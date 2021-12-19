AKP iktidarı, emeklinin yüzünü güldürecek mi?

Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü toplantı derken, asgari ücret açıklandı…

2.825 bin lira olan asgari ücret yüzde 50.5 artışla 4 bin 253 liraya çıkarıldı…

Bu miktara kimisi sevindi, kimisi az buldu… Asgari ücretten sonra gözler emekli zammına çevrildi. Emeklilere yapılacak zammın da yıllık yüzde 40 seviyesinde olabileceği konuşuluyor.

6 AYDA BİR ARTIYOR

Asgari ücret zammı milyonlarca çalışana nefes aldırırken, bu tutarın yarısı kadar maaş alan emeklilerin de ek zam beklentisi arttı. SSK’dan ve Bağkur’dan emekli olan milyonlarca vatandaşın maaşı ocak ve temmuzda olmak üzere her 6 ayda bir enflasyon verilerine göre artıyor. Bu yılın ilk 6 ayında yani temmuzda, SSK ve Bağkur’lu emekliler yüzde 8.45 zam almıştı.

ARALIK ENFLASYONU % 3.37

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son verisine göre; enflasyon temmuzda yüzde 1.80, ağustosta yüzde 1.12, eylülde yüzde 1.25, ekimde yüzde 2.39, kasımda ise yüzde 3.51 olmuştu. Bir başka ifadeyle ikinci 6 aylık dönemin 5 ayında kümülatif yüzde 10.46’lık enflasyon rakamına ulaşıldı. Geriye sadece aralık kaldı. Merkez Bankası beklenti anketine göre aralık için uzmanların enflasyon öngörüsü yüzde 3.37 seviyesinde.

ENFLASYON TAHMİNLERİ

Posta gazetesi, emeklilere yapılacak zam oranlarıyla ilgili bir haber derledi. Bu haberi sizinle paylaşmak istiyorum. Posta’nın haberine göre, buna paralel veya daha fazla bir artışla SSK ve Bağkur emeklilerinin ocak zammı yüzde 15-16’ya dayanacak. Yüzde 3.5’lik aralık enflasyonuyla son 6 aylık enflasyon yüzde 14.33 olacak. Eğer aylık enflasyon yüzde 4.1 olursa zam yüzde 15’e, aylık enflasyon yüzde 5 olursa zam oranı yüzde 16’ya ulaşacak. Enflasyonun beklentileri aşması zam oranını daha yukarı çekecek.

EK ARTIŞA NE KADAR ALAN KALIR?

Enflasyonun aralıkta kabaca yüzde 3-5 arasında gelmesi durumunda SSK ve Bağkur emeklilerinin son 1 yılda alacağı zam toplamı yüzde 24-26 arasında olacak. Yıllık belirlenen asgari ücret zammı yüzde 50.5 olunca emekliye de bu seviyelere yakın artış gündeme geldi. Ankara’nın gündeminde ilk sıralarda yer alan emekliye ek zammın, net olarak belirtilmese de geçen temmuzda aldıkları ile ocakta alacakları dahil yıllık kümülatif yüzde 40 seviyesinde olabileceği konuşuluyor. Bu oranların yakalanması için enflasyon zammından sonra yapılacak ek zammın yüzde 13 olabileceği hesaplanıyor. Bir başka deyişle ocakta yüzde 31.55 (40-8.45) oranında zam yapılması bekleniyor.

EMEKLİ SANDIĞI’NDA DURUM NASIL?

Emekli Sandığı’na bağlı memur emeklileri de benzer bir refah düzenlemesinden pay alacak. Onlar da temmuzda yüzde 8.45 zam almıştı ve ocaktaki toplu sözleşme zammıyla alacakları toplam zam da son 1 yılda yüzde 26-28 seviyesinde olacak. Bunun yüzde 40 zamma tamamlanması için de ek yüzde 10 zam yapılabileceği hesaplanıyor.

İKİ FARKLI SENARYO VAR

Geçen yıl korona etkisiyle SSK ve Bağkur emekli maaşının en düşüğü 1.500 liraya sabitlenmişti. Şimdi bu taban tutarın 2 bin liraya artırılması üzerinde çalışmalar yapılıyor. Henüz bir rakam telaffuz edilmese de özellikle düşük emekli maaşlarına yönelik bir adım atılacağı dile getiriliyor.

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Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