Kadı’nın çekirgelere mektup yazmasından, Diyanet’in fetvalarına

Önce 18.Yüzyıl’da yaşanan o ilginç ve ibretlik olayı anlatayım.

Kadı, biliyorsunuz, Osmanlı döneminde “padişahın mutlak yetkilerine sahip” bir devlet görevlisidir.

Merkezi yönetim tarafından atandığı ilçeyi, hiçbir makamdan emir almadan tek başına yönetir.

O, “mülki idare amiri”, yani “kaymakam”dır.

O, şer’i ve idari yargıdan tek başına sorumludur, yani “yargıç”tır.

O, “emniyet müdürü”dür.

O, “belediye başkanı”dır.

Özetle, ilçenin her şeyidir, ilçe ondan sorulur.

1787 yılında yaşanan olay

“Kadının çekirgelere mektup yazması” olayı, 18.Yüzyıl’da, tam tarihiyle 1787 yılında yaşanmış.

O yıl Anadolu, inanılmaz bir “çekirge istilasına” uğramış.

Halk çekirgelerden o kadar bıkmış ki, kadıya şikâyette bulunmuş.

“Ne olur Kadı Efendi bizi bu istiladan kurtar!”

Kadı, halkın şikâyeti üzerine şöyle bir emirname yayınlamış:

“Ey adı çekirge olan kuşlar. Siz ki Allah’ın (C.C.) nebatatını yemek suretiyle zararlı olmaktasınız. Halk bu yüzden sizlerden şikâyetçi olduğu için bu mektup gönderildi. Aldığınızda aklınızı başınıza toplayıp bir daha böyle zararlar yapmayınız, yaparsanız sizi Allah’a havale ederim.”

Sevilay Özer’in, 2016 yılında TTK Yayınları arasında çıkan “Anadolu’da Görülen Çekirge İstilaları ve Halk Üzerindeki Etkisi” adlı kitabında, çekirgelerin emirnameye kulak asıp asmadıkları, eğer asmamışlarsa Allah’ın konuyla ilgilenip ilgilenmediğine dair bir kayıt yok.

Ama böyle bir olayın yaşandığı, yani “Kadı’nın çekirgelere mektup yazdığı”, tarihi kayıtlarda mevcut.

Osmanlı bu haldeyken, Avrupa çoktan rönesansı yaşamıştı

Rönesans, sözcük anlamıyla “yeniden doğuş” demek.

Orta Çağ sonrasında, Avrupa’da siyasi, kültürel, politik, bilim, sanat, mimari ve eğitim alanlarında “yenilenme” yaşanıyor.

14-17’inci Yüzyıl arasını kapsayan bu yenilenme dönemi, “Rönesans” diye isimlendiriliyor.

Buna geniş çerçevesiyle “aydınlanma dönemi” de diyebiliriz.

Rönesans İtalya’da başlar ve tüm Avrupa’yı etkisi altına alır.

Yani tarihçe olarak “Orta Çağ Avrupası’nda” başlar.

O dönemde yoğun “kilise baskısı” vardır, toplumda sadece “din konularına” önem ve öncelik verilmektedir.

Toplumsal yaşam, sanat ve bilim göz ardı edilmektedir.

Rönesans durup dururken ortaya çıkmamıştır, nedenleri vardır. Nedenlerini şöyle sıralayabiliriz: *Kâğıt ve matbaanın bulunmasıyla düşüncelerin kolay bir şekilde yayılması ve birçok kişi tarafından bilinmesi. *15. ve 16. yüzyılda Avrupa'da birçok düşünürün ortaya çıkması ve sanattan zevk alan bir kesimin oluşması. *Coğrafi keşifler ile birlikte Avrupa'da insanların birçok konuda zenginleşmesi, yaşam şartlarının iyileşmesi ve düşünce biçiminin gelişmesi.

İtalya'da çıkmasının sebebi birçok kültürü içinde barındırması, kilit nokta olması.

İtalya'nın ticaret yolları üzerinde bulunmasından dolayı refah seviyesinin artması, buna bağlı olarak da sanata ve kültüre olan ilginin yükselmesi. Sonuçları: * Avrupa, kilise baskısından kurtulup modernleşme çağına geçti. * Kilisenin oluşturduğu Orta Çağ düşünce yapısı yıkıldı. Din adamlarına olan güven azaldı. * Reform hareketlerine alt yapı oluştu. * Ekonomi ve eğitimde gelişmeler oldu. * Deney ve gözleme dayalı bilim gelişmeye başladı. * Özgür düşünce ile yeni sanat akımları ortaya çıktı.

Özetle, bugünkü Avrupa’yı yaratan Rönesans olmuştur.

14-17’inci yüzyıllar arasındaki aydınlanma dönemi, Avrupa ülkelerini “refah ve çağdaşlık” çizgisine getirmiştir.

