İnsanlar ölür ama korunanlar kalır…

Çok zor günler yaşıyoruz.

Hiç şakası yok… Geçim derdi bu.

Bebek mamasından tutun 350 kuruşa kadar uzanan ekmek, sefalet manzarası ve bunun acı veren, korkutan duyguları…

Yazılanlar, çizilenler…

Bugün yine bu konularda yazarak, değişmeyen yaz saati gibi, sizleri karanlıkta bırakmak istemiyorum.

SOLUK ALIP VERMEK YAŞAMAKTIR

Kentler, kasabalar, şimdi adı mahalleye döndürülen köyler, yaşam alanları…

Dedelerimiz, ninelerimiz buralarda soluk alıp vermişler, sonra toprağa kavuşmuşlar.

Bizleri de aynı sonuç bekliyor.

Doğduğumuz evler, koştuğumuz sokaklar, mutlu mutsuz yaşadığımız günlerin arkadan bakanları olacak. Yani bizler ”hüvelbaki “ olurken, onlar “baki” olarak kalacaklar.

İçlerinde insanların güldüğü, üzüldüğü, ortak anılar yüklü olan ölmez mekanlar da olacak.

Eğer, ayakta kalabilmişlerse, kadir bilir kişilerin sempatisi ile, kalmamışlarsa hayalleri süsleyen birer mezar olacaklar.

“Biz İzmitiz” internet sitesinin kurucusu ve yöneticisi değerli kardeşim Hüseyin Erol’un yönetimindeki sitede tarihi bir fotoğraf yayımlandı. Yazar ağabeyimiz rahmetli Şakir Balkı’nın kitabından alınma siyah beyaz bir fotoğraf. Birkaç neslin anılarında yaşayan Oğuz sinemasındaki locaların fotoğrafı.

Bizim nesilde Oğuz Sineması’nın havasını solumayan insan yoktur.

Kentin geçmişi ile ilgili tüm anılar gibi çok ilgi gördü. Bazen güldüren, bazen de acıtan anılardı bunlar.

Bakın burası hakkında yayınlanan birkaç yorumu anımsatayım:

Feyzullah Yavuz Ulugün- Rahmetli anneannemle giderdik. O, kötü adama “gözün çıksın herif” diye bağırırken, ben kimse görmesin diye locanın içine sinerdim. Huzur içinde uyusun.

Muammer Horoz- Ön tarafta Kozluk’tan bizim romanlar otururdu. Biz de hemen onların arkasında. Tarzan filmlerinde bir nara atarlardı, sorma! Ah Recep Ali ah! Tavan ahşaptı, neden tavana delik açarsın?

Müberra Teoman- Ben çok gittim. O eski tat yok şimdi sinemalarda. O kızmalar, ıslık sesleri… Hala kulaklarımda varsa, eskiler var.

Tolga Beyaz- Çocukken kadınlar matinesine annemle giderdik. Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur filmlerinde kadınların hüngür hüngür ağlamasını seyrederdik…

Nihal Sezer- Okuldan çıkınca acıkmıştık. Lahmacun alıp paket yaptırdık. Loca bileti aldık. Hem yiyecek hem de film seyredecektik. Tatbikî kokular kapıdaki biletçiyi uyardı. Bizi müdüriyet odasına aldı. Burada yiyecek, sonra yukarıya çıkacaksınız dedi.

Muzaffer Osmanlı- Recep Ali, makinist Ekrem, Miçine Ferit, büfeci Tigan… Sinemanın emektarları. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun.

BENDEN DE İKİ ANI

Bir İzmit evladı olarak benim de Oğuz Sineması’nda çocukluk ve gençliğimde yaşadığım çok anılarım var. Bunlardan ikisi beni çok etkilemişti. Üsküdar Faciasını yaratan fırtınayı teyzemin evinde öğle yemeği sırasında yaşadık. Sonra faciadan habersiz sinemaya gittik. Film başladı fakat arada kesilerek çeşitli isimlerin kapıda beklendiğine bildiren anonslar yapılmaya başladı. Anonsların ardı arası kesilmiyordu. Ne olduğunu sinemaya geç gelen bir arkadaştan öğrendik. Körfez’de bir vapur batmış dedi. Kapıda birçok anne baba çocuklarını bekliyordu. Bazıları kavuştu. Bazıları ise endişe içinde deniz kıyısına koştu.

Milliyet Gazetesi’nde çalışıyordum. Liseden arkadaşım rahmetli Yener Süsoy da bir zamanların ünlü müzik dergisi HEY’de çalışıyordu. Dergi Milliyet’indi, aynı yerde hazırlanıyordu. Bir gün Yener “Adnan bu cumartesi Alpay, İzmit’te konser verecek. Beni de götürecek. Sen de gelir misin?” dedi. O zamanların gizemli şarkıcısı Alpay çok ünlü. Geleceğimi söyledim. İstanbul’da okuyan eşim Tülay ile yedi yıllık flörtün ortalarındayız. Hemen mektupla kendisine haber verdim. O da cumartesi günleri İzmit’e evine geliyordu. Konser günü Alpay’ın lüks arabası ile İzmit’e geldik. Onu Oğuz sinemasının önünde menajeri bekliyordu. Ben de aynı heyecanla Tülay’ı. O babası ile geldi. Göz ucuyla birbirimize baktık.

Bir ara hemen girişte bir gürültü duyduk. Alpay menajeri ile tartışıyordu. Göz açıp kapayıncaya kadar Alpay çalışma arkadaşını bir yumrukta yere devirdi. Bize sonra anlattı. Menajer iyi çalışmamış, konseri iyi duyurmamıştı. Çok az bilet satılmıştı. Koca salonda birkaç sıra dinleyici olmasına rağmen başarılı bir konser olmuştu. Alpay konser süresince birkaç kostüm değiştirmiş. Ben ona bakmıyordum ki bileyim. Sonra Yener’den öğrendim.

Kent yaşamında insanın anılarına sahne olmuş yerler, yıkılıp tarihe karışınca, bunca güzel anılar toprağa düşenlerle birlikte kayboluyor. Oysa o yapılar korunup yaşatılsa, birçok nesile aktarılan güzelliklerin kaynağı olur.

Ne yazık ki bu konuda çok gaddarız.