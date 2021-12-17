Türkiye Barolar Birliği “işgalden” kurtulurken

Kısa adı TBB olan Türkiye Barolar Birliği, ülkemizin en dinamik, toplum sorunlarına en duyarlı meslek kuruluşlarından biridir.

82 baroya kayıtlı 143 bin 330 avukatın üst temsilcisidir.

Son 1.5-2 yıldır “kendisine yakışmayan bir zihniyetin” işgali altındaydı, o zihniyet TBB’nin dinamikliğini tamamen ortadan kaldırmak ve birliği iktidar adına bloke etmek istiyordu.

Başaramadılar…

Geçen hafta yapılan seçimi kaybeden aslında bir şahıs (Metin Feyzioğlu) değil, “iktidarın TBB’ni ele geçirme” zihniyetiydi.

“Sağduyu” galip geldi ve Türkiye Barolar Birliği zor da olsa “işgalden” kurtarıldı.

İktidarın “Biz istersek yaparız” diretmesi, sağduyulu avukatlar tarafından püskürtüldü.

Genç ve dinamik bir kadro

*********

Türkiye Barolar Birliği’nin başında artık genç ve dinamik bir kadro var.

Başkan Erinç Sağkan, 43 yaşında.

En üretken, en verimli çağında…

1999 yılında başladığı mesleğini dolu dolu ve etkin görevlerde yerine getirmiş.

Bugün de 143 bin avukatın temsilcisi olarak birliğin başında.

Erinç Sağkan'ın ilk açıklaması şöyle oldu: " 'Bu ülkede hiçbir avukat, baro yalnız; yurttaşlarımızın hiçbiri de savunmasız kalmayacak' diyorduk, bundan sonra da vatandaşlarımızın, avukatlarımızın, stajyer avukatlarımızın göreceği duruş tam bu şekilde olacaktır."

Atatürk’e verdiği sözler

*********

TBB Başkanı Erinç Sağkan, göreve başladığı ilk gün çalışma arkadaşlarıyla Atatürk’ün huzuruna çıktı ve Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

*Büyük Atatürk, ebedi eseriniz Nutuk’a ‘1919 senesi Mayıs’ının 19. Günü Samsun’a çıktım.’ Diye başlamıştınız. Bizler de Türkiye Barolar Birliği’nin 36. Olağan Genel Kurulu tarafından seçilen yönetim, disiplin, denetleme kurulu üyeleri ile delegelerimiz ve meslektaşlarımızla birlikte savunmanın temsilcileri olarak aynı azim ve kararlılıkla bugün, 11 Aralık’ta huzurunuza çıktık.

*Bizler biliyoruz ki, ‘Adalet mülkün temelidir’ sözünün asılı olduğu her mahkeme salonu, seninle buluştuğumuz yerdir.

*Kişiye, zümreye, şanslı bir azınlığa ya da bir ailenin lütfuna terk edilmeyen ve mavi gözlü bir çocuktan dünyanın hakları gasp edilmiş tüm halklarına umut olan bir lideri çıkaran Cumhuriyet’in karış karış her toprağı senin eserindir. Bizimse bu kazanımları kaybetmeye tahammülümüz yoktur.

*Modern hukukun, insan onurunun, eşitliğin, hakkaniyetin, adaletin, bağımsız yargının ve evrensel hukuk ilkelerinin öğretildiği her hukuk fakültesi seninle var olmuş ve bizimle devam edecektir.

*Kimsenin merhametine bırakılamayacak modern hukuk sistemimizin her türlü çabaya rağmen inadına yıkılmadığı, insan onurunun temel alındığı, bizi kula kul değil, birey yapan her türlü temel hak ve özgürlüğün tane tane yazıldığı her kanun, her mahkeme, her adliye senin eserin, bizimse varlık sebebimizdir.

*Bu uğurda verdiğimiz çabanın üzerine güneş olup her gün yeniden doğacağının farkındayız. Bu sebeple, Anıtkabir’den, senin huzurundan yola çıkmak çocuklarımıza, geleceğimize ve mesleğimize minnetle karışık borcumuzdur.

*Asıl borcumuzun, açtığın aydınlık yolda hiç yılmadan yürüyerek tüm ümidinin onda olduğunu söylediğin gençlikle birlikte, ‘küçük hanımefendiler’, ‘küçük beyefendiler’ diye hitap ettiğin çocuklara aydınlık bir gelecek bıraktığımız zaman biteceğinin farkındayız. Tüm çabamız, bu kutlu borcumuzu ödemek içindir.

*Umutsuz durumların değil umutsuz insanların olduğunu, senin hiçbir zaman umudunu yitirmediğini iyi biliyoruz. Bizler de Cumhuriyetimiz ve çocuklarımız için durmadan çalışacağımıza mesleğimizin kutlu yemini gibi söz veriyoruz.

*Saygıyla, şükranla ve tarifine dünyadaki hiçbir dilin yetmeyeceği özlemimizle.

***********

Erinç Sağkan ve arkadaşlarına çıktıkları yolda başarılar diliyorum.