Emeklilerin maaşı yüzde 36.2 artmalı!

Emeklilerin gözü, 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon oranlarında…

Emekli maaşı, ardı ardına gelen zamlar sonrasında adeta buhar olurken harç ve vergilere yüzde 36.2 zam yapan devlet, eski SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Aralık enflasyonu yüzde 2 olursa yüzde 12.7, yüzde 3 olursa yüzde 13.8 zam verecek.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ilan ettiği enflasyon verileri yeni yılda toplu sözleşme dışında bırakılan işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin ise yüzde 13.8 civarında zam alacağına işaret ediyor.

%10.48’LİK ZAM GARANTİ

TÜİK, temmuz ayından Kasım ayı sonuna kadar geçen 5 aylık dönemde TÜFE artışının yüzde 10.48 olduğunu açıkladı. Böylece yüzde 10.48’lik zam aralık enflasyonu sıfır dahi çıksa garanti ödenecek.Maaş zamları 3 Ocak 2022’de açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla netleşecek. Birbiri ardına yağan zamların yol açtığı gerçek hayat pahalılığını verilerine yansıtmamakla eleştirilen TÜİK’in Aralıkta nasıl bir enflasyon açıklayacağı bilinmiyor.

YÜZDE 3 OLURSA 13.8 ZAM

Eski SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise aralık enflasyonu yüzde 2 olursa yüzde 12.7, yüzde 3 olursa yüzde 13.8 zam alacaklar.

MEMUR 5 BİN TL’Yİ GÖRECEK

SÖZCÜ’nün yaptığı hesaplamalara göre, aralık enflasyonu yüzde 2 çıkarsa temmuz ayında 4 bin 444 lira olan en düşük memur maaşı önümüzdeki ocak ayında 5 bin 97 liraya, enflasyon yüzde 3 olursa da 5 bin 142 liraya yükselecek. Halen 3 bin 166 lira olan en düşük memur emeklisinin aylığı da yüzde 3’lük aralık enflasyonu tahminiyle 3 bin 663 liraya çıkacak. Aralık enflasyonu yüzde 3 olarak gerçekleşirse, en düşük işçi emeklisi aylığı bin 626 liradan bin 851 liraya, esnaf emeklisi aylığı bin 764 liradan 2 bin 7 lirayla ve bin 663 lira olan çiftçi emeklisi aylığı da bin 893 liraya yükselecek.

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Haberin özeti şu;

İşçi emekli maaşı 2022 yılı itibariyle artışa geçecek, emekliler bir nebze de olsa nefes alacak. Emekli maaş zammı, Aralık enflasyonu yüzde 2 olursa yüzde 12.7, yüzde 3 olursa yüzde 13.8 olacak. Aralık ayı enflasyon oranı yüzde sıfır dahi çıksa emekli maaşı yüzde 10.48 artacak.

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Tüm Emekli-Sen tarafından önceki gün yurdun çeşitli illerinde eylem yapan emekliler "Geçinemiyoruz" diyerek seslerini hükümete duyurmaya çalıştı.

Emekliler, “Biz kimseden lütuf veya sadaka istemiyoruz. Yıllarca döktüğümüz alın terinin karşılığını istiyoruz. Biliyoruz ki bunun için kaynak mevcut. Bu kaynak yandaş sermayeye harcanmak yerine bize aktarılsın. Emeklilere verilmesi düşünülen yüzde 7-8'lik zam bir hafta içinde eriyip gidecek.

*Tüketim zamları yüzde 50 ile yüzde 100 arasında. Çarşıya ve pazara çıkılabilecek şekilde değil. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi siyasi iktidar, emeklilerin örgütlenmesinden bile rahatsız. Sendikamızı kapatmaya çalışıyorlar.

*Ama biz buradan kendilerine sesleniyoruz. Bize insanca yaşayabilecek ücret vermezlerse, Türkiye'deki 13,5 milyon emeklinin gücünü sandıkta görecekler” diyorlar…

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Devlet madem harç ve vergilere yüzde 36.2 zam yapacaksa, işçi ve memur emeklisine de yüzde 36.2 zam yapmalı.

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Türkiye’de 65 yaş üstü emekliler perişan!

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) son emeklilik raporu, Türkiye'nin yaşlıları en fazla derin yoksulluğa düşmüş birkaç ülkeden biri olduğunu ortaya koydu. Sözcü’den Özlem Ermiş Beyhan’ın haberinin bir bölümü şöyle; Rapora göre Meksika, ABD ve Kore'nin ardından Türkiye, yaşlıları en derin yoksulluk yaşayan ülkelerden biri durumunda.

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Raporda paylaşılan verilere göre Türkiye'de 65 yaş üstü fakirlerin ortalama geliri yoksulluk sınırının yüzde 35 altında. Bu, pek çok yaşlının temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar bir geliri bile olmadığını ortaya koyuyor.

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Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 500 bin emekli 1.685 TL olan en düşük emekli maaşını alırken, emeklilerin yüzde 70'i 2.825 TL olan asgari ücretin altında maaş alıyor. Yani 14 milyon emeklinin 8 milyonu yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Yaklaşık 1.5 milyon emekli ise açlık sınırının altında geçim mücadelesi veriyor.