Biz şimdi ne haldeyiz?

**********

Yaşadığımız dönemi anlatmaya bilmem gerek var mı?

Hepimiz içindeyiz, birebir yaşıyoruz…

Her gün, her saat, her dakika olup biteni televizyonlardan izliyor, gazetelerden okuyoruz.

Ortaçağ zihniyeti, ülkemizin üzerine “kâbus” gibi çöktü.

Ekonomiyi “dini kurallarla” yönetmeye başladık.

Neredeyse Şer’i Hukuk (Kuran hukuku) ve Örfi Hukuk’la (padişah kanunnameleri) ülkeyi yönetir hale geldik.

Sosyal yaşamımıza artık “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın fetvaları” yön veriyor.

Hangi birini yazsam?

İnternete girin onlarcasını görürsünüz.

Bunları okurken, insan 21.Yüzyıl’da yaşadığına inanamıyor.

İşte bunlardan birkaçı:

*Alevi olan kişi ile evlilik:

Diyanet, “Alevi olan kişi ile evlilik caiz midir?” sorusuna şu şekilde yanıt veriyor:

“İslam’a göre Müslüman bir kadın ancak Müslüman bir erkekle evlenebilir. Allah’a, Hz. Muhammed (s.a.s.)’in Allah’ın elçisi olduğuna, onun ümmetine tebliğ edip hayatında uyguladığı dini hükümlere inanan ve bunları kabul eden herkes Müslümandır. Bu itibarla evlenirken aranan nokta, kişinin Müslüman olup olmadığının tespitidir. Müslüman olanla evlenilir, olmayanla evlenilmez.”

*“Feminizm ahlaksızlıktır” açıklaması:

Diyanet İşleri Başkanlığı, 8 Mart 2008 Dünya Kadınlar Günü’nde resmi web sitesine Türkiye Diyanet Vakfı’nın iki cilt halinde yayınladığı İlmihal 1-2 adlı eserin “Kadın Hakları” başlıklı 14 sayfalık bölümünü koydu.

Yazıda feminizmle ilgili bölüm “Feminizm ahlaksızlıktır” başlığıyla yer buldu ve şu ifadeleri içeriyordu:

“Feminizm, ahlaki ve sosyal bakımdan çok olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Bir kere, feminizm hareketine “kapılan” kadın, genel olarak kayıtsız şartsız özgürlük düşüncesiyle aile için vazgeçilmez olan birçok kural ve değerleri hiçe saymaktadır.”

*Telefonla veya mesaj atarak eş boşama:

6 Aralık 2017 günü Diyanet’e bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu, gelen bir soruya cevap olarak, erkeğin “Telefon, faks, mektup, mesaj ve internetle ile de eşinden boşanabileceğini” açıkladı:

“Bir kimse, yüzüne karşı ‘seni boşadım, benden boş ol’ gibi boşamayı ifade eden sözleri şifahî olarak söylemek suretiyle, eşini boşayabileceği gibi, bu sözleri telefon, mektup, mesaj, internet ve faks yoluyla bildirerek de boşayabilir. Söz konusu iletişim vasıtalarıyla boşamak, sözlü olarak yüz yüze boşamak gibi geçerlidir. Ancak, bu durumda kocanın, boşamış olduğunu inkâr etmemesi gerekir.”

Dünya nereye, Türkiye nereye gidiyor?

*******

Sevgili okurlarım, dünya “bilişim çağını” yaşarken ülkemize dayatılan “Ortaçağ zihniyetini” görüyor musunuz?

Avrupa, aydınlanma dönemini 14-17.Yüzyıllar arasında yaşadı, biz 18.Yüzyıl’da hâlâ “çekirgelere mektup yazarak” sorunları çözme peşindeydik.

Matbaa 1450 yılında icat edildi, ama biz matbaayı ancak 1727 yılında kullanmaya başlayabildik.

Tam 277 yıl matbaayı Osmanlı’ya sokmadılar.

Nedeni, dönemin insanları bilgi sahibi olmasın, aydınlanmasın, “padişahın kulu” olmaktan uzaklaşmasın diye.

Atatürk’ün yaşattığı kısa “aydınlanma dönemini” geçin, 1950’den itibaren ipleri iyice ellerine geçiren “karşı devrimciler” Türkiye’yi getire getire yine “Ortaçağ karanlığına” getirdiler.

İnsanları “cahil” ve “yoksul” bıraktılar, Türkiye’yi “cahillik ve yoksullukla” yönetmek istiyorlar.

Çektiğimiz sıkıntılar bundan.

Bize düşen görev, bu “karanlık çemberi” kırmak, ülkemizi “aydınlığa” kavuşturmak.

Bunu başarmalıyız!