En çok uygulanan fiziksel şiddet: TOKAT

“Toplumumuzdaki şiddet olaylarının son yıllarda tırmanışta olması, toplum refahı için önemli bir sorun haline geldi. NG Araştırma olarak, toplumdaki şiddetin boyutlarını anlamak için bir kamuoyu araştırması düzenledik.Araştırma 12 – 23 Kasım 2021 tarihleri arasında Türkiye genelinde 15 yaş üzeri, farklı sosyo-ekonomik gruplardan 2052 kişinin katılımı ile online araştırma platformumuz benderimki.com üzerinde gerçekleştirildi.

Fiziksel şiddet hangi boyutta?

Fiziksel şiddetin arttığı, insanların öfkesini şiddetle dışa vurduğu bir dönemde yaşıyoruz. Sürekli karşılaştığımız şiddet haberleri hepimizi derinden üzüyor. Tüm bu yaşananlardan dolayı, öncelikle araştırmamızda fiziksel şiddete uğrama oranını sorguladık. Aldığımız sonuca göre eşinden veya sevgilisinden fiziksel şiddet gören kadın ve erkeklerin oranı %12.

Şimdiye kadar eşin veya sevgilin sana fiziksel şiddet uyguladı mı?

Hayır: Yüzde 88, Evet:Yüzde 12

Kadın ve erkek katılımcıların yanıtları birlikte değerlendirildi.

Fiziksel şiddete uğradım diyenlerin cevaplarını detaylı incelediğimizde, araştırmaya katılan kadınların %20’si şiddete maruz kaldığını belirtirken, erkekler için bu oran yalnızca %4.

Fiziksel şiddete maruz kalan katılımcılara yaşadığı durumu kısaca anlatmalarını istediğimizde ise en çok uygulanan fiziksel şiddetin tokat olduğunu görüyoruz. “Ve” kelimesinin oldukça sık kullanılması birden fazla şekilde şiddete maruz kalındığını da gösteriyor. Dikkat çekici diğer bir nokta da “eski sevgilim” ifadesi. Cevapları incelediğimizde fiziksel şiddet gören her 10 kişiden 1’i bunu eski sevgilisinden/eşinden gördüğünü belirtti. Bu sonuca göre ilişkilerin sona ermesinde şiddetin azımsanmayacak bir rolü görünüyor.

ŞİDDETİ SAKLIYOR MUYUZ?

Toplumumuzda bazen şiddeti gösteren değil de, şiddete maruz kalan utanıp sessiz kalma yolunu seçebiliyor. ‘Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Projesi, Koordinasyon ve Farkındalık Çalıştayı’nda konuşan Prof. Dr. Güzin Yamaner, şiddete uğrayan kadınların birçoğunun bu durumu ilgili kurumlara ihbar etmediğini vurguladı. Araştırmamız da gösteriyor ki şiddete uğrayan kişilerin 3’te 1’i bu durumu saklıyorlar.

Şiddeti engellemenin yollarını biliyor muyuz?

Fiziksel şiddeti engellemek için devletin birçok kurumu var. Peki, şiddeti önlemek için nerelere başvurabileceğimizi kaçımız biliyor? Araştırmamız gösterdi ki, her 3 kişiden 2’si şiddeti önlemek için başvuracağı yerleri biliyor. Ancak toplumdaki her bireyi, içinde bulunabilecekleri çaresizlikten kurtarmanın yolunu göstermek için, herkesin bu kurumları öğrenmesi gerekli.

Fiziksel şiddete uğrayanların, bunu engellemek için nerelerden destek alabileceğini biliyor musunuz?

Hayır: Yüzde 32, Evet: 68

Kadın ve erkek katılımcıların yanıtları birlikte değerlendirildi.

PSİKOLOJİK ŞİDDETE MARUZ KALIYOR MUYUZ?



Şiddet denilince aklımıza öncelikle fiziksel şiddet geliyor olsa da, psikolojik şiddet konusunda da farkındalığın artması gerekli. Bu konunun daha net olması için öncelikle psikolojik şiddetin tanımını inceleyelim;

* Genelde psikolojik şiddet bağırıp çağırma, küfür etme, kişiyi yetersiz hissettirme, küçük düşürmeye çalışma gibi olaylarla meydana gelir.

* Kişinin sevdiği eşyalara zarar vermek ve kişinin istediği şeyleri yapmasını engellemek psikolojik şiddet türleri arasındadır.

* Özellikle en çok görülen durum kişiyi sürekli başkaları ile kıyaslamaktır.

Şimdiye kadar eşin veya sevgilin sana psikolojik şiddet uyguladı mı?

Hayır: Yüzde 73, Evet:Yüzde 24, Yanıt vermek istemiyorum:Yüzde 3.

