Kocaelispor tarihinin pas hatası rekoru

Böyle bir ilk yarı hayatımda ilk kez izliyorum. Acemiler acemisi bir Kocaelispor defansı, inanılmaz pas hataları, bebek denecek yaştaki Altınordu gençlerinin elini kolunu sallaya sallaya ceza alanımız içerisine girişi, ama son darbeyi yapamaması. Adeta utandım. İlk 10 dakika tek kale oynayan Altınordu, beceriksizlikten ve heyecandan gol atamazken, bu 10 dakikada savunmadaki inanılmaz pas pataları, belki de Kocaelispor tarihindeki pas hatalarının toplamına eşitti. Bu takımın savunmasının oyuna geç ısınması, yine başımıza bela açıyordu.

Neyse ki imdada Diop’un beklenmedik golü yetişti. Zor bela atak yapan Kocaelispor 16.dakikada Tisdell Diop paslaşmasıyla öne geçti, Altınordu’nun ateşi söndü.

Kontra atak futboluna devam eden Yeşil Siyahlılar, 21.dakikada Pereira ile farkı ikiye çıkardı. Altınordu ilk yarının sonlarına doğru savunmamızın ikramlarıyla pozisyonlar buldu, Korcan önledi. Ancak tecrübeli kaleci 45.dakikada penaltıyı yaptırmak zorunda kaldı. 45+3’te Altınordu’nun penaltı golü geldi.

Nitekim ilk dakikalardaki inanılmaz hatalar ikinci yarıda da sürdü. Altınordu gibi koşan bir takımı yorup da kontra atakla gol atma ‘mantığı!’ sonumuzu hazırladı. Kocaelispor gelmeyince cesaretlenen Altınordulu ‘bebekler!’, büyüklerine futbol dersi verdi. Rezil rüsva olduk…