Çin’i “rol model ülke” olarak kabul edeceksek…

Sevgili okurlarım, son günlerde “Çin” sözcüğünü ağzımızdan düşürmüyoruz.

Çin aşağı, Çin yukarı…

Neymiş?

“Çin modeliyle” kalkınacakmışız…

Çin’i “rol model ülke” olarak kabul edecekmişiz…

İyi de, Çin olabilmek o kadar kolay mı?

“Çin’i Çin yapan değerler” var, bu değerler “ha deyince” elde edilecek değerler değil.

Çin’i gördüm, Çin ile ilgili kendimce araştırmalar yaptım.

Geçmişte Çin konusunda yazılar da yazdım.

Bunlardan birini, 25 Aralık 2017’de köşemde çıkan “Çin’i Çin yapan değerler… Öğrenecek çok şeyimiz var” başlıklı yazımı bugün sizlerle bir kez daha buluşturmak istiyorum.

Okuyunca göreceksiniz ki, “Çin olmak” o kadar kolay değil.

İşte o yazım

“Dünya, yakın gelecekte Çin’in etrafında dönmeye başlayacak.

En fazla 15-20 yıl sonra…

Bunu bilelim ve gelecek planlamamızı buna göre yapalım.

Bu söylediğim, “kehanet” değil.

Gelecek bilimciler, yıllardır bu konuyu işliyor.

2025-2030 aralığında ABD’yi yakalayacak, öne geçip arayı açmaya başlayacak.

Çin, bu gücü nasıl yakaladı?

Çin, beş bin yıllık bir medeniyet.

Beş bin yıllık yaşam kültürü, beş bin yıllık ticaret kültürü, beş bin yıllık üretim kültürü var.

Rejim olarak “komünizm” ile yönetiliyor.

Çin Komünist Partisi 1921’de kuruldu, 1949’da devrim yaptı, o tarihten beri de işbaşında.

İyi de komünizmle yönetilen bir ülke, topu topu 70 yılda, dünyanın en güçlü ülkesi haline nasıl geldi?

Nasıl başardı bunu?

Nasıl oluyor da, komünizmle yönetilen bir ülke, dünyanın en liberal ekonomilerinden birine sahip?

Nasıl oluyor da, “Üretim” denince ilk Çin akla geliyor?

Çin, devrimle birlikte inanılmaz bir “üretim gücü”ne kavuştu.

Ürettiklerini yurt dışına satıp “ihracatla büyümek” için çok önemli kararlar aldı.

Aldığı en önemli karar, belki de şuydu:

Devlet yönetiminde “komünizmi” devam ettirmek…

Ekonomi yönetiminde “liberalizme” geçmek!

Birbiriyle çelişen iki kavram ve iki uygulama, ama Çin bunu başardı.

Çok da iyi götürüyor…

Çin Komünist Partisi sürekli kendini yeniliyor, toplumun refah seviyesini artırmak için ciddi kararlar alıyor.

Ülkesi için çok büyük hedefler koyuyor…

Bütün bu başarılı çalışmaları yapabilmek için de “büyük beyinleri” parti yönetiminde topluyor.

Partiye, sadece “üniversiteyi birincilikle bitirenleri” kabul ediyor.

Rakamlarla Çin…

Çin…

*Nüfusu, 1 milyar 300 milyon.

*Büyüklüğü, 9 milyon 600 bin kilometrekare.

*56 etnik grup yaşıyor.

*Dünyanın en fazla ihracat yapan ülkesi… 2 trilyon 97 milyar dolar…

*Dünyada en büyük dış ticaret fazlası olan ülke… 509.7 milyar dolar…

*Ülkenin en önemli kriteri, bağımsız olmak.

*Ülkenin en önemli değeri, ahlaklı olmak!

ABD ile karşılaştırırsak…

ABD, bugün dünyanın süper gücü ya…

Çin, 15-20 yıl sonra ABD’yi geçecek ya…

İki devi, iki kriterle karşılaştırırsak nasıl bir sonuç ortaya çıkar?

*ABD, dünyanın en fazla ithalat yapan ülkesi… 2 trilyon 249 milyar dolar. Çin ise dünyanın en fazla ihracat yapan ülkesi… 2 trilyon 97 milyar dolar.

*ABD, dünyada en fazla dış ticaret açığı olan ülke… 796.4 milyar dolar… Çin ise dünyada en fazla dış ticaret fazlası olan ülke… 509.7 milyar dolar…

Gördüğünüz gibi…

Çin’in müthiş bir “üretim gücü” var.

Olağanüstü…

Ekonomisi, tamamen üretime dayalı!

ABD ekonomisinin nasıl bir yapıya dayandığını ise herkes biliyor.

