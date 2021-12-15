Dolar ve Euro’nun artması Irak, İran ve Ruslara yaradı!

Türkiye genelinde konut satışları kasım ayında arttı…

Kasım ayında Türkiye’de toplam 178 bin 814 konut satıldı…

Kocaeli’de ise kasım ayında 4 bin 499 konutun satışı gerçekleşti…

Kasım ayında konut satışı artmasına arttı, ama yabancılar konutları kapış kapış alıyor…

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Sözcü’nün haberine göre Kasım ayında doların artışıyla birlikte yabancılara konut satışı rekor kırdı…

Türk lirasının dolar karşısında tarihi değer kaybı yaşadığı kasım ayında yabancılara konut satışları 7 bin 363 adetle rekor kırdı.

İlk sırada İranlılar yer aldı.

Yabancılar en çok İstanbul ve Antalya'da konut aldı.

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Dolar/TL’nin yüzde 40,3 ile son 20 yılın en sert artışını kaydettiği Kasım 2021’de yabancılara konut satışlarında beklenen rekor da geldi.

TL’deki değer kaybının yanı sıra 250 bin dolarlık gayrimenkul alımına vatandaşlık teşvikinin de katkısıyla kasımda yabancılara konut satışları rekor kırdı.

Yabancılara yapılan konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,4 artarak 7 bin 363 oldu.

Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,1 oldu.

İLK SIRADA İSTANBUL VAR

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 922 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 1917 konut satışı ile Antalya, 428 konut satışı ile Ankara izledi.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39,4 artarak 50 bin 735 oldu.

EN ÇOK İRANLILAR ALDI

Kasım ayında İran vatandaşları Türkiye’den 1406 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla bin 75 konut ile Irak, 836 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.

ANTALYA’DA GÖZDELERİ

Antalya’da kasım ayında 8 bin 756 konut satılırken, bunların 1917’sini yabancılar aldı.

Antalya’da kasımda satılan her 100 konuttan 22’sini yabancılar almış oldu.

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Döviz kurunun yükselmesi, en çok yabancılara yaradı…

Zira Bulgaristan parası arttı, Bulgar vatandaşlar Edirne’deki pazara akın etti…

Azerbaycan parası değerlendi, Azeriler Kars-Iğdır’daki pazara akın etti…

İran parası arttı, İranlılar Van’daki pazara akın etti…

Döviz kuru artınca, Irak, İran ve Ruslar, Türkiye’deki konutlara akın etti…

Döviz kurunun artması sonucunda bizler fakirleşirken, Türk parası karşısında para birimi değerlenen ülkelerin vatandaşları Türkiye’ye akın ediyor.

Ne kadar acı bir durum değil mi?

Bizi bu duruma getirenler utansın!

Uyruklara göre en çok konut

satışı yapılan 20 ülke (Kasım 2021)

CEZAYİR 82

PAKİSTAN 96

İSVEÇ 98

MISIR 111

ÇİN 117

YEMEN 123

LÜBNAN 132

ABD 142

İNGİLTERE 157

ÜRDÜN 162

UKRAYNA 163

FİLİSTİN 169

KUVEYT 185

AZERBAYCAN 231

KAZAKİSTAN 278

ALMANYA 322

RUSYA 836

IRAK 1075

İRAN 1406