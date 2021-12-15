Siz başınızı eğmeyin çocuklar asıl utanması gereken onlar

Yavru Körfez Altınordu’dan puanla döndü. Kocaelispor Elit U-19 takımı sezonun dokuzuncu maçında deplasmanda lider Altınorduspor ile karşı karşıya gelen ekibimiz, Avrupa’nın bile sayılı alt yapılarından biri olarak adlandırılan rakibi karşısında galibiyeti kaçırırken alkışlandı ve maç sonrasında da böyle üzüntü yaşadı. Ağabeyleri ise bir tane bile yabancısı olmayan gencecik Altınordu’ya 3-2 yenilirken utandırdı. Asıl utanması gereken onlardı. Çocuklar geleceğimiz sizsiniz. Merih Demiral, Mert Günok, Gökdeniz Bayrakdar, Kerem Aktürkoğlu sizsiniz. 90 milyonluk Kocaelispor, ‘ünlü!’ yabancılarına rağmen çoluk çocuğa 3-2 yenilirken, akıl tutulması yaşanan camia elbet bir gün uyanacak ve size yönelecektir. Tek çare Altınordu modelidir. Aslında bunu da Ferruh Duygu ve 1977 takımı, Güvenç Kurtar ve 1992 takımı yapmıştır.