Kadın ve erkek katılımcıların yanıtları birlikte değerlendirildi.

Psikolojik şiddete maruz kalanlardan bu şiddeti tanımlamalarını istedik. En çok gelen yanıtlar küfür etme, hakaret ve küçümseme. Bunların yanında başkalarıyla kıyaslama da çok yoğun karşılaşılan bir şiddet türü.

PSİKOLOJİK ŞİDDETİ ENGELLEYEBİLİYOR MUYUZ?

Fiziksel şiddetten kurtulmak kadar, psikolojik şiddetten de kurtulabilmek çok önemli. Psikolojik şiddete maruz kalanların %42’si bu şiddetin tekrarlanmaması için bir çözüm bulmadığını yada bulamadığını söylüyor. Ayrıca psikolojik şiddete uğrayanların %60’ı bunu engellemek için nerelerden destek alabileceğini bilmiyor.

Psikolojik şiddete uğrayanların, bunu engellemek için nerelerden destek alabileceğini biliyor musunuz?

Evet: Yüzde 40, Hayır:Yüzde 60

Kadın ve erkek katılımcıların yanıtları birlikte değerlendirildi.

Psikolojik şiddete uğrayanların 3’te 1’i bunu kimseye söylemiyor.

HİÇ ŞİDDET UYGULADIN MI?

Şiddet gördün mü sorusu yerine şiddet uyguladın mı dediğimizde ortaya çıkan tablo daha farklı oluyor.

Katılımcıların %94’ü eşine veya sevgilisine fiziksel şiddet uygulamadığını belirtirken, %5’i fiziksel şiddet uyguladığını belirtti. Bu sonuçlara göre fiziksel şiddet uygulayan insanların bir kısmı bu yaptıklarını itiraf etmekten çekiniyor olabilir. Belki de bu kişiler, duygularını kontrol edebilme konusunda eğitim alabilmiş olsaydı şiddeti en başta kendileri önleyebilirlerdi.

Eşine veya sevgiline psikolojik şiddeti sen uyguluyor musun diye baktığımızda karşımıza yine ilginç bir tablo çıkıyor. Katılımcıların %89’u eşine veya sevgilisine psikolojik şiddet uygulamadığını belirtirken, %9’u psikolojik şiddet uyguladığını belirtti. Bu konuda da benzer şekilde, bazı kişiler yaptığı yanlışları anonim bile olsa itiraf edemiyor olabilir. Belki de yaptıkları yanlışın farkındalar. Ama nasıl değişebileceklerini bilemiyorlar veya hayatın tüm zorlukları arasında düşünemiyorlar. Yapılan yanlışların affı için hiçbir şey mazeret olmayabilir. Ama uzman desteğinin ücretsiz sunulması ve kamu spotu gibi genel bilgilendirmelerin bu konulara daha fazla odaklanması değişim için ihtiyaç duyulan bir kıvılcım olabilir.”

NG Araştırma’nın yaptığı araştırmayı yukarıda sizinle paylaştım. Şiddet, sadece kadına yönelik değil, toplumun her alanında artıyor… Ekonomik kriz, insanları asabileştiriyor… Bunun sonucunda da ortaya şiddet çıkıyor…

Sürekli olumsuz düşüncelerden kurtulmak için ne yapmalıyız?

Hayatımız boyunca pek çok olumsuz durumla karşı karşıya kalırız. Zihnimizde yaşadığımız bir olumsuz duruma bağlı olarak bazen genellemeler yaparız. Bu genellemeler sonucunda da o duruma bağlı bir inanç oluşturur ve kendimizi sınırlarız. Eğitmen Banu Gözüm, NLP inanç değiştirme tekniği ile bizi sınırlayan inançlardan nasıl kurtulacağımız konusunda bilgiler verdi.Örneğin, sevmediğiniz bir dersten defalarca kaldınız ve dersi anlatan öğretmeninizi sevmediğiniz için dersi anlayamıyorsunuz. Bundan dolayı dersi bir türlü veremiyorum ve hiçbir zaman veremeyeceğim; bu okul bitmeyecek düşüncesine kapılabilirsiniz.

Olumsuz duyguların hayatınızda yer almaması için kendinizi olumlu düşüncelerle etkilemeli ve olumsuz olan her şeyin bir olumlu karşılığı olduğuna kendinizi inandırmalısınız. Sınırları koyan sizsiniz ve bu sınırları kaldıracak olan yine siz olacaksınız. Yeter ki kendinizi olumlu düşüncelere ikna edin. NLP tabanlı inanç değiştirme tekniği ile yapabileceğinizi görecek ve değişimi fark edeceksiniz.

