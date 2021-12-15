ÇİN-ALMANYA, birlikte 2030’da “dünyanın süper gücü” olacak

Madem Çin konusuna girdik, Çin ile ilgili bir yazı daha…

Elimde bir kitap var, adı “Dünyanın Şu Haline Bak”.

Işın Çelebi’nin…

Işın Çelebi; metalürji mühendisi, ekonomi doktoru, iş siyaset ve devlet adamı.

Dört dönem İzmir milletvekilliği yaptı.

ANAP döneminin ekonomi kurmaylarından biriydi.

Hem Turgut Özal hem de Mesut Yılmaz dönemlerinde “Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı” görevini yürüttü.

Işın Bey, 3 yıl boyunca 18 ülkeyi mercek altına almış, “dünyanın nereye gittiğini” bulmaya çalışmış.

Elde ettiği verileri bu kitapta toplamış.

Dünyanın geleceğine ışık tutan bir kitap!

Bu kitap, piyasada satıldığı gibi, Işın Çelebi’nin hocalık yaptığı Türk-Alman Üniversitesi’nde “ders kitabı” olarak da okutuluyor.

Işın Çelebi’nin tespitleri

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Işın Çelebi özetle diyor ki:

*Globalleşme, dünyayı daha iyi bir dünya yapmadı. Yolsuzluk ve yoksulluğun büyük sorun olduğu dünyada, globalleşme bu sorunlara çözüm getiremedi. Globalleşme zenginleşmeyi sağlayamadı.

*Güçlü ülkelerin dış politikalarına “silah ticareti” yön veriyor. Dünyada silah ticareti son 10 yılda 1 trilyon dolardan yaklaşık 1.8 trilyon dolara yükseldi. Dijitalleşme silah endüstrisinin gelişmesine neden oldu.

*Ülkeler içine kapanıyor. Sağ eğilimler yükseliyor. Fakir ülkelerden zengin ülkelere göç dalgası başladı. Ülkeler, göçe karşı duvar örmeye başladı.

*30 yıl önce, 1989’da, Berlin Duvarı’nın yıkılması, özgürlük ve demokrasinin sembolü olmuştu. Şimdi dünya, “duvarlar dünyası” olmaya doğru gidiyor. Berlin Duvarı 46 kilometre idi, bugün Amerika Meksika sınırına 3 bin kilometre duvar örüyor. Macaristan Sırbistan sınırına duvar inşa etmek istiyor. Türkiye, Suriye sınırına 600 kilometre duvar ördü.

*2000 yılında Bill Clinton dünyanın geleceğini özetlerken, “tel örgüler ve duvarlar arkasında yaşanacak hayatları” anlatmıştı. Çok geçmeden böyle bir dünyaya doğru gidiliyor.

*Çin ve Hindistan, gelecek için ciddi potansiyel. Dünyadaki ekonomik güç merkezi, Doğu Asya’ya kayıyor. Çin, bazı sorunlar yaşasa da güçlenmeye devam ediyor. Önümüzdeki dönemde Çin-Almanya yakınlaşması daha da artacak. Almanya ve Çin, birçok konuda işbirliği yapıyor.

*Krizden en az etkilenen ülkeler Çin ve Almanya… Almanya’nın büyümesi yüzde 1.5 civarında, ancak 2000 yılından sonra AB ülkeleri arasında “en yüksek rekabet gücüne sahip ülke” oldu. Çin ve Almanya’nın tasarruf oranları yüksek. Her ikisi de bütçe ve dış ticaret fazlası veriyor. Çin’in teknolojiye, Almanya’nın da daha fazla dış pazara çıkma ihtiyacı var. İşbirliği yaparak birbirlerini tamamlıyorlar. Çin’in Almanya’dan teknoloji transferi çok yüksek. Bu işbirliği, önümüzdeki yıllarda, 2030’larda yeni bir merkez yaratacak. Çin ve Almanya, birlikte dünyanın “süper gücü” haline gelecek.

Geleceğin ipuçları

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Işın Çelebi’nin “dünyanın geleceği” konusunda verdiği ipuçları özetle böyle.

*Dünyanın ekonomik güç merkezi Doğu Asya’ya kayıyor.

*Bu bölgedeki Çin ve Hindistan’ın önemi artıyor.

*Dünyada eşkıyalık dönemi bitiyor, çalışan ve üreten kazanıyor.

*Çin ve Almanya, 2030’da birlikte “dünyanın süper gücü” haline geliyor.

Işın Çelebi’nin “Dünyanın Şu Haline Bak” kitabını okumanızı öneririm.