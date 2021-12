Z Kuşağı Dönüştürürken Yıkıyor

Geçtiğimiz hafta YouTube’da Socrates kanalında her hafta yayınlanan Mehmet Demirkol ve Kaan Kural gibi gerek alanında çalıştıkları sporlar konusunda çok bilgili, gerekse entelektüel kapasiteleri oldukça yüksek iki değerli spor insanının ‘Oyna Devam’ adlı programında 2028 Los Angeles Olimpiyatlarıyla ilgili olarak çok önemli tespitler yapıldı. Bu tespitler böylesine nitelikli iki insandan gelince o çerçeve üzerinden daha geniş bir yelpazede bazı konuları ele alma konusunda insanı düşünmeye sevk ediyor. Düzenli izleyicisi olduğum bu programdan ilgili bölümdeki konuyu ve iki ismin yorumlarını kısaca aktaracağım.

2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunlarının içeriği hakkında Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) yaptığı açıklamayla halter, boks ve modern pentatlonun yarışmalardan çıkarıldığını açıkladı. Halter ve boksun önemi, Antik Yunan’daki ilk orijinal olimpiyat oyunlarından miras kalmış iki spor olması. Modern pentatlon ise Baron de Coubertin’in yani modern olimpiyatların babası olarak kabul edilen ve IOC Başkanlığını 1896 – 1925 yılları arasında yapmış olan; bu organizasyonun modern dönem tarihinin en önemli ismi olan kişinin bu organizasyonu inşa ederken üzerine en çok titrediği ve en sevdiği spor branşı olması.

Coubertin tarafından tanımlanarak Olimpiyatların mottosu olan Citius, Altius, Fortius (daha hızlı, daha güçlü, daha yüksek) yaklaşımının yeni dönemde terk edildiğini görüyoruz. Zira bu üçlemenin “daha güçlü” başlığının halter ve boksu kapsadığı ve bir nevi bu sporları tanımladığı; Olimpiyatların temelindeki yaklaşımın en öne çıkan sporlarından olduğunu dünyanın bir çok önemli spor insanı da bu kararlar üzerine dile getirdi ve tepki gösterdi.

Geçtiğimiz yıllarda 2024 Paris Olimpiyatları için yapılan planlama sırasında güreşin de olimpik branşlardan çıkartılması gündeme gelmişti. Ancak güreşin diğer sporlara göre başta Rusya, İran, Türkiye, Gürcistan, Küba ve ABD gibi önemli lobileri olduğu için bu konu askıda kaldı ve 2028 yılı için de güreş kendisini kurtarmayı başardı. Ancak Mehmet Demirkol’a göre bu da uzun sürmeyecek ve güreş de yakın bir gelecekte tıpkı boks, halter ve modern pentatlon gibi Olimpiyatlara veda edecek.

IOC 2028 yılı için çıkartılan bu üç sporun yerine dalga sörfü, kaykay ve sportif tırmanış branşlarını ekledi. Bu branşlara baktığımız zaman üçünün de ortak özelliği, yarışlardan çıkartılan geleneksel sporlara göre daha hızlı akan oyunlar olması ve en önemlisi yeni neslin yani Z kuşağı olarak adlandırılan kuşağın ilgi gösterdiği alanlar olması.

Demirkol ve Kural Ne Dediler?

İki ismin görüşlerini birebir cümleleriyle olmasa da kısaca kendi yazımımla özetliyorum.