Hayatımızı yaşarken bir şeye yoğun bir tepki verdikten sonra o kolayca silinip gitmez. Çoğunlukla hislerimiz hakkında düşünürüz ve bazen düşündüklerimiz hakkında da düşünürüz. Bazen bir meseleyi zihnimizde yıllar boyunca aklımızdan çıkaramayız. Eğitimsiz bir zihin için her düşünce ardında iz bırakan ve asıl düşünceye sarılan bir ip gibidir. Bu ip her yeni meta duruma girdiğimizde içimizde beslediğimiz diğer his ve düşüncelere dolanır.Bu durumdan çıkmanın yöntemi kendimize meta durumları çözümleyecek sorular yöneltmektir. Bir duyguya kapıldığımızda onun ardında yatan nedenleri kendimize sorarız. Asıl görünen duyguyu neyin beslediğini sorguladıkça, aldığımız her yanıt bizi başka bir kök nedene götürür.

Örneğin kendimize neden kızgın olduğumuzu sorduğumuzda kızgınlığın ardındaki utanma duygusu karşımıza çıkar. Kendimize neden utandığımızı sorduğumuzda yanımızdaki kişinin gözünde imajımızın yerle bir olduğunu hissettiğimizi fark edebiliriz. Bu bizi neden sakin bir imaj çizmeye bu kadar takıntılı olduğumuz sorusuna götürebilir. Bu şekilde kendimize sorular yönelterek içine girdiğimiz meta durumları sondan başa doğru çözümleyebiliriz. Sonunda sadece ilk gösterdiğimiz tepkiyi değil, onun ardında yatan bir dizi duygu ve düşünce topluluğunu anlarız. Bu modele göre kendini sorgulamak bize köklü bir değişim imkânı verir.

ZİHİNDEKİ NEGATİF DÜŞÜNCELER SAĞLIĞI DA OLUMSUZ ETKİLER

-Negatif düşüncelerin sizi ele geçirmesine izin vermeyin.

-Zihninizdeki negatif düşünceleri saptayın ve tanımlayın.

-Bir konu için olumsuz sonucu düşünüp o yönde plan yapmak yerine bugüne odaklanın.

-Kendinizi iyi tanıyın.

-Gelecek için esnek olun.

-Kendinizi suçlamayın.

Poşet çayları güvenle içebilmek için tavsiyeler

Uzm. Bio. Çiğdem Üregen, poşet çaylar hakkında önemli bilgiler verdi.

1-Tüketiciler olarak dikkatli olalım, sadece Tarım Bakanlığından izinli ve Türk Gıda Kodeksine uygun hazırlanmış, kaliteli ürün ve markaları tercih edelim.

2-Alüminyum zımba içermeyen bitki çaylarını seçelim.

3-Çayı plastik bardak yerine kaliteli porselen veya cam bardakta demleyip içelim çünkü çayın sıcaklığı, bardaktaki kimyasallar gibi zararlı maddeleri açığa çıkarabilmektedir.

DAHA İYİ KARAR VERMEK İÇİN 7 FİKİR

1-Endişenizi ciddiye alın.

2-Önceliklerinizi belirleyin.

3-Zaman anlayışınızı değiştirin.

4-Seçenekler üretin.

5-Kararınızı verdiğinizi hayal edin.

6-Mükemmel olamayacağınızı kabullenin.

7-Hatalarınızdan ders çıkarın.

KIŞ AYLARINDA HASTA OLMAMAK İÇİN NE YEMELİYİZ?

-Sebze ve meyve tüketiminizi artırın.

-Protein tüketiminizi ihmal etmeyin.

-Sıvı tüketiminizi artırın.

-Fiziksel aktivitenizi artırın.

-Sık sık, az az beslenin.

GÜVEN İLE İLGİLİ ANLAMLI SÖZLER

-Güvendiğiniz dağlara karlar yağdığında en güzel çare, dağ ile karı baş başa bırak. Mevlana

-Güvensiz kalplerimizi karaktersiz insanlara borçluyuz.

-Sen Allah’a güven. Hiç beklemediğin anda çiçek açar umutlar. Mevlana

-Bir öleni geri getiremezsiniz. Bir de kaybolan güveni.

-En güvendiğimiz insanlar öğretiyor bize kimseye güvenmememiz gerektiğini.

-Erkek dediğin güven kokmalı, parfümü ben hallederim.

-Seni affedecek kadar olgunum ama tekrar güvenecek kadar aptal değilim.

-Birlikte yola çıkmak için 3 şey gerekir: Yürek, güven ve sadakat.

-Bana yalan söylediğine üzülmedim, bir daha sana güvenemeyeceğime üzüldüm.