Üretim değil, başka şeyler ön planda.

Değirmenin suyu başka kanallardan akıyor.

Ancak geleceğin dünyası, çalışan ve üretenin…

Kabadayılık yapıp, ganimet toplayanın değil.

Bu nedenle Çin, dünyada geleceğin süper gücü!

Bu nedenle Çin, küresel ekonominin en önemli aktörü!

Komünizm batarken, Çin bu başarıyı nasıl elde etti?

“Komünizm” denince bir zamanlar Çin’in yanı sıra hangi ülke akla gelirdi?

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği…

Sovyetler Birliği battı mı, battı…

Diğer uydu ülkeler?

Onlar da battı, dağıldı…

Peki, bütün komünist ülkeler batarken, komünist Çin bu büyük başarıyı nasıl elde etti?

Çin, bu mucizeyi nasıl gerçekleştirdi?

Bu soruların cevabı…

Bu soruların cevabını bulabilmeniz için size bir kitap önereceğim.

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı XI JINPING’ın “ÇİN’İN YÖNETİMİ” isimli kitabını…

JINPING’in 79 konuşmasını içeren bir kitap…

Kitabı okurken, Çin’in başarısının izleriyle karşılaşıyorsunuz.

Kalın bir kitap, 503 sayfa.

Ama Çin’i anlayabilmek ve dünyayı yorumlayabilmek için okumaya değer.

Bazı satırbaşları

Başkan JINPING’in bazı görüşleri şöyle:

*Çin’in seçkin geleneksel kültürüne dayanmamız gerek. Ancak kökünü unutmayanlar, geleceği yaratabilir.

*Partimizin ve ülkemizin bütün pratiği; Çin’in, ancak ve ancak sosyalizmle kurtulabileceğini, Çin’in gelişmesinin de ancak ve ancak Çin’e özgü sosyalizmle gerçekleşebileceğini kanıtlamıştır.

*Tabii ki, bizim piyasa ekonomimiz sosyalisttir. Sosyalist piyasa ekonomisini geliştirmede hem piyasa hem de devlet rol oynayacaktır. Hem görünmez elleri hem de görünen elleri iyi kullanmalıyız.

*Yolsuzluk vakalarını kararlılıkla soruşturup hem kaplanları hem de sinekleri cezalandırdık. Yine de yolsuzluk sorununun imajımızı zedelemeye devam ettiğini ve acilen ortadan kaldırılması gerektiğini görmek lazım.

*Kamu parası kamuya aittir ve bunun tek kuruşunu bile kişisel çıkarımız için kullanmamalıyız.

*Yöneticiler korkmayı bilmeli ve yolsuzluk yapıp cezadan kaçabilecekleri düşüncesine kapılmamalıdır.

*Çin halkı; çalışkanlığıyla, cesaretiyle ve zekâsıyla bütün etnik grupların katılımıyla barış ve kardeşlik içinde ortak bir yurt kurdu.

*Ülkeyi boş laf batırır, sağlam çalışmalar kalkındırır.

*Bilgi öğrenmenin amacı illa yönetici olmak değildir. Ama yönetici olanlar bilgi sahibi olmak zorundadır.

*Öğrenmek ile düşünmek ve öğrenmek ile uygulama birbirini tamamlar, destekler. Öğrenmeyi seven, ilerler.

*Beceri doğuştan gelmez, öğrenme pratikle kazanılır.

Eğer her alanda bilgi birikimimizi zenginleştirmek için çaba harcamazsak;

Eğer her türlü bilimsel ve kültürel bilgiyi bilinçli olarak öğrenmezsek;

Eğer bilgilerimizi hızla yenilemek, bilgi birikimimizin yapısını düzeltmek ve bakış açımızı-ufkumuzu genişletme konusunda girişken olamazsak;

O zaman becerileri artırmamız, inisiyatifi ve üstünlüğü kazanmamız, aydınlık geleceğe sahip olmamız söz konusu olmayacaktır.”

Nasıl, Türkiye Çin olabilir mi?

Sevgili okurlarım, size Çin ile ilgili bazı bilgileri aktarmaya çalıştım.

Ne dersiniz, Türkiye Çin olabilir mi?

Çin’in sahip olduğu değerleri kısa zamanda özümseyebilir mi?

Çin’den öğrenecek çok şeyimiz var, ama biz önce “kendimiz” olmalıyız.

Kendimizi “yaşanan olumsuzluklardan” arındırıp, Atatürk ve Cumhuriyet aydınlanmasına geri dönmeliyiz.

Girdiğimiz çıkmaz sokaktan, saplanıp kaldığımız bataklıktan ancak o zaman kurtulabiliriz.