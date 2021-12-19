Dolar, Amerikan Devleti’nin parası mı?

Türkiye’de “dolar”la yatıp “dolar”la kalkıyoruz, ama “dolar” konusunda bilmediğimiz çok şey var.

En basitinden “dolar” Amerikan Devleti’nin parası olarak bilinir, ancak değil.

Yine dillimizden düşürmediğimiz FED…

FED (Federal Reserve Banks), acaba gerçekten “Amerikan Devleti Merkez Bankası” mı?

Öyle bilinir, ne var ki o da doğru değil.

Bu iki konu Türkiye kamuoyunda pek konuşulmaz, tartışılmaz.

Üzerinde “cıss” yazan “sakıncalı konular” arasında mıdır, bilmem.

Bugün sizlere “doların çıkış hikâyesini” ve “FED’in gerçek yapısını” anlatacağım.

Doların çıkış hikâyesi

Önce sizi 1700’lü yıllara götüreceğim.

Amerikan halkının İngiltere’ye karşı isyanına…

1776 yılına kadar süren bu isyanda, “İngiliz bankerler” isyancıları finanse ediyordu.

Ne garip değil mi?

“Paranın dini ve milleti yoktur” sözünü doğrulayan bir davranış.

“İngiliz bankerler”, kendi ülkelerine başkaldıran isyancı Amerikan halkını finanse ediyordu, çünkü karşılığında “Amerikan parasını basma hakkını” talep ediyorlardı.

Başarılı da oldular.

Amerika’yı kuranlar, İngiliz bankerlere “Dolar basma hakkı” tanıdılar.

Amerika, 1776’da İngiliz Kralı’ndan kurtuldu, fakat daha büyük bir belanın yakasına yapıştığını ancak 1865 yılında fark edebildi.

1865 yılında Amerikan iç savaşını sona erdiren Abraham Lincoln, “savaş giderleri gerekçesiyle” İngiliz bankerlerin elinden “dolar basım hakkını” devlete aldı.

Amerikan Devleti, Başkan Lincoln döneminde ilk defa dolar basabildi.

Ancak uzun sürmedi.

Abraham Lincoln, 14 Nisan 1965’te suikast sonucu öldürüldü.

Eski düzene geri dönüldü.

Bankerler dolar basmaya devam ettiler.

Daha sonraki dönemlerde de başkanların başı bankerlerle hep dertteydi.

1913’te FED kuruldu, ancak FED’te devletin payı yok

Sonunda 1913 yılında FED adlı bir banka kuruldu.

Amerikan dolarını basma hakkı FED’e verildi.

Ancak ilginçtir, FED’in ortaklarının tamamı “banker ailelerden” oluşuyor.

Adı “Amerika Merkez Bankası” olarak geçiyor, ancak Amerikan Devleti’nin FED’te en küçük bir hissesi dahi yok.

Bankerler, Amerika’yı 12 bölgeye ayırıp aralarında pay etmişlerdi.

Her bölgeden adına “guvernör” denilen kişiler FED yönetimine girdi.

Her bir FED, kendi bölgesinde “Merkez Bankası şubesi” olarak işlev görüyor.

Tamam, FED Başkanı’nı Amerikan Devleti tayin ediyor, ama bu da başlı başına bir komedi.

Bankerler toplanıp FED Başkanı’nı seçiyorlar, devlet de atamasını yapıyor.

Böylece FED Başkanı’nı devlet tayin etmiş oluyor.

Bankerlerin FED’i, “Amerikan Merkez Bankası” olarak görev yapıyor ve Amerikan Doları’nı basıyor.

Dolar, nasıl “dünya parası” oldu? Türkiye, sisteme ne zaman girdi?

Bretton Woods, ABD’nin New Hampshire Eyaleti içinde küçük bir belde.

Burada Temmuz 1944’te 48 ülkenin katılmasıyla “Uluslararası Para ve Lisans Konferansı” yapıldı.

Toplantı sonunda dolar “dünya parası” olarak kabul edildi.

“Bir dolar karşılığı 0,888 gram altın olduğu” var sayıldı.

Katılımcı 48 ülke, paralarını dolara göre tarif etti.

Böylece “dövize bağlı para sistemi” ortaya çıktı.

1945 yılında 27 ülke imzalayınca Bretton Woods anlaşması yürürlüğe girdi.

Türkiye anlaşmayı 1947 yılında imzaladı.

Anlaşmaya imzalayan ve parasını altına dönüştürülebilir yapmayı kabul eden her ülkenin parasının değeri dolara göre saptandı.

Önce ABD doları altına, sonra da diğer ülke paraları dolara bağlandı.

Dünyada “dolara bağımlılık” böyle başladı.

1947’yi esas alırsak, Türkiye’nin dolara bağımlılığı da 74 yıl önce başlar.

Herkes durumdan memnundu.

