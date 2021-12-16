Okul tamam da, peki kombiyi kim yapacak?

Karamürsel’de birileri okul yapıyor!

Birileri de o okulu ben yaptım diyor.

Her ikisi de güzel…

Gelelim asıl konumuza, geçtiğimiz günlerde Karamürsel Belediyesi tarafından gazetelere bir haber geçiyor, neydi o haber bir hatırlayalım,

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“Karamürsel Belediyesi’nden yeni okul binası…

Karamürsel Belediyesi, 100.Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine Mürsel Gazi Teknik ve Anadolu Meslek Lisesi öğrencileri için yeni derslikler yaptırdı. Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın talimatıyla, Mürsel Gazi Teknik ve Anadolu Meslek Lisesi öğrencileri için 100.Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine prefabrik okul binası inşa edildi. Öğrencilerin en iyi şekilde eğitim görebilmeleri için yapılan bina 8 derslikten oluşarak toplam 447 metre kare alana sahip. Mürsel Gazi Teknik ve Anadolu Meslek Lisesi öğrencileri önümüzdeki hafta yeni okul binalarında eğitim görmeye başlayacaklar.”

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Haber bu şekilde… Bu haberin arkasından birileri gazetemizi telefonla arayarak o öğle değil, bu okulu daha doğrusu prefabrik binayı Karamürsel İhsaniye Barajı’nı yapan müteahhit tarafından yapıldığını söylüyor. Bizler de araştırdık haber doğru, meğer Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, barajı yapan firmaya ‘ilçemize bir okul yapacaksın’ diyor o da ‘tamam’ diyor, yani bu okul hakkı buraya gidiyor.

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Yani okulu müteahhit yapıyor. Şimdi okul tamamlanmak üzere, ama ortada bir sorun daha çıkıyor. Okulun kombi meselesi, o da büyük bir para… Müteahhit, ‘ben okul sözü verdim, onu da yaptım, kombiye karışmam’ diyormuş. Şimdi kombiyi yapacak bir baba yiğit aranıyor. Yani okul tamam da kombiyi kim yapacak, o aranıyor. Onu da birileri üstlenir, onu da Karamürsel Belediye Başkanı ben yaptırdım der, olsun yapılsın da kim yaparsa yapsın, yeter ki çocuklar rahat etsin… Haydi hayırlısı diyelim…

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Ereğlili Hikmet Özmen’den

Adalet Bakanı’na açık mektup

Karamürsel’in Ereğli Mahallesi’nde yarım asırdan bu yana ikamet eden Hikmet Özmen, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e açık mektup yazdı. Özmen, gazetemiz vasıtasıyla yazdığı mektubunda şunları ifade etti…

“Sayın Bakanım,

Son günlerde şuyulandırma ve imar sınırları köylerde dahil hızlandırıldı, çoğu kişi mahkemelerde hakkını arıyor. Şuyulandırma kanunu çok acımasız bu kanunun değiştirilmesi yumuşatılması lazım, tıpkı boşanma kanunu gibi düzeltilmeli. Benim Karamürsel Ereğli Mahallesi’nde babamdan kalma 55 yıllık bahçeli tek katlı evim var. Bu evin dört tarafından yıkım yapılacağı bildirildi. Benim kırk yıllık endemik ağaçlarım kesiliyor, sınır duvarlarım yıkılıyor. Şahsıma beş kuruşta ödemiyorlar. Buna kamu yararı diyorlar, bu kamu yararı değil kamu zararıdır. Orada yaşayanların böyle talebi ve ihtiyacı yoktur, bu oy kaybıdır, elliye yakın evin bahçeleri, duvarları tarumar edilecektir.

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Karamürsel hekimliğinden bir bilirkişi yollarsanız bir hukukçu gözü ile zulmü görürsünüz. Ben 75 yaşındayım o duvarlarımı tekrar nasıl örebilirim, bu konu hakkında yardımınızı rica ediyorum. Ereğli mahallesi doğal yeşil sulak meyve ağaçları ile dolu 150 yıllık bir köyken durduk yerde Kocaeli Büyükşehir’e bağlandı, bu doğallık kayboldu, bunu biz istemedik ve dolayısı ile büyükşehir imar yasasına dahil oldu böyle olunca da duvarlarımız ağaçlarımız yok oldu ve oluyor.”

