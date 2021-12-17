Çanlar çalıyor !.. Duyuyor musunuz?

Bu yıl Aralık ayının ortalarına vardığımızda bile çay bahçelerinde oturanlar oldu,

Ağaçlar bile şaşkın… Bazıları yapraklarını dökmekte adeta kararsız kaldı,

Geçen aylarda, yurdumuzun bazı yörelerinde yağış kıtlığı sürerken, bazı yerlerde yoğun yağışlar seller oluşturdu,

Geçtiğimiz günlerde fırtınalar yüzünden çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.

Durum kötü… Dünyamızın ortalama sıcaklığı artıyor, yani ısınıyoruz.

Geçim derdine düşmüş insanlarımızın bunu düşünecek hali yok ama keyfi yerinde olanlar ile mürekkep yalamışlar farkında mı? Değiller…

Onlar çok yakın gelecekte güneydeki yazlıklarını ancak kış aylarında kullanabilecekler. Çünkü oralarda oluşacak müthiş hava sıcaklıkları onların yazın kullanılmasını imkansız kılacak. Bunun da farkında değiller..

Araplar Karadeniz kıyılarımızda boşuna mı bahçeler, evler satın alıyorlar?

Avrupa Komisyonu bildirimde bulunuyor: İklim değişikliği dünyanın karşı karşıya olduğu en ciddi sorunlardan biridir. Gezegenimiz, önemli ve hızlanan iklim değişikliği ile boğuşuyor.

Çoğu bilim adamı, örneğin fosil yakıtların (kömür, petrol ve gaz), araba kullanımı ve ormanların ortadan kaldırılması yoluyla insanların atmosfere saldığı muazzam miktarda sera gazı nedeniyle dünyanın her zamankinden daha hızlı ısındığını belirtiyor.

Ancak mesele sadece seller, kuraklıklar ve kasırgalar gibi aşırı hava olayları değil: iklimde daha kademeli ve daha az fark edilir değişiklikler oluyor ve bunlar yaşamımızı çok olumsuz etkileyecek.

Bazıları ozon tabakasında deliğin iklim değişikliğine neden olduğunu zannediyor. Hayır! Ozon, dünya atmosferinin üst katmanlarında bulunan çok faydalı bir gazdır. Çünkü güneşin tehlikeli ultraviyole radyasyonunu tutmaktadır.

Şunu hiç unutmayınız. Başta karbondioksit olmak üzere, sera etkisini arttıran gazlar atmosferde artıyor. Antarktika'nın derinliklerinden alınan buz örnekleri, 650.000 yıl öncesine ait hava kabarcıkları içermektedir. Onlar sayesinde geçmişteki sera gazı seviyelerini biliyoruz: Bu etkiyi arttırmada karbondioksit gazının payı %6ı dolayında. Hawaii'deki (ABD) Mauna Loa Gözlemevi, 1958'den beri atmosferdeki karbondioksit seviyelerini ölçüyor ve bu gazın artışını net olarak ortaya koyuyor. Uydu görüntüleri, yüksek dağlarda ve kutuplardaki buz örtüsünün zamanla nasıl değiştiğini bize gösteriyor.

Birleşmiş Milletler Uluslararası İklim Değişikliği Paneli'nin son raporuna göre sanayi öncesi döneme kıyasla yüzyılın sonuna kadar ortalama dünya sıcaklığı neredeyse 3 ° C'lik bir ısınmaya doğru gidiyor. Bu, gezegen ve üstündeki canlılar için son derece tehlikeli. Yayınlanan uluslararası bir araştırmaya göre, bugün 7 yaşındaki bir çocuk, sanayi öncesi iklim koşullarında yaşanana göre normalden 2 kat daha fazla tropik yangın ve kasırga, 3 kat daha fazla nehir taşması, 4 kat daha fazla mahsul kaybı, 5 kat daha fazla kuraklık ve 36 kat daha fazla sıcak hava dalgası yaşayacak.

Bu yüzden küçük çocukları gördüğümde içim ürperiyor…

Durum bu iken ve küresel ısınma sonucu deniz suları da ısınıp temas ettikleri havadan karbondioksit alımını azaltırken dünyadaki ormanlar korkunç bir hızla ortadan kaldırılıyor. Her yıl, kabaca Yunanistan'ın büyüklüğüne eşdeğer bir tropikal orman alanı yok oluyor. Ormansızlaşma sadece iklim değişikliğini hızlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda vahşi hayvanların yaşam alanlarının yok olmasına veya kuraklığa neden olan yağış modellerinin değişmesine de neden oluyor.

Durum her gün daha da kötüye gidiyor:

Çanlar bizim için çalıyor !.. Duyun artık !..

Kaynak:

1) Anonim. Effetto-serra/soluzioni.htm#ixzz4FRcEDglF Lenntech

2)Commissione Europea . Il nostro pianeta, il nostro futuro