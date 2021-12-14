“Yerli ve milli” mi dediniz?

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yılları.

26 Ağustos 1924; İş Bankası kuruluyor. Demiryolu inşaatları başlıyor.

1 Ocak 1925; Lozan’a göre, Türkiye Cumhuriyeti “Gümrük Vergilerini” uygulamaya başlıyor.

26 Kasım 1926; Alpullu Şeker Fabrikası üretime başlıyor.

Osmanlı’nın çöküş döneminde “Duyun-u Umumiye İdaresi” eliyle yabancıların eline geçen ulusal varlıklar, bedelleri ödenerek ulusal varlığa katılıyor.

5 Ocak 1929; Anadolu-Bağdat, Adana-Mersin demiryolları ve Haydarpaşa Limanı satın alınıyor.

Aynı yıl, ABD’de başlayan “1929 Büyük Ekonomik Buhranı” bütün dünyaya yayılıyor!

Türkiye’de tarım ürünlerinin fiyatları hızla düşüyor, ihracat gelirleri azalıyor.

TBMM Başkanı Kazım Paşa başkanlığında “Milli Tasarruf Cemiyeti” kuruluyor.

1930 yılından itibaren her yıl 12-19 Aralık arasında “Yerli Mallar ve Tasarruf Haftası” kutlanıyor.

Amaç; İsrafla mücadele, yerli mallarını sevdirmek, kullandırmak, yerli malların kalitesini yükselterek ihraç etmek ve ulusal geliri artırmak.

Bizim çocukluğumuzda giysiler yamanır, tüketim israfı yapılmazdı.

Topraklarımız bereketli, yediğimiz içtiğimiz her şey sağlığa uygundu.

İsrail’in tek kullanımlık “Hibrit” tohumunu bilmezdik!

Tutumlu yaşamak esastı. Gösteriş ve israf ayıptı, görgüsüzlüktü! SÜMERBANK ürünleri giysileri, ayakkabıları kullanırdık.

Hereke Kumaş Fabrikamız vardı. Yabancı kumaş bilmezdik!

Kağıt Fabrikalarımız, Şeker Fabrikalarımız vardı.

Limanlarımızdan yabancı şirketleri uzaklaştırmıştık.

Tütünümüz, kalitesiyle dünya ölçeğinde meşhurdu. Yabancı sigara nedir bilinmezdi.

Okullarımızda “YERLİ MALLAR HAFTASI” kutlanır, “ulusal bilinç” oluşturulurdu.

1950 sonrası, ABD ile yapılan “İKİLİ ANLAŞMALAR” kimyamızı bozdu!

Demiryolları, denizyolları “tü kaka” oldu, karayolu taşımacılığı hız kazandı! Ülkemize ABD’nin otomobilleri girmeye başladı.

Eğitimden- tarıma kadar her alanda ABD nasihatleri ile yeni bir düzen kuruldu!

1950 yılında ABD’de yasaklanan DDT, nasıl olduysa ülkemize geldi ve hemen her alanda ve özellikle tarım alanlarında kullanıldı! Tarla farelerin doğal düşmanı yılanlar yok olurken, pamuk tarlalarını kocaman fareler bastı!

KÜLTÜR EMPERYALİZMİ ile, ülkemizin “doğal yaşam kültürünü” yozlaştırdılar!

Kot pantolonlardan “YIRTIK PANTOLON” kültürüne kadar savrulduk!

“24 Ocak 1980 Ekonomik İstikrar Önlemleri Paketi” ile küresel ekonomik düzenin boyunduruğuna girdik!

12 Eylül 1980 Askeri Darbesi bu düzenin rahatça uygulanabilmesi için yapıldı!

ULUSAL ÜRETİM damarlarımız yavaş yavaş koparıldı!

Tüm ulusun ortak varlığı olan Kamu İktisadi Kuruluşları bir bir yerli ve yabancı şirketlere yok pahasına satıldı.

Özel sektör bile üretim için gerekli olan hammaddenin yüzde 50’sinden fazlasını başka ülkelerden satın almak zorundaydı.

Çünkü, bu ülkede BİLİM, TEKNOLOJİ ve AR-GE (Araştırma ve Geliştirme) bir kenara itildi.

Nüfus artarken, yeni iş alanları ve istihdam olanağı sağlanamadı.

Yabancı ortaklıklar, siyaset aracılığı ile kolay zenginlik yolları gelişirken, TARIM başta olmak üzere ULUSAL ÜRETİM her geçen gün geriledi!

Tarımda ve sanayi üretiminde DIŞA BAĞIMLILIK arttı.

Yeterli üretim ve ihracat olmayınca DIŞ AÇIK arttı.

Doğal olarak kamu ve özel sektörün DIŞ BORÇ yükü de her yıl biraz daha arttı.

Siyasi iktidarlar, bütçe açığını kapatma telaşı ile ÖZELLEŞTİRMELER ile ulusal varlıklarımızı “Babalar gibi!” sattılar!

Günümüzde artık “ULUSAL MARKALAR” ve bu markalarla üretim yapan ŞİRKETLER yabancılara satılıyor!

Limanlarımız kapış kapış satıldı!

1926 yılında kurulmuş KAMİL KOÇ artık bir Alman şirketinin!

NAMET, ABD’li, İNCİ AKÜ Japon, BANVİT Brezilyalı, BAYMAK Hollandalı, SÖKE UN İngiliz şirketinin malı!

Sigara sektörü, Yeni Rakı artık “T.M” markası taşımıyor!

Şeker Fabrikaları tek tek satılırken, pancar üreticisi köylüler sefil edilirken, GDO’lu ithal mısırdan tatlandırıcı üreten ABD’li bir firmanın eline düşürüldük!

Finansbank, MNG Bank artık Yunanlıların! TEB, Fransızların, CBank İsraillilerin, Türkiye Finans Kuveytlilerin, Dışbank Hollandalıların!

Rekabet Kurulu, yalnızca 2016’da 107 Türk şirketinin yabancı şirketlere geçtiğini açıklıyor!

ULUSAL TARIM, ULUSAL SANAYİ artık yok!

Osmanlı’nın son dönemi gibi her türlü ULUSAL VARLIĞIMIZ yabancıların elinde! 17 yılda Araplara 3 milyon 408 bin 555 metrekare toprak satılmış!

Yalnızca Araplar değil, İsrail başta olmak üzere başka ülkeler de ülkemizde toprak ve yapı olarak mülk sahibi oluyor!

Bu ülkede 250 bin dolarlık mülk alan T.C. VATANDAŞI oluyor!

Bu miktarın 20 bin dolara kadar düştüğünü iddia edenler var!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, 12 Kasım 2006’da; “Ülkelere artık ordularla değil, şirketlerle işgal ediliyor” demiş!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Ahmet Ertürk, 15 Aralık 2007’de; “Ulusal Sermaye artık yok, geçmiş olsun!”demiş…

Birileri, bu ülkenin insanlarını uyuşturmuş, uyutmuş!

Kimi siyaset aktörleri, sık sık “YERLİ ve MİLLİ” diyorlar!

Ama ülkemizdeki işsizlik ve yoksulluk hızla artarken, ulusal paramız sürekli değer kaybediyor!?

Ne dersiniz?

“Dış Güçler mi?”

Düşünsenize;

YERLİ ve MİLLİ neyimiz kaldı?