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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün raporu, 65 yaş üstünün durumunu özetlemeye yetiyor.

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Kadına nafaka verilmeli mi?

Araştırma şirketi AredaSurvey ve İstanbul Ticaret Üniversitesinin iş birliğiyle Türkiye’de Değişen Aile Yapısının ele alındığı çalışmada, boşanma durumunda kadına verilen nafaka konusunu değerlendirdi.Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 48,4ü, çalışmadığı sürece erkeğin kadına nafaka vermesi gerektiğini düşünürken, yüzde 56,6 erkeğin kadına makul bir süre nafaka vermesini ve sonra kesmesi gerektiğini düşünüyor.

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Rapora göre, erkeğin kadına evli kaldığı süre kadar nafaka vermesi gerektiği fikrini destekleyenlerin oranı ise yüzde 35,8… Araştırmada, toplumun yüzde 79,6sının erkeğin kadına nafaka vermesi gerektiğini düşündüğü ortaya çıktı.Araştırmaya göre, toplumda her 10 kişiden 8inin erkeğin kadına nafaka vermesi konusunda hemfikir…

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Allah bildiği gibi yapsın!

Bilindiği gibi hükümet, sağlıkçıların iş bırakma ve eşlemleri üzerine doktor ve diş hekimlerine yönelik yaptığı maaş ve ek göstergelerle ilgili düzenlemeyi Meclis’te geri çekti. Kocaeli Aile Hekimleri Derneği Başkanı Recep Pehlivan, önceki gün bir açıklama yaptı… Pehlivan duruma tepki göstererek, “Sebep olan tüm sendikaları Allah bildiği gibi yapsın” dedi. Pehlivan’a katılmıyorum… Hükümetin yaptığı, doğru bir davranış değildi. Madem bir düzenleme yapacaktı, bu bütün sağlıkçıları kapsamalıydı…

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CHP Karamürsel İlçe Danışma Toplantısı önceki gün yapıldı… İlçe Başkanı Suat Ülkü, yaptığı konuşmada iddialı açıklamalarda bulundu…

CHP’li Ülkü, “2009 ve 2014 seçimlerinde partimizin oylarını arttırdık, il genel meclisi ve belediye meclisi için temsilci çıkardık. 2019 seçimlerinde ise 6 olan meclis üyesi sayımızı 8’e arttırdık. Partimizin başarı çizgisi sürekli olarak artmakta. Artık bir hedefimiz var; Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti Cumhuriyeti’mizi ikinci yüzyılında demokrasi ile taçlandıracağız” dedi…

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Şu bir gerçek ki, 2019’da yapılan yerel seçimlerde CHP, Karamürsel’de Ahmet Çalık ile müthiş bir oy patlaması yaptı… 2024’te yapılacak yerel seçimlerde CHP seçimi kazanırsa, kimse şaşırmasın. Zira AKP, her yerde olduğu gibi Karamürsel’de de sürekli kan kaybediyor…

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Ah Dolar, vah Dolar!

Dolar aldı başını gitti… Tutabilene aşk olsun… AKP’nin iktidarı döneminde dolar sürekli arttı… Pazartesi günü 14 lirayı geçerek, tarihi rekor da kırdı…

DOLARIN 19 YILLIK SEYRİ

2002: 1.50

2003: 1.49

2004: 1.42

2005: 1,34

2006: 1,43

2007: 1,30

2008: 1,29

2009: 1,54

2010: 1,50

2011: 1,67

2012: 1,79

2013: 1,90

2014: 2,18

2015: 2,72

2016: 3,01

2017: 3,64

2018: 4,81

2019: 5,67

2020: 7,00

2021: 14,35

Alıntı: Raporlar

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UYANDIRMA SERVİSİ

Tunus'a :5 milyon dolar hibe

Filistin'e : 5 milyon dolar hibe

Somali'ye : 30 milyon dolar hibe

Afganistan'a : 75 milyon dolar hibe

Ukrayna'ya : 200 milyon lira hibe

Vatandaşa : Vergi, zam, sabır, dua, IBAN

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Kütüphanelerde 22 milyon kitap bulunuyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’a kütüphanelerle ilgili soru önergesi verdi… Gürer’in soru önergesine yanıt veren Ersoy, Bakanlıklarına bağlı 1222 halk kütüphanesinin bulunduğunu, bu kütüphanelerdeki kitap sayısının ise 22 milyon 598 bin 848 olduğunu açıkladı.

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Bakan Ersoy, son 10 yılda kütüphanelere 12 milyona yakın kitap alındığını, en çok kullanıcısı bulunan kütüphanenin ise Kırşehir Aşık Paşa Kütüphanesi olduğunu belirtti. Kütüphanelerdeki kitapların en çok edebiyat ve toplum bilimleri konularındaki kitaplardan oluştuğunu ifade eden Bakan Ersoy, kütüphanelerde en çok Adam Blade’nin “Canavar Peşinde” ve Salih Memecan’ın “Limon ve Zeytin isimli eserinin okunduğunu vurguladı. İnternetin çıkmasıyla kütüphanelere rağbet azaldı… Kütüphaneleri yine cazip hale getirmek için yetkililer girişimlerde bulunmalı.

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