Çünkü “dolar karşılığında altın var” sayılıyordu.

Tabii, bankerlerin, “doları dünya parası olarak kabul ettirmesi” kolay olmadı.

Avrupa, o yıllarda birkaç kez kana bulandı.

İkinci talep, ikinci suikast

Gelelim 1960 yılına…

Başkan John Kennedy, Amerikan Hazinesi’nin “bankerlerden borç dolar almasına” karşı çıktı.

1110 sayılı kanun teklifi ile “bankerlerin para basma hakkını devlete devretmesini” talep etti.

Aradan çok geçmedi, 1 Kasım 1963’te suikast sonucu hayatını kaybetti.

Halk, Kennedy’leri seviyordu, yerine kardeşi Robert Kennedy başkanlığa hazırlanıyordu, o da başkan adaylığı sırasında 6 Haziran 1968’de suikasta kurban gitti.

Bu arada Başkan Kennedy’nin öldürülmesiyle yerine geçen Başkan Yardımcısı Johnson’un ilk işi 1110 sayılı yasayı kadük etmek oldu.

Bankerler, dolar basmaya devam ettiler.

Kore ve Vietnam savaşlarının gerçek nedenleri

Dünyada hiçbir savaşın nedeni, “göründüğü” veya “gösterildiği” gibi değildir.

İşin altında “büyük çıkarlar” vardır, “paylaşım” söz konusudur.

Kore Savaşı, 1950-1953 yılları arasında yaşandı.

Bu, görünürde Güney ve Kuzey Kore arasındaki bir iç savaştı.

1955-1975 yılları arasında ise, Güney ve Kuzey Vietnam arasındaki iç savaşa tanıklık ettik.

Aslında her ikisi de “Doğu ve Batı Bloğu”nun savaşıydı.

Her iki savaşın çıkmasında da “bankerlerin etkisi” vardı.

Bankerler, devleti borçlandırmak için Amerika’yı savaşa soktular.

Kore Savaşı ve Vietnam Savaşı Amerikan Devleti’nin giderlerini artırıyor, devlet de bankerlerden borç alarak savaşı finanse ediyordu.

İşin ilginci, Amerikalı ölüyor veya öldürüyor, ne için savaştığını bilmiyordu.

1972’de doların altın karşılığı basımı kaldırıldı

1965 yılında Fransa’nın ünlü Devlet Başkanı Charles de Gaulle, “eldeki altından daha çok dolar basıldığını” fark etti ve Amerika’dan “elindeki dolar karşılığında altın” talep etmeye başladı.

Tartışma 1972 yılına kadar sürdü.

Başkan Richard Nixon, 1972’de baktı olacak gibi değil “doların altın karşılığı basılma şartını” kaldırdı.

Dolar, “karşılıksız kâğıt paraya” dönüştü.

Arkasından Fransızların sesini kesmek için SDR (Special Driving Right) adında, devletlerarasında geçerli bir para icat ettiler.

Bu para; Dolar, Yen, Sterlin ve Fransız Frankı’nın belli oranları ile katılımından oluşuyordu.

2002 yılına gelindiğinde SDR içerisindeki Frank ve Mark’ın yerini Euro aldı.

2016 yılında ise Çin Yuanı da SDR’lere ilave edildi.

Günümüzde SDR’ler uluslararası rezervlerin yüzde 4’ünü oluşturuyor, doların “egemen para” özelliği devam ediyor.

Dünyayı ABD değil, “Dolar İmparatorluğu” yönetiyor

Sevgili okurlarım, size “dünya düzeni”nin bazı kesitlerini anlatmaya çalıştım.

Bugünlerde bizim de çok canımızı sıkan dolar, 1972 yılından beri bankerler tarafından “karşılıksız para” olarak basılıyor ve “dünya parası” olarak işlem görüyor.

Amerikalı ve diğer ülke vatandaşları, doları “Amerikan Devleti’nin parası” zannediyor, ama işte anlattım, değil.

13 aileden oluşan ve sayıları bini geçmeyen bankerler, karşılıksız olarak bastıkları kâğıt para dolarla, dünyayı idare ediyor.

Anlayacağınız, dünyayı idare eden ABD değil, “Dolar İmparatorluğu”!

Dolar İmparatorluğu’nun bilinen kurumu da kısa adı “CFR” olan Dış İlişkiler Konseyi…

Yazı uzadı, CFR’yi de bir başka yazıda anlatırım.

Noktayı koymadan bir noktaya daha değineyim.

Hani ara sıra havaya girip “paramızı uluslararası ticarette kullanmaya” kalkıyoruz ya, dünyanın bu katı düzenini bilenler için bizimkilerin yaptığı tam donkişotluk!

Not: Bu yazıyı hazırlarken, başta “İnternethaber” ve Güneş Yılmaz-Yalçın Alganer’in ortak çalışması olmak üzere, değişik kaynaklardan yararlandım.