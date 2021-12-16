Gıda otomobil derken şimdi de ev fiyatlarında fahiş artışlar yaşanıyor

Paranın para kazandırdığı, fakirin ise daha fakir bir hale geldiği bir dönemden geçiyoruz. Tabiri caizse el birliğiyle “piyasaların anasını ağlatıyoruz.”

Dövizin engellenemeyen yükselişi nedeniyle yakın tarihin en sıkıntılı döneminden geçiyoruz.

Bu dönemden en az zararla çıkmak isteyen vatandaş ise kendince önlemler alıyor. Kıyıda köşede parası olan dövize altına yatırım yapıyor. Elindeki malı nakitte çevirmek isteyenler ise astronomik rakamlar istiyor.

“Satılırsa satılır” zihniyetiyle hayalini bile kurmadıkları rakamlara malını satmak istiyor.

Bu anlamsız artışlar önceden sadece arabalar için geçerliydi. Şimdi ise evlerin fiyatıyla oynanmaya başladı.

Bu konunun daha anlaşılır olması için size bir örnek göstermek istiyorum.

İlgili yazının fotoğraf kısmında satılık olan bir evin bir aylık fiyat artış seyrini görebilirsiniz.

Vatandaş, 17 Kasım 2021 tarihinde satmak istediği evin fiyatını 480 olarak belirlemiş. Muhtemelen bu rakamın 15-20 bini de pazarlık payıydı. Ancak 26 Kasım da her ne olduysa evin fiyatı artmaya başlamış.

İŞTE O SEYİR;

27 Kasım 2021 500 bin

12 Aralık 2021 630 bin

13 Aralık 2021 650 bin

13 Aralık 2021 700 bin

14 Aralık 2021 725 bin

Vatandaş 480 bin liraya satmak istediği evin fiyatını 1 ay içerisinde 245 bin lira daha artırarak 725 bine çıkartmış.

Bu tür örnekler o kadar çok yaşanıyor ki piyasalar kontrol alınamaz bir hale geldi.

Peki bu evi kimler alabilir?

Asgari ücret alan biri tabi ki alamaz. Asgari ücret alan iki kişi birleşse yine alamaz. Askeri ücretli 3 kişi birleşse yine alamaz.

725 bin TL’lik bir evi kim alabilir peki?

Varsayalım vatandaşın 100 bin lira nakit parası var. Kalan 625 bini de 10 yıllığına ev kredisi çekeceğini düşündüğümüzde, aylık ödemesi 12 bin TL oluyor.

Eee bu evi kimlerin alabileceği tartışması bu rakamın ardından son bulmuş oluyor sanırım.

++++

Simya Koleji, KTO ile indirim protokolü imzaladı

Türkiye Genelinde 43 kampüs şubesi, 65 özel öğretim kursu bulunan ve Simya yayınları çatısı altında kurulan Simya Koleji “anaokulu, ilkokul, ortaokul, Anadolu lisesi ve fen lisesi” olarak Kocaeli de 3 yıldır hizmet vermektedir. 5 eğitimci tarafından kurulan Kocaeli kampüsü Körfez Ticaret Odası ile bir protokol imzaladı. Kocaeli Simya Koleji %70 e varan fen lisesi kazandırma oranı ile de dikkat çekmişti. Aynı zamanda Körfez ilçesinde üniversite sınavında ilk bine öğrenci sokan tek kurum olması nedeniyle başarılı bir dönem geçirdi. Körfez ilçesinde bulunan Simya Koleji, KTO ile bir protokol imzalayarak oda üyesi velilere özel indirim uygulama kararı aldı. Protokol imzası KTO Başkanı Recep Öztürk ile Özel Kocaeli Simya Koleji Kurucu Genel Müdürü Cihan Atik, arasında gerçekleştirildi.

KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü ay sonuna kadar raporlu

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Amatör Futbol Haftası açılış maçında forma giymişti. Kent protokolüyle birlikte yapılan maçta sakatlanan Hülagü, ayağına aldığı darbenin ardından ayak bileğindeki tendonu koptu. Geçirdiği operasyonun ardından istirahate çekilen Rektör Hülagü ay sonuna kadar raporlu. Kendisine geçmiş olsun diyorum.

Başiskele de bu yol sıkıntı yaşatıyor

İş makineleri ve ağır tonajlı araçların sürekli kullandığı Başiskele Damlar Mahallesi Şeyh Ali Caddesi sakinleri, kötü durumdaki yollarının onarılmasını istiyor. Otomobillerin ve diğer küçük araçların geçmekte zorlandığı bu yolla ilgili gerekli önlemler alınmalı diyen vatandaşlar iyileştirme de istiyor.