AKP iktidarı, 30 Milyar liralık asgari ücret kaybını NASIL TELAFİ EDECEK?

Aralık ayı geldi mi, akla asgari ücret geliyor…

Birinci, ikinci, üçüncü tur derken, dördüncü tur görüşmeleri sonrasında asgari ücret açıklanır…

Açıklamayı da ilgili Bakan yapar…

Bu yıl böyle olmadı…

Asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı…

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Asgari ücret 2022 yılı için net 4 bin 253 TL oldu. Asgari ücret artış oranı yüzde 50.54 seviyesinde gerçekleşti…

2022 yılı asgari ücret brüt 5 bin 4 TL, işverene maliyeti ise 5 bin 879 TL oldu.

1 GÜNLÜK ÜCRET AÇIKLANDI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun kararı, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. ‘Gerekçe’ kısmının da yer aldığı kararda, şu ifadeler kullanıldı:

■ 22/5/2003 tarihli ve 4587 sayılı İş Kanunu’nun 39’uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 522’nci maddesi gereğince, iş sözleşmesiyle çalışan ve bu kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 01/12/2021 tarihinde başladığı çalışmalarını 16/12/2021 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı dört toplantı sonucunda;

■ Milli seviyede tek asgari ücret tespitine oybirliğiyle,

■ İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1/1/2022-31/12/2022 tarihleri arasında (166,80) yüz altmış altı lira seksen kuruş olarak tespitine oy birliğiyle,

■ İş bu kararın 4857 sayılı kanunun 39’uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11’inci maddesi gereğince Resmi Gazete’de yayımlanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

GEREKÇE

■ Asgari ücret, bilindiği gibi ödenmesi zorunlu olan en az ücrettir.

■ Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca asgari ücret, pazarlık ücreti değildir.

■ Asgari ücretin belirlenmesi sırasında, komisyonumuz, bu çerçevede bir karar alınması için çalışmış, işçilerin geçim şartları ve 2022 yılı enflasyon hedefi gibi faktörler değerlendirilmiştir.

■ İşte bu çerçevede hareket eden komisyonumuz, işçinin günlük asgari ücretini, 1/1/2022-31/12/2022 tarihleri arasında (166,80) yüz altmış altı lira seksen kuruş olarak belirlemiştir.

■ Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11’inci maddesi gereğince, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nca belirlenen asgari ücret, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girecektir.”

İŞVERENE 450 LİRALIK JEST

Asgari ücret 2022 yılı için net 4 bin 253 TL…

Beklenti, 3 bin 800 lira civarındaydı…

İktidar gelir vergisi ve damga pulundan feragat ederek, işverene 450 liralık bir jest yaptı…

Yani devlet alacağından feragat etmeseydi, asgari ücret 3.803 lira olacaktı…

Devlet, 450 liralık alacağından vazgeçmeseydi, muhtemelen işveren isyan edecekti…

İktidar, böyle bir hamle yaparak işverenin gazını aldı…

Yani, işveren devlete vereceği 450 lirayı işçiye verecek…

Yapılan hesaplamalara göre iktidar, böyle bir yol bularak ortalama 30 milyar gelir kaybını göze aldı…

İKTİDARIN KAYBI 30 MİLYAR LİRA

AKP iktidarı böyle bir uygulama yaparak, hem işçi, hem de işveren arasında orta noktayı buldu…

İktidar bu 30 milyar liralık kaybını nasıl çıkaracak?

Nereden olacak?

Akaryakıta zam yapacak…

Alkole zam yapacak…

Sigaraya zam yapacak…

Otoyol ücretlerine zam yapacak…

Böylece asgari ücrette kaybettiği 30 bin liralık kaybı, yine vatandaşa yükleyecek…

Yani olan yine vatandaşa olacak…

EMEKLİLER DE YÜZDE 50 ZAM İSTİYOR

Asgari ücrete yüzde 50 civarında zam yapıldı…

Aynı şekilde emekliler de, memurlar da zam bekliyor…

Emekli ve memurun artışı, enflasyon oranına göre yapılıyor…

TÜİK, pinpon topuna göre enflasyonu belirliyor…

Madem asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldı, emekliler ve memurlar da en az yüzde 50 civarında bir zam bekliyor…

Bakalım AKP iktidarı işçi ve memur emeklisinin gönlünü hoş edebilecek mi?

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CHP’li İşeri, yerli

üretime dikkat çekti

CHP Gölcük İlçe Kadın Kolları Başkanı Mine İşeri, Türk Malı Haftası ile ilgili değerlendirmede bulundu… İşeri , “Cumhuriyet Dönemi’nde açılan yerli fabrikaların son 20 yılda teker teker kapanması ile yerli üretimden tamamen vazgeçilmiş, ülke dışı bağımlı hale getirilmiştir. Seka Kağıt Fabrikası, Şeker Fabrikaları Sümerbank ve en önemlisi aşı üreten Hıfzıssıhha Enstitüsü’nün kapatılmasından dolayı 2 senedir yaşadığımız pandemi sürecinde halen yerli aşımızı kullanamayıp dışa bağımlı olmamız bunun örneğidir” dedi. İşeri, açıklamasında AKP iktidarını eleştiriyor… Yerli üretime dikkat çekiyor… İşeri haklı… Yerli üretim olsaydı, bu duruma gelmezdik…

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SAĞLIKÇA indirimin

devam etmesini istiyor

Kocaeli Sağlık Çalışanları Derneği (SAĞLIKÇA) Başkanı Adem Yaman, önceki gün İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız’ı ziyaret etti. Ziyarette “1 Ocak 2022 tarihiyle bitecek olan toplu taşıma araçlarında sağlık çalışanlarının kullandığı indirimli kartın yeni yıl itibariyle devam etmesini istiyoruz” dedi… Tamam da Yıldız, bu konuda ne yapabilir ki… Bunu yapacak Büyükşehir Belediyesi… Yani adres İYİ Parti değil, Büyükşehir Belediyesi…