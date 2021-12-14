İnekler grevde değil ama…

Son dönemde süte gelen zam birçok kesimin tepkisine neden oluyor. “Elektroniği anladık, enerjiyi anladık, otomobili, zeytin yağını anladıkda süte ne oluyor? Bu inekler greve mi çıktı da sütün fiyatı bu kadar arttı” diyen kesim haklı bir serzeniş içerisinde.

10 TL’nin altında süt yok. Açık süt alanda pastörize süt alanda fiyatlara tepkili.

Ne oldu da süte zam geldi?Ne dolarla alınıyor ne de yurt dışından geliyor diyorlar. Ancak bir hususu gözden kaçırıyorlar.

Süt yüzde yüz yerli imalat doğrudur. Ancak bir ülkede A’dan Z’ye her şeye zam gelirken süte neden zam geliyor demek çok doğru değil.

O sütü üretip satan vatandaşın da alım gücü düşüyor, asgari ücretle geçinenin de alım gücü düşüyor. Süt azlığı olduğu için sütün fiyatı yükselmiyor, ülkedeki enflasyon yüzünden sütün üretimi yükseliyor.

Kısacası süt fiyatının faturası ot ve samanla beslenen ineklere kesilemez.

YENİ YILDA DAHA DA HİSSEDECEĞİZ

Süt ve süt ürünlerine uygulanan zam, yeni yıl ile birlikte çok daha fazla hissedilecek. Peynir, kaşar, yoğurt… Kısacası aklınıza gelebilecek tüm süt ürünlerinde aşırı yüksek zamların yaşanacağı tahmin ediliyor.

Dua edelim de süt üretimimiz sekteye uğramasın…

TMMOB basın açıklaması yapacak

Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği İl Koordinasyon Kurulu, 18 Aralık Cumartesi günü Uğur Mumcu Parkı alanında bir araya gelecek, müşterek bir basın açıklaması düzenleyecek. Mimar ve mühendislerin gündeminde ise, “Yoksulluk, işsizlik, pahalılık, zamlar ve enflasyon” var. “Emeğimize, mesleğimize, haklarımıza sahip çıkıyor sorunlarımıza çözüm istiyoruz” başlığıyla yapılacak olan basın açıklaması saat 17.00’de gerçekleştirilecek.

Müteahhitler çalıştay yapacak

Son süreçte yaşanan ekonomik krizin odağında yer alan ve en sıkıntılı dönemini yaşayan inşaat sektörü, kurtuluş çareleri arıyor. Müteahhitler ve tedarikçileri yaşanan sıkıntılardan kurtulmanın yolunu ortak akılla bulmaya çalışacak. 17-19 Aralık tarihleri arasında, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Türkiye Sektör Çalıştayıdüzenliyor. Kocaeli Müteahhitler Birliği de Antalya’da düzenlenecek olan bu çalıştaya davetli. Çalıştayda, pandemiye bağlı veya değişik sebeplerden dolayı temel inşaat malzemelerinegelen aşırı fahiş zamların sektöre etkileri, vatandaşın konuta erişim zorluğu, ülkemiz yapı stokundaki 6 milyon çürük yapının kentsel dönüşümünün durumu, yapı müteahhitlerisınıflandırılmasından kaynaklı sorunlar, arsa tedarik sorunu, kamuya iş yapanmüteahhitlerin fiyat farkı ve tasfiye hakkı beklentileri, yurt dışı müteahhitlik fırsatları,mesleki yapısal sorunlar, müteahhitler odasının kurulmasının gerekliliği, 2022 yılına dairsektör olarak beklentileri konuşulacak.

Fiyatlara bakmadan alışveriş yapmayın

Bazı marketlerin fırsatçılığına göz yummamak için aldığınız ürünlerin fiyatlarını mutlaka kontrol edin ve diğer marketlerle de karşılaştırın. İlimizde de birçok örneğinin yaşandığı “Fahiş Fiyat” uygulamaları, fırsatçı marketlerin kazancına kazanç katmaya başladı. 60 TL’lik aynı marka çocuk bezini 30 TL’ye de bulabiliyorsunuz, 7 TL’lik makarnayı 4 TL’ye de bulabiliyorsunuz. Ekonomik krizi fırsata çeviren marketlerde fiyat farkları artık yüzde 200’e kadar katlıyor. Bu fiyat farklılığı neredeyse tüm ürünlerde var. Bir buçuk litrelik cam şişe suyu 6 TL’den alan da var aynı marka suyu 3 TL’den alanda var.

Dönem uyanık olma dönemi. Marketlerde rastladığınız bu tür olayları mutlaka şikayet edin.

Fahiş Fiyat Şikayet Hattı

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