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Ereğli’de ikamet eden 75 yaşındaki Hikmet Özmen’in mektubunu sizinle paylaştım. Bakalım Adalet Bakanlığı, Hikmet Amcanın derdine deva alacak mı?

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Şanbaz Yıldız’a

geçmiş olsun

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, yaşadığı enfeksiyon sorunu nedeniyle tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. İzmit WM Medical Park Hastanesi’nde antibiyotik tedavisi devam eden Şanbaz Yıldız’ın sağlık durumu iyi. Şanbaz Yıldız’a geçmiş olsun diyoruz.

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Günlük 2 saat 57 dakika!

Ajans Press’in, We Are Social verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye’nin sosyal medyada harcadığı günlük süre 2 saat 57 dakika olarak kayıtlara geçti. Listede birçok ülke yer alırken, Filipinler 4 saat 15 dakika ile yine en çok sosyal medyada vakit geçiren ülke konumunda yer aldı. Sosyal medyada en çok vakit geçirip ilk 3’e giren diğer ülkeler ise 3 saat 45 dakika ile Kolombiya, 3 saat 42 dakika ile de Brezilya ve Kenya olarak görüldü. Bu yıl 14’üncü sırada yer alan Türkiye’nin 2019 yılına kıyasla sosyal medyada geçirdiği sürenin 11 dakika daha arttığı gözlendi. Raporda dünya üzerindeki 47 farklı ülke yer alırken, listenin son sırasında günde sadece 51 dakikasını sosyal medyada geçiren Japonlar’ın yer aldığı görüldü.

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Doktorlar iktidardan

7 talepte bulundu

Sendikaların tepkisi üzerine iktidarın düzenlemeyi geri çekmesi, doktorların tepkisine neden oldu. KOÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan Oda ve dernekler, iktidara 7 maddelik taleplerini sıraladı. Bakalım AKP iktidarı, bu talepleri dikkate alacak mı?

İŞTE DOKTORLARI TALEPLERİ

- Özelleştirme politikalarından vazgeçin.

- Koruyucu sağlık hizmetlerini öncelleyin.

- Tüm işkolu emekçilerine emekliliğe yansıyacak yoksulluk sınırı üzerinde temel ücret uygulamasını başlatın.

- Güvencesiz, gerçekdışı bahanelerle işimizden edildiğimiz ve köleliği dayatan çalışma koşullarına son verin.

- Güvenceli çalışabilme koşullarını sağlayın. Şiddete karşı etkili yasa, güvenli işyerleri sağlıklı çalışma ortamları oluşturun.

- COVID-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası hazırlayın.

- Ağır ve tehlikeli işler kapsamında faaliyet yürüten tüm işkolu emekçileri için 5 yıla 1 yıl yıpranma payı verin.

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İSU, 2022’de 731 milyon

liralık yatırım yapacak

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, önceki gün MÜSİAD Kocaeli Şube Başkanı İsmail Uslu ve yönetimini konuk etti… Burada yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili dernek üyelerine bilgi verdi. Sağlık, 2021 yılının ilk 10 ayında 542 milyon liralık yatırım yaptıklarını söyledi… 2022 yılında ise 731 milyon lira yatırım yapacaklarını ifade etti… İSU, ilçelerde alt yapıyı yapıyor, ama o bölgenin trafiğini de felç ediyor. İSU, şu sıralar Derince 60 Evler bölgesinde çalışma yapıyor… O bölgede trafik resmen felç… Yollar köstebek yuvası gibi…

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Kartepe’de Teleferik

Projesi heyecanı!

Kartepe Teleferik Projesi, rahmetli eski belediye başkanı Hüseyin Üzülmez’in hayaliydi. Bu hayalini gerçekleştiremeden, bu dünyadan göçtü. Kartepe Belediyesi, projeyi Büyükşehir Belediyesi’ne devretti. Proje için ihale yapıldı. Proje için firmalarla üç görüşme yapacak olan Büyükşehir, ilk iki görüşmeyi tamamladı. Son görüşmeyi Ocak ayında yapacak ve kararını verecek. Teleferik, turizm bölgesi Kartepe’yi daha da canlandıracak. Bu projeyi çok önemsediğimi söylemek isterim.