliyoruz. İnternetin bize sağladıkları tartışılmaz, ama şunu unutmamalıyız, internet bize sadece ona sorduklarımızı gösteriyor. Biz ona bir konu hakkında bir soru sormazsak o bize, biz ona bakar dururuz. Kendi kendine ilgimizi çekebilecek, bize yeni bir şeyler öğretebilecek konuları bize göstermeyen internet, aslında sadece varlığını bildiğimiz konular için yararlı.

Şu dünyada hakkında tek bir bilgiye bile sahip olmadığımız milyonlarca şey var ve biz internetin bize her türlü bilgiyi sağladığını düşünüyoruz. Evet, sağlayabilir ama öncelikle bizim o konu ile ilgili en az bir kelime bilmemiz gerekiyor kio kelimeyi ona sorup yanıt alabilelim. İnternet, ilgisiz bir mektup arkadaşına benziyor, eğer ona hiçbir şey yazmazsan o sana asla bir yanıt vermez.

Bu durum bana şaşırtıcı ama bir o kadar da mantıklı geliyor. Eğer hiçbir şey bilmiyorsak, ne öğrenebiliriz ki? Olur mu canım, okumayı veya yazmayı nasıl öğrendik o zaman dediğinizi duyar gibiyim. Siz okumayı ve yazmayı öğrenirken aslında pek çok şeyi biliyordunuz. Bir örnek vermek gerekirse, o dili biliyordunuz. Eğer hiçbir dili bilmeden okuma yazma öğrenmeye çalışırsanız, bu büyük bir zaman kaybı olacaktır.

O zaman internete bir zaman kaybı diyebilir miyiz? Hiç sanmıyorum. İnternet sadece hakkında hiçbir şey bilmediğimiz bir konu için büyük bir zaman kaybı çünkü bize varlığından haberdar olmadığımız olayları anlatamıyor. Sadece o olayı biliyorsak onunla ilgili daha fazla şey öğrenmemizi çok hızlı bir şekilde sağlıyor.

Peki, hakkında hiçbir fikrimizin olmadığı şeyleri nasıl öğreneceğiz? Benim için en büyük merak, her zaman için hakkında tek bir kelime bile bilmediğim konular oldu ve onları öğrenmenin yolunu dergilerde buldum.

Dergiler, benim için dünyaya ve evrene açılan bir kapı ve aynı zamanda da kendimi geliştirmemi sağlayan en büyük araçlar olmuş durumda. Her makalede yeni bir kelime ve yeni bir bilgi öğrenmem ile internetin büyülü içeriğinde varlığını öğrendiğim yeni dostumu araştırmanın zevki çok başka. Edebiyat, fikir ve düşünce dergilerinde pek çok yeni kelime ve düşünce öğrenirken, uzay ve bilim dergilerinde tüm evreni, dünyadaki gelişmeleri, her şeyi sil baştan tekrar görüyorum. Bu yüzden her ayın başını iple çekiyorum ve ayın birinci günü geldiğinde koşarak marketlere gidip çocuklarıma kavuşuyorum.

Son zamanlarda ayın birinci günlerinde çok büyük hayal kırıklıklarına uğruyorum. Markete koşa koşa giderken, markette küçük kalp kırıklıkları yaşıyorum. Marketlerde bulunan dergi ve kitap bölümlerini illaki görmüşsünüzdür. Eskiden bu bölümlerde pekçok bilim ve fikir dergisi bulunurdu. Fakat artık sayıları çok az ve bunun suçluları bizleriz.

Son yıllarda büyük bir artışta olan magazin dergileri yüzünden diğer tüm dergiler çok büyük bir sıkıntı içerisinde. İnsanlar kim nerede ne giymiş, kim kiminle evlenmiş gibi soruları gezegenimizdeki ve evrenimizdeki oluşumlara, yeni fikirlere tercih ettiği için, bu özel bilgilere sahip dergiler kıyıya köşeye atılıp, yerine en yeni çıkan magazin dergileri koyuluyor. Maalesef bu dergilerden o kadar çok var ki, bazen o karmaşanın içinde ulaşmak istediğiniz dergiyi bulamıyorsunuz bile.

En kötüsüyse bütün magazin dergileri her ay aynı şeyi farklı cümlelerle ifade ederek kendilerini insanlara okutuyor. Her ay fiyatları daha çok artan bu dergilerin popülaritesi ise çok büyük. Oysa bilim ve fikir dergileriher ay farklı bir konu, farklı bir insan ele alıyor ve olabilecek en düşük fiyatlar ile okurun karşısına geçiyor. Buna rağmen okunma oranlarının azlığı onları çok büyük bir şekilde etkiliyor ve bu yüzden bazı dergiler yeni bir sayı bile çıkaramıyor, hiç var olmamış gibi ortadan kayboluveriyor.

Bize bu kadar çok bilgi verebilecek kaynakların yok oluşu içimi acıtırken, her kaybolan yayından öğrenilebilecek yeni bilgilerin de elimizden gidişi canımı çok daha fazla yakıyor. Teknoloji ve bilim ilerledikçe insanların onlardan kaçması çok ilginç bir durum. Eğer bu fırsatları ilk çağdaki bir filozofa ya da Solvay Konferansı’nın katılımcıları olan bilim insanlarına ya da en azından bir buluş yaparak başarılı olmak isteyen bir kişiye verseydik, o insanlar ellerine geçen bu fırsatları inanılmaz iyi bir şekilde değerlendirirlerdi ve dünya çok farklı bir yerde olabilirdi. Doğru insan, yanlış zaman dedikleri olay bu olsa gerek…