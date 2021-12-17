Onlara teşekkürü bir borç biliyorum

Kim mi onlar ?..

Sporcululuklarını bile yazmış olduğum Göksel Ali Argun, Gürhan Öztürk, Mustafa Kürkan, Erhan Okur…

Tabii ki adamlık dersimizin hocası Erol Arutan’ın da yetiştirdiği isimler…

Spor camiasında en çok görüştüğüm isimler onlar…

Eğitimli…

Oturup iki laf konuşabileceğiniz, yarınları düşünen çağdaş antrenör ve öğretmenlerim…

Bu kent, bu dört adamı tanıdığı için çok şanslı…

Bu dört adam, karda, kışta kıyamette, cehennem sıcağında sahalarda olduğu için Kocaeli sporu çok şanslı…

Biz spor çevremizde birçok arkadaşla beraber oturur sohbet ederiz…

Ama ben onlarla bir araya gelince, hep projelerden söz etmek istiyorum, heyecanlanıyorum, yaptıklarını da dikkatle takip ediyorum…

Hiç gık mık demeden, onlara ne görev veriliyorsa layığından fazla yapıyorlar…

Kentte kısıtlı yetkilerine rağmen, tüm imkanları zorluyor, 7’den 77’ye herkese spor yaptırıyorlar…

Okul sporları başta olmak üzere kentin tüm sporlarında imzaları var…

Okul Sporları İl koordinatörlüğü olarak görev yapıyorlar…

Okul sporları tıkır tıkır işliyorsa, onların payı gerçekten çok büyük…

Çocuklarımız sağlıklı yarınlara hazırlanıyorsa, onların buradaki emeklerinin karşılığı parayla ödenemez…

Neresinden tutsak elimizde kalacak olan kent sporunda, bu dörtlünün çalışmaları içimizi ısıtıyor, yarınlar için umutlarımızı artırıyor…

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BU FOTOĞRAF SADECE BİR ÖRNEK…

İşte fotoğraf…

Bunda inanın abartı yok…

Gözlerimle gördüğüm daha nice imkansızlıklar içerisinde göre yapıyor bu adam gibi adamlar…

Hiç şikayet ettiklerini duymadım…

Okul maçları tüm hızıyla sürerken tabii ki karda kışta açık havada oynanan futbol, en zorlanan ve zorlayan branştır…

Bu dörtlü de her an sahalarda hazır bulunuyor…

Tabii sahada oynayan çocuklar hareketli, genç ve kanları zaten kaynıyor…

Yani üşümelerine imkan yok…

Kenarda bekleyen bu adamlar donuyor…

Hareketsizler…

Devre aralarında da soluğu soyunma odasındaki sobanın başında alıyor...

Bizler de zamanında amatör maçlarda bunları yaşadık…

Ama aradan geçmiş 40 sene, görüntü aynı…

Onların yine sesi çıkmıyor…

Yeter ki çocuklar spor yapsın…

Pandemiden bunalan gençler, enerjilerini sahalarda boşaltsın…

Bilgisayar başında değil…

Bu kutsal görev için yapabileceğimiz tek şey ise ayağa kalkarak alkışlamak…

Ben de onlara alkışlarımı gönderiyorum ve onlara hep dua ediyorum…