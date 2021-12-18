Asli Günah

Halit Hüseyni’nin, Uçurtma Avcısı isimli kitabını sanırım birçoğunuz okumuşsunuzdur.

Hüseyni kitabında tek günahın hırsızlık olduğunu, diğerlerinin onun birer çeşitlemesi olduğunu Baba’nın dilinden aktarırken gerekçesini şöyle açıklar:

“Bir insanı öldürdüğün zaman, bir hayatı çalmış olursun, karısının elinden bir kocayı, çocuklarından bir babayı almış olursun. Yalan söylediğinde, birinin gerçeğe ulaşma hakkını çalarsın. Hile yaptığın, birini aldattığın zaman doğruluğu, haklılığı çalmış olursun… Çalmaktan daha kötü bir suç yoktur… Kendisine ait olmayan bir şeyi alan insan, bu ister bir can olsun isterse bir dilim nan (ekmek)… aşağılıktır”…

Kitabın belki de en çok paylaşılan cümlelerinden biridir bu tespitler.

Çok paylaşılması da sebepsiz değil elbette.

Zira insanlık tarihinin önemli bir gerçeğine dikkat çekiyorlar:

Kendine ait olmayan bir şeyi almak fecaat doğurur…

Hak etmediği bir menfaati elde etmek karmaşa getirir…

Nasıl doğurmasın ve getirmesin ki?

Siz hakkı, haklılığı, hakikati ve dolayısıyla güveni çalarsanız, çalınmasına ses çıkarmazsanız, adaletin getireceği huzur ve dengeyi tesis edebilir misiniz?

Edemezsiniz.

Hırsızlığın hakim olduğu bir ortamda emek vererek bir yere gelemeyeceğini düşünen insanların çalışma, üretme ve gayret gösterme hevesini canlı tutabilir misiniz?

Tutamazsınız.

Peki, böyle bir ortamda erdemli ve müreffeh bir toplum inşa edebilir misiniz?

Edemezsiniz.

Dolayısıyla hırsızlığın aşağılık bir davranış olduğu hakikatini kabul etmeyen yoktur herhalde.

Ama hırsızlıktan daha da kötü bir şey varsa o da kurumsallaşmış hırsızlık olsa gerek.

Çünkü kurumsallaşmış hırsızlıkta hırsızlığın meşrulaştırılması söz konusudur.

“Hırsızlık nasıl meşrulaştırılır” derseniz?

İnsanlar hak etmedikleri menfaati elde etmeyi, çeşitli gerekçelerle, kendilerine hak görmeye başladıklarında derim.

Böylece hırsızlık kendi açılarından meşrulaştırılmış olur.

Meşrulaştırılmış hırsızlık, hırsız için bir vicdan meselesi değildir artık.

Vicdan meselesi olmayan hırsızlık ise hırsız için bir utanç vesilesi de olmaz.

Utanmayan insanın ise yapmayacağı şey yoktur.

Kendini sorumluluk altında hissetmek gibi bir derdi de olmadığını görürsünüz.

O nedenle de kendinden başka herkes suçludur.

Hal böyle olunca ne konuşabilir ne de yanlışını gösterebilirsiniz.

Neticede gözünüzün içine baka baka hırsızlığa devam ettiğine şahit olursunuz.

Utanmadan.

Çekinmeden.

Ama doyduğuna şahit olamazsınız.

İşte “haram lokma hayayı ortadan kaldırır” derken kastedilen esasında budur…

Sonuçta gelinen noktayı ise Yusuf Has Hacib’in şu mısraları ne güzel tasvir ediyor:

“ḥalal atı kaldı körüglisi yoḳ ḥaram ḳarma boldı toduglısı yoḳ”

(Helâlin ancak adı kaldı, onu gören yok; harâm kapışıldı, hâlâ ona doyan yok)