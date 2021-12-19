Hüseyin Çağlayan’ın ardından…

O’nu ilk kez, İzmit Otogarında tanımıştım.

Bir otobüs işletmecisinden çok, bir asker gibiydi!

Yakışıklı, şık giyimli ve etkileyici bir kişiliği vardı.

Gülümsemesi de konuşması da ölçülü ve etkileyiciydi.

Sonra öğrendim ki, bu kentin saygın insanlarından biri olan Necmi Pehlivan’ın damadı ve asker kökenli bir kişiydi.

Yıllar sonra İzmit Musiki Derneği’nde kesişti yollarımız.

Rahmetli amcam Özdemir Küpçü, derneğin ilk ekibi içinde ve solist olarak görev almıştı. Büyük dayımın oğlu Özkan Ağar ağabeyim de derneğin gediklileri arasındaydı. Ben de ortaokul yıllarımda derneğin çalışmalarına katılırdım.

Hüseyin Çağlayan’ın İzmit Musiki Derneği Başkanı olduğu yıllarda ben de konserlerin sunuculuğunu üstlenmiştim.

İşte, o yıllarda Hüseyin Çağlayan’ı daha yakından tanıma olanağım oldu.

Kalbi tertemiz, kişisel ve maddi çıkar hesaplarından uzak, toplumsal bir görev üstlenmiş olmanın titizliği içindeydi.

Bu titizlik ki, O’nun otoriter kişiliğini tetikliyor, kimi zaman çevresine karşı kırıcı da olabiliyordu!

Her şey bir yana, Musiki Derneği başkanlığı üstlendiği dönemlerde hem derneğe hem de bu kentin kültürel yaşamına önemli katkıları olmuştur.

Somut bir örnek vermeliyim;

Yıl 1997.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinliğinde, konukları Orduevi girişinde karşılayan Kolordu Komutanı Hurşit TOLON, bir konuğunu “hoş geldin ağabey” diye karşılıyordu! Bu “ağabey” Hüseyin Çağlayan idi! Tolon Paşa ile dostluğu, Harp Okulu yıllarına dayanıyordu. Çağlayan, askerlik görevine bir yerde nokta koymuştu ama Tolon Paşa ile dostlukları sürüyordu.

İşte o gece, Tolon Paşa, bir konserini izlediği Musiki Derneği için; “Bu ekip Güneydoğu’da konserler vermeli” diyordu.

İşte bu düşünce 14-17 Mayıs 1998 tarihleri arasında gerçek oldu.

Tolon Paşa’nın, o dönemde Diyarbakır 7. Kolordu Komutanı Korg. Yaşar Büyükanıt ile yaptığı program üzerine, Kocaeli Musiki Derneği olarak, 14 Mayıs günü, Cengiz Topel Havaalanı’ndan bir askeri nakliye uçağı ile Diyarbakır’a hareket ettik. Tolon Paşa, eşiyle birlikte alana gelerek, tek tek herkesin elini sıkarak yolcu ediyordu.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi ve Orduevi’ndeki konserleri sonrası, ertesi gün karayolu ile Şırnak’a vardık.

Önce, kent meydanında halka, akşam da 23. Tümen Karargahında İzmit damadı Tümgeneral Ömer Keçeciğil’in konuğu olarak terör mücadelesi veren binlerce askerimize konser verdik.

Keçecigil’in eşi Bilge Hanımın, bu kentin saygın kişilerinden biri olan Bülent Özer ağabeyin kardeşi olduğunu öğrendik. O gecemiz Tümen Karargahında geçti. Ertesi gün dönüş yolumuz başladı.

Cengiz Topel Havaalanı’nda bizi yine Tolon Paşa ve karşılıyordu!

Bu programın kahramanı bence Hüseyin Çağlayan idi.

Kişiliği, kimliği ve toplumsal çevresine yönelik ciddiyeti ve onurlu kişiliği ile bize bu onurlu görevde yer alma olanağı vermişti.

Bu olayın öyküsünü 21-26 Mayıs tarihlerinde KOCAELİ gazetesinde 6 dizilik “Şırnakta’ki Türkiye” ana başlıklı bir yazı ile kamuoyuna yansıtmıştım.

Ezcümle;

Hüseyin Çağlayan, bu kentin toplumsal ve kültürel yaşamına iz bırakan katkılar yapan bir gönül insanıydı.

O’nu rahmet ve saygı ile anıyorum.