Toprağın Nemli Tutulması ve Kuru Bırakılmaması Gereken Saksı Bitkileri

Saygıdeğer Okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle evlerimizin salonlarında ve odalarında toprağının nemli tutulması gereken saksı bitkileri ile ilgili bilgileri paylaşacağım.

Evlerimizin salonlarında veya diğer odalarında birçok değişik çiçek türleri bulunabilir. Bunların çeşitlerine göre de değişik toprak istekleri, güneş ışığı ihtiyaçları ve sulama durumları vardır. Bu durumları göz önünde bulundurarak bakımları yapılmalı, saksı toprağı nemli tutulması gerekenlerkuru tutulmamalı, saksı toprağı kuru tutulması gerekenler de nemli tutulmamalıdır. Bu duruma özellikle çok dikkat etmeliyiz. Elimize sulama kovasını aldığımız zaman hepsine aynı ölçüde su vermemeliyiz. Çiçek çeşitlerinin ihtiyaçlarına göre sulamalarını yapmalıyız. Aksi halde çok su verilmesinden dolayı çiçeklerimiz çürüyebilir veya susuzluktan kuruyabilir. Ben burada toprağı nemli tutulması gereken, kuru bırakıldığında bozulabilecek saksı bitkilerini paylaşacağım.

Aşk merdiveni: Gölge ve yarı gölge ortamları severler. Bulunduğu ortam, ılık olmalı ve toprağı nemli bulundurulmalıdır. Ayrıca yapraklara püskürtme su verilmesi faydalı olacaktır. En kolay üretim şekli, kökten ayırma suretiyle yapılmaktadır.

Çuha çiçeği: Doğrudan güneş almayan aydınlık ve gölge ortamları sever. Toprağının nemli olmasını ister. Ayrıca ılık iklimlerde bahçelere de dikilebilir. Pembe, beyaz, sarı ve eflatun renklerinde çiçekleri vardır. Kökten ayırma suretiyle ve tohumla üretimi yapılabilir.

Arapsaçı: Yarı gölge ve gölge yerlerde iyi gelişir. Yüksek nemli ortamları sever. Köklü şekilde gövde parçalarının ayrılmasıyla üretilir.

Aralya:Bu bitki de gölge ve yarı gölge yerlerde iyi gelişir. Havalar sıcak olduğunda bol su verilmeli, yapraklarına da su püskürtülmelidir. Kış aylarında suyu daha az verilmeli ve aydınlık yerlerde muhafaza edilmelidir.

Büyük flamingo çiçeği:Rutubeti fazla, soğuk olmayan, gölge yerleri sever. Besince zengin toprak ister. Büyüme devresinde bol su verilmeli, yirmi derece sıcaklıkta tutulmalıdır. Üretimi, kökten ayırma ile yapılır.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe