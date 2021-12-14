Başkomutan!

Asırlar boyu tarih sahnesinde her zaman var olan ve Dünya durdukça da varlığını sürdürecek olan Yüce Türk Milletinin varlık nedenlerinden sadece ama çok önemli bir tanesini anımsatacağım. Milletimiz, asırlar boyuvarlığını ve ülkesini ayakta tutmak için savaşmak mecburiyetinde kaldığı ölçüde savaşmıştır. En son savaşı da Dünya milletlerine layık oldukları dersi veren, mazlum milletlere ışık tutan muhteşem İstiklal savaşıdır…

Lafı uzatmanın gereği yok. Girmek mecburiyetinde kaldığımız savaşları kazanan en önemli öge, Er’den mareşaline kadar, komutanı her zaman en önde koşan kahraman Türk Mehmetçiğidir.

Mehmetçiğimizin savaş başarılarının temelinde Türk İnsanının kahraman ruhu, inancı, namus, vatan ve millet sevgisi ile özgürlük bağımlılığı yatar. Ancak bütün bunların korunması ve geleceğe taşınması için savaşırken göreceksiniz ki, bütün savaşlarda komutanlar hep en önde olmuştur. Askerlerine hücum emri veren komutanlar; kendi yakınlarını cephe gerisinde bırakmamış, vatan evlatlarını ileriye sürüp arkasında durmamış, en önde koşarak savaşa atılmışlardır…

Yirmi yıla yakın bir süredir ülkemizi yöneten bir siyaset var. Başarılı olmuş olmalarını hepimiz canı gönülden isterdik. Gelinen noktada görünen o ki olmadı… Ülkemiz çeşitli dönemlerde ekonomik, siyasi badireler yaşadı. Sebeplerini ayrıca tartışırız ama şimdi konumuz o değil. Bugünkü konumuz ülkenin bu aşamada geldiği ekonomik sıkıntı… Bu sıkıntıyı giderip ekonomiyi rayına oturtmak ülkeyi yöneten siyasetin kaçınamayacağı yükümlülük…

Yirmi yılı bulan iktidar süresi sonunda söyledikleri şu “Yeni ekonomik model”. Bu söylem şu anlama geliyor. Biz geçen yirmi yılda, iyi yapamadık, doğru yapamadık. Ekonomiyi ve halkımızın refah seviyesini yükseltemedik. Aksine düşmesine neden olduk. Şimdi başka bir yöntem deneyeceğiz.

Bu yönetim döneminde, daha önce de benzer ekonomik krizler yaşandığında, yönetenler halka çağrıda bulundular. Yastık altındaki altın, döviz ve benzeri rezervlerinizi bozdurup ekonomiye katın dediler. İBAN numarası vererek para istediler. Geldiğimiz son noktada yönetimin en tepesinden gelen çağrı şöyle: “Üretimin ve istihdamın artması ve kalkınmanın olabilmesi için yastık altı birikimlerinizi, banka mevduatlarınızı, dövizlerinizi ve altınlarınızı üretime dönüştürün…”

İyi de sormazlar mı; Madem bu ülkenin yatırımlara, üretime ihtiyacı vardı,bunca zaman siz devlet imkanlarını neden bu yola kanalize edip yatırım yapmadınız ? Ülkenin kaynaklarını beton yığınlarına, döviz üzerinden garanti ödemelere harcadınız? Harcamaların ve harcamalardaki fahiş uygulamaların önüne geçmediniz ?Yolsuzlukla kaybolduğu söylenen kaynakların peşine düşmediniz…

Halkım ekonomik kaygısı, geleceğine duyduğu endişe gibi nedenlerle dövize yatırım yapmasına “ahlaksızlık” derken, döviz olarak verilen garantileri hangi sözcükle tarif edeceğiz?

Şimdi gelelim savaşa giderken önde koşan komutanımıza.

Şimdi yapılan bu çağrı, Türkiye Cumhuriyetinin ekonomisinin yeniden ayağa kaldırmak yolunda bir ekonomik savaş çağrısıdır. Türk milletinin bu savaşın üstesinden gelecek kahraman ruhu, inancı, namus, vatan ve millet sevgisi ile özgürlük bağımlılığı, en yüksek seviyede vardır. Ancak bütün bunların korunması ve geleceğe taşınması yolunda savaşması için; Askerlerine hücum emri veren komutanlar fedakarlığı sadece vatan evladı askerden beklemeyecek. Askeri ileriye sürüp kendisi arkada durmayacak. Verdikleri savaş komutu ile birlikte içine düştüğümüz ekonomik savaşın kazanılması için yapılması gereken atılımı ilk önce kendileri yapacaklar...

Kendisinin, ailesinin, yakınlarının, çevresinde bulunan bir takım kişi ve kuruluşların yurt içinde ve yurt dışında çok önemli miktarlara ulaşmış birikimleri olduğu söyleniyor. Aksine bir beyan olmadığına göre doğru olduğu kuvvetli ihtimal olarak görünüyor.

Bu ordunun baş komutanı olduklarına göre, önce kendilerinin, aile bireylerinin, çevrelerindeki bir takım kişi ve kuruluşlarının birikimlerini ortaya koyacaklar, onları üretime ve istihdama dönüştürecekler; Halk dabunu görecek ondan sonra bu çağrınıza katılacak…

Özetleyip hatırlatacak olursak; Padişah Ahmet Ağa’ya haber göndermiş. Filan yere harp ilan ettim. Büyük oğlunu gönder. Göndermiş. Şehit olmuş. Vatan sağ olsun demiş. Bir zaman sonda ortanca oğlunu istemiş, o da şehit. Yine vatan sağ olsun demiş. Kala kala kalmış bir küçük oğlu. Bir zaman sonra Padişah onu da isteyince Padişaha selam söyleyin, benim uçkuruma güvenip sağa ola harp ilan etmesin demiş…