AK Parti il ve ilçe teşkilatının Haydar Aliyev Kültür Evi’ni ziyaretleri

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve yönetim kurulu ile İlçe Başkanı Av. Ali Güney ve yönetim kurulu Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evimizi ziyaret ettiler.

Çalışmalarımızda her zaman yakın desteklerini gördüğümüz Sayın Mehmet Ellbeş ve ekibine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyoruz.

Federasyonumuzun 2006’da kuruluşundan bugüne kadar çalışmalarımız hakkında belgelerle somut bilgiler verdik.

Öncelikli olarak Kocaeli'de;

2010 yılında Kartepe'de,

2011 yılında Derince'de Belediyelerimizin verdiği Haydar Aliyev adına parkların törenle açılışı ile ilgili bilgiler,

2012 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin verdiği Haydar Aliyev Kültür Evi büyük bir törenle açıldı.

2015 yılında İzmit Belediyemizin Kaymakamlık karşısında Hocalı Şehitleri adına anıt. Aynı gün Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev adına Cephanelik civarında Hatıra Ormanı törenle açıldı.

2018 yılında Körfez Belediyemizin verdiği park ve Şehitler Anıtı açıldı.

Emeği geçen ve destek veren belediye başkanlarına çok teşekkür ediyoruz.

Çalışmalarımızın belgelerinin bulunduğu Azerbaycan'ın Sesi Dergisi konuklara dağıtıldı.

Karşılıklı bilgi alışverişinde bulunularak önemli kitapların ve tarihi belgelerin bulunduğu kütüphane incelenerek fotoğraflar çekildi.

Daha sonra Türkiye’de ilk ve tek Soykırım Müzesi gezilerek açıklamalar yaptık. Tarihi belge ve bilgilere dayanan sözün bittiği noktada Ermenilerin Hocalı başta olmak üzere yaptıkları Soykırım nefretle kınandı.

Müzede bulunan Anı Defterine heyet namına İlçe Başkanı Av. Ali Güney duygu ve düşüncelerini yazdılar.

Federasyonumuzun kurucu Genel Başkanı ve Haydar Aliyev Kültür Evi'nin yönetim kurulu adına kendilerine teşekkür ederek yazmış olduğum kitaplardan imzalayarak İl ve ilçe Başkanına hediye ettim.

İl Başkanı Sayın Mehmet Ellbeş yıllardır çalışmalarımızı yakinen takip edip bildiklerini Kocaeli ve ülkemiz adına başarılı çalışmalarımız için teşekkür ettiler.

Bizde Sayın Başkanımız ve heyetlerine ziyaretlerine ve desteklerine teşekkür ediyoruz.

ANI DEFTERİNE YAZILAN NOT

Soykırım Müzesindeki Anı Defterine İlçe Başkanı ziyaretleri ile ilgili düşüncelerini yazdılar.

"İki Devlet Tek Millet Can Azerbaycan

Derneğimizin kıymetli başkanı ve yöneticilerinin üstün ve samimi gayretleriyle, Türkiye ve Azerbaycan devletlerinin ilişkilerinin ilimiz Kocaeli'nde en iyi ve başarılı şekilde sürdürülmektedir.Ebediyete kadar kardeşliğimizin ve dostluğumuzun yürütülmesini diliyoruz.

Bu çalışmaları yürüten değerli Başkanımız Bilal Dündar'a da hasasaten emekleri için çok teşekkür ediyoruz. 16.12.2021

Ak Parti İzmit İlçe Başkanı

Av. Ali Güney

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Ziyaretimize gelen heyet namına duygu düşüncelerini belirten Av. Ali Güney başkana yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyoruz.

İçişleri Bakanlığımız ile Haydar Aliyev Kültür Evimiz arasında 2020 ve 2021 yıllarında ortak proje olarak yürüttüğümüz "Ermeni Diasporasının İftiralarına Cevap Projesi" ile ilgili yayınladığımız kitapları ve dergileri vererek proje hakkında açıklamalarda bulunduk.

Ziyaret ile ilgili fotoğraflar çekilerek konuklarımıza teşekkür ederek yönetim kurulu üyemiz Canip Nuray ve Federasyonumuzun Genel Başkan Yardımcısı Adnan Zamburkan Bey ile birlikte uğurladık.