Demirkol: Atletizm, Jimnastik ve Yüzme branşları Olimpiyatın sütunlarıdır. Halter, boks ve güreş ise kirişleridir. IOC bu kararla kirişleri kaldırdı. Buradaki temel motivasyon “yeni jenerasyonlara kendimizi uyduralım” şeklinde. Bir dönem YouTube için “2 dakikadan uzun video izlenmez” denirdi. Ama ben o kitleye hitap etmiyorum ki. 10 yaşında çocuğa değil, 40 yaşından 20 yaşına kadar bir kitleye hitap ediyorum. Her işin bir müşterisi vardır. Ben 2 dakikada ne anlatabilirim? Ancak bugün IOC başta olmak üzere genel eğilim olarak 15 yaşa kadar olanları yakalama endişesi var ve kararlar bu çerçevede alınıyor. Bugün futbol sokakta oynanmadığı için yeni jenerasyonları ancak 15 – 16 yaşındayken yakalayabiliyor. Bizi 5 – 6 yaşlarındayken yakalardı. Her şeyin arz ve talep dengesi sürekli değişiyor. Siz sürekli Z kuşağına gideceğim derseniz, yarın gelecek yeni kuşakların taleplerini de yakalamaya çalışırken bir süre sonra her şeyinizi kaybedersiniz. Hiç kimsenin iki sene, beş sene sonra neyin tutacağını bilmesi mümkün değil. Sadece talebin belirdiği bir olimpiyat inşa etmeye kalkarsanız sonunda elinizde kalır. Bu yeni jenerasyonların taleplerini karşılamak için Z-Olimpiyatlar düzenleyin, bu yeni branşları da buraya koyun.

Kural: İşin doğası gereğince gelişimi ve değişimi belli oranda takip edebilirsiniz ama bu prensiplerinizden tamamen vazgeçmenizi ya da sunduğunuz ideali ve sportif rekabeti baştan aşağı değiştirmenizi gerektirmez. Paris Olimpiyatlarının branşları belirlenirken Paris Olimpiyat Komitesi (POC) e-spor’un oyunlarda yer alması için çok baskı yaptı. Ancak o dönem IOC “bunun sporla ne alakası var” dedi. Ancak aynı IOC yine kendi bünyesinde düzenlenen Asya Oyunlarında e-spor’u branşlar içerisine aldı ve Asya’daki çok büyük e-spor ilgisinin de etkisiyle bu branş inanılmaz derecede ilgi gördü. Bu ilgi bir branşın Olimpik spor olarak tanımlanması önündeki belli eşikleri aşması için bir faktör olsa da tek başına yeterli bir faktör olmamalı. Şimdi görüyoruz ki 2032 Olimpiyat Oyunlarında e-spor’un bir branş olarak yer alması olasılığı arttı. Görüyoruz ki IOC’nin birkaç sene içerisindeki gösterdiği tutumlar birbirinden çok farklı. İzlenmek, bilet satmak ve geniş bir çerçevede ilgi görmek istiyorlar. Bu yönde bir eğilim var. Evet bazı sporlar az izleniyor olsa da burada şu nokta var:Ben normalde eskrim ya da hentbolu izlemiyorum. Ama Olimpiyatlarda bu iki branşı izliyorum. Çünkü Olimpiyat Oyunlarında her sporun en üst düzeyi, en elit sporcuları yer alıyor. Her branşı Olimpiyatlarda zevkle izliyorsun.

Bu Dönüşüm Yıkıcı ve Her Alanda

Olimpiyat Oyunlarının bugünü ve geleceği hakkındaki bu görüşler hem üzerinde konuştukları konu hakkında iki ismin son derece doğru ve yerinde tespitler yaptığını gösteriyor. Ancak odak noktamızı bu görüşler çerçevesinde Olimpiyat Oyunları meselesi odağından genişletip daha genel bir perspektife alırsak ne yazık ki Z kuşağını (daha genel bir çerçevede ele alırsak yeni kuşakları) yakalamak için yapılan ilkelerden ödün verme reflekslerinin sporda olduğu gibi sosyal, siyasal ve ekonomik birçok alanda da yaşandığını görüyoruz.

Bugün ülkemizde ve dünya genelinde (Kıta Avrupası bir nebze müstesna olmakla beraber oranın da ciddi bir kısmında) siyasetin ve siyasetçilerin eğilimlerine, davranışlarına, tutumlarına, eylemlerine ve söylemlerine baktığınız zaman aynı şekilde bir köklerden kopma ve medya maymunu olma yolunda hızlıca gidilen adımları görüyoruz. Bugün ülkemizin birçok önde gelen ulusal ve yerel siyasetçisi sosyal medyadaki mizah akımlarının peşine takılmak gibi aculluklara düşüyorlar. Üstelik bu konuda da hitap etmeye çalıştıkları kitlenin; ilerleyen yıllarda özgül ağırlığı daha yüksek olacak olan eğitimli ve geniş bakış açısına sahip kesimi tarafından da ciddi anlamda tepki görüyorlar. Birçok muhalefet milletvekilinin, belediye başkanının ve hatta çok acıdır ki genel başkanlarının “esprili twit atayım da etkileşim gelsin” sığlığındaki yaklaşımları içler acısı. Aklı başında gençler “espriyi, geyiği, goygoyu biz yaparız sen düzgün siyaset yap” diye kapağı yapıştırıyorlar.

İktidar siyasetçilerinde ise durum bir parça farklı, ülkemizde daha yaygın görülmekle beraber dünya genelinde de iktidar koltuğuna oturanlar bir anda “devletleşiyorlar” ve yeni gelen talepleri yok sayarak insanlara adeta çağlar öncesinden sesleniyorlar. Yeni neslin diliyle statükoyu savunmaya çalışıyorlar. Yani 3 metre elma satmak, 2 kilo duvar inşa etmek gibi bir çabaya düşüyorlar.

Bu ülkemizde de böyle, Çipras kabinesinde de böyle oldu, Macron kabinesinde de böyle, Johnson kabinesinde de böyle. Bir yapının başına geçenler “aman Ali Rıza Bey ağzımızın tadı kaçmasın” ruh haline bürünüp yeniliğe, yeni taleplere direniyorlar. Bir taraf orantısızca ve absürt değişim taleplerini kesin doğrularmış gibi bağırırken, öte taraf da mevcut olan en iyisidir“daha iyisi asla olabilemez”söylemine sarılıyor. Bu siyasetin sonu insanlık için felakettir.

Öte yandan siyasetin üstünde olması gereken bilim insanlarının sosyal medyada etkileşim almak adına siyasetçi ya da aktivist gibi tutumlar takındığını, iki alengirli laf sokmayla aldıkları beğenilerle kendilerinden geçtiklerini görüyoruz. Aslında bu sadece ego tatmininden ibarettir. Gerek gazeteciler, gerek siyasetçiler, gerek akademisyenler ve gerekse bir şekilde toplumsal figür olmaya çalışanlar açısından bu aslında ucuz ve basit bir durumdur.

Başka bir taraftan bakarsak da yeni nesil ekonomik enstrümanlar olan kripto paraların birçoğunun popüler kültür ürünlerinin isimleri ya da ikonlarıyla piyasaya sürülmesi ve anlamsız bir talep neticesinde bir anda çok büyük ekonomik değerlere ulaştıklarını görüyoruz. Bütün bunlar post-modernitenin getirdiği “çıpasızlık” döneminin birer yansıması aslında. Bu konuda ülkemizin yetiştirdiği modern dönem filozoflarından olan Yalın Alpay’ın kitap, makale ve videolarını izleyerek ilginizi çekiyorsa çok kapsamlı ve tutarlı bir anlatı çerçevesinde bilgiler edinebilirsiniz.

Z kuşağının talepleri elbette bir şeyleri yıkmak amacını taşımıyor ancak “çıpasız” bir küresel anlayış içinde dünyaya geldikleri ve bu çağın geçer akçelerini yegane kavramlar ve kurallar olarak kabul ettikleri için taleplerinin aslında yıkıcı olduğunu bilmiyorlar. Bazı özgün ve tarihi şeylerin aslında çok değerli olduğunu bilmiyorlar, onlara bu anlatılmıyor. Doğru hikayeleştirmelerle bazı şeylerin aslında onların gördükleri kadarı değil; çok daha köklü ve değerli şeyler olduklarını anlamalarına birkaç münferit çaba dışında kimse eğilmiyor.

Onları doğru bir şekilde yönlendirmesi gereken; yönlendirirken elbette onların talep ettikleri dönüşümleri merkeze alarak ancak geçmişten gelen değerleri de onlara aktararak bunu yapması gereken siyasetin, akademinin ve medyanın üç kuruş fazla kazanmak, üç oy fazla almak, üç tıklanma fazla kapmak için kafası kesik tavuk gibi onların peşinde sürüklenmesi asıl sorundur.