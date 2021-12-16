Eski camlar bardak oldu, Karamürsel’de yürümek hayal oldu…

Bu kadar sorun var iken hayallerin lafı mı olur diyeceksiniz, farkındayım.

Ama konuşmadan vallahi geçemeyeceğim, kusura bakmayın. Belki esnaf, memur, işçi, evinin mutfağında yangın olan ev hanımları başka sorunlarla kafayı dağıtır da ana sorunlarını azıcık da olsa unutur.

Gerçi her sorun esnafı ilgilendirdiği için bak onların kafası dağılmayacak galiba diye düşünmüyor da değilim.

Bu arada üstat İlyas Özmen “-Bu kadar sorun arasında Bilgutay bey hayallerin lafı mı olur” diyecek ama affetsin artık beni. Hatta “ Gazoz var mı gazoz” diyecek eminim.

Hayaller deyince benim hayallerim sandınız değil mi? Yok yok bu dönemde benim ne hayallerim olabilir ki? Emekli adamız olsa olsa 2 liradan 3 liraya çıkan ekmeği düşünürüz. Olsa olsa elektriği, doğalgazı nasıl az kullanırız diye düşünür ancak onu hayal edebiliriz.

Büyük hayaller mutlu bir kent yarattığını iddia eden, çarşı merkezini araba girmeden yayan gezmeyi planlayan Şehr-ül Eminimize ait. Vallahi daha önce dediğim gibi milletin büyük hayal kuracak dermanı kalmadı. Millette tık yok. Ancak ve ancak ağamızın hayalleri olabilir.

Hatırlarsanız Şehr-ül Emin kardeşimiz demişti ki; “-Prestij caddeleri yaratacağım çarşı merkezini insanlar geniş kaldırımlarda rahat rahat gezecek ortalık araçla dolu olmayacak, çevre mis gibi çiçek kokacak demişti. Şunu söyleyebilirim ortalık hiç de çiçek kokmuyor. Sadece çarşı ortası sahte plastik çiçek kokuyor. Neyse!

Geçen gün önceden görev yaptığım eski okulum Necdet Calp İlkokulu’ndan yukarı doğru arabamla şöyle bir gezeyim dedim.

Amanın o ne iki çıkış tek inişli o meşhur duble yol, gelen ve giden araçların tek şeritte sıra ile gidebildiği bir yol olmuş. Sağlı sollu yollara araçlar park etmiş. Gitmek babayiğitlik ister.

Merak ettim, her yer aynı mı diye. Okulun önünden kırdım direksiyonu Sarıkum Mahallesine. Oradan da Kızılay Aşevi önünden İznik yolu bağlantısına devam edeyim dedim.

Araç ile yol yürümek büyük ustalık ve uyanıklık istiyor. Birçok araba sağlı ve sollu hatta bazı yerlerde iki sıra park ettiği için tek şeritten karşılıklı yol ilerliyor. Hiç bu yolları kontrol eden yok mu? Karamürsel bir tek Halı saha ile plaj yolu hattından mı oluşuyor acaba?

İznik yoluna geldim iş araçları düzensiz bir şekilde park etmiş. Hastane tarafından gelen yol koca koca arabaların parkı ile felç. Hiç mi bu araçlara park alanı oluşturamadınız bu kadar senede. Hele birde market önündeki düzensiz araç parkı kazalara adeta davetiye çıkarıyor.

İnadım inat yolu bir de Halı sahanın oradan devam edip, çarşı merkezini geçerek plaj yoluna gitmeye karar verdim.

Halı sahanın oradan Balık adasına kadar yol zaten berbat. İnşaatlar ben parasını bol bol veriyorum diyerek yolu felç etmiş ki Sayın Şehr-ül Emin orada oturuyor sanırım yolun durumunun farkında değil. Veya görmemek için anayoldan belediye binasına doğru fıyıyor.

Çarşı merkezine doğru kaldırımlar genişlemiş. Yapım hataları olsa da vallahi çok güzel olmuş. Burada sanırım zat araçların sağlı sollu park etmeyeceğini hayal etmiş. Gel gör tek şerit arabanın ilerlemesi mümkün değil. (Bu arada yapım bizim paramızla Büyükşehir talep küçük şehirden.)

Hele çarşı camiini geçtin mi ortalık tam felç.

Tarihi Karabaali camiine doğru geliyorum. O ne Camiinin etrafında düzenleme yapacağım diye yıktığı alan yani camii avlusu park yeri olmuş. Berbat bir görüntü var ortada.

Neyse hemen evin önüne park ettim aracı “-Senin neyine Eyy! Emekli senin neyine araba ile gezmek” dedim kendi kendime. Yazık oluyor bizim paralarımıza, dedim.

Vallahi söylemesi ayıp arabaya 100 TL’lik benzin koymuştum. O da 9.32 litre ancak oldu ve Karamürsel içinde kısa bir turda bitti. Artık araba falan kullanmam. Zaten dur kalk dur kalk benzin mi dayanır? İstanbul’da kullansam daha az harcardım.

Çok Sayın Şehr-ül Eminim ne olur hayallerinden bahsedip uygulamaya geçme, hassaten rica ediyorum.

Senin hayallerin hep dar çerçeve içeriyor. Her hayalini tek başına kurgulayıp uygulama kararı verdiğin için hepsi bir facia.

Vallahi senden sonra uygulanacak yer bırakmadın. Yenisini yapsan millete zarar.

Şimdi tutturmuşsun Kaymakamlık binasını boşaltıp 2 katlı eski nostaljik şeklini yapacağım diye. Sağlam binayı da yıktıracağın artık belli oldu. Kamu kurumlarını sağa sola atıp duruyorsun. Dar alanlara sıkıştırıyorsun. Bu dönemde bütçeye bir de ek kira bedeli ekletiyorsun. Zavallı millet yani bizler bir de onu ödeyeceğiz.

Bir adliye için bilmem nereye gideceğiz. Hep ek masraf. Hiç mi bunları düşünmeden eyleme geçiyorsun. Bugün insanlar evlerinde ısınmayı bile kesti farkında değilsiniz. Çocuklarını servise verirken sıkıntı çekiyor farkında değilsiniz.

Bu senin için küçük halk için büyük masrafları hiç mi planlamadın. Yok yok eminim her biri Karamürsel’in dört bir yanına dağılan kamu kurumlarının gitmesine vesile olurken bir şeyler düşünmüşsündür.

Vardır bir planın. Ama bu plan detaylı çok iyi düşünülmüş plan mı? Yoksa kendi hayallerine göre yine yarım yamalak yapılmış plan mı? İşte orası gerçekten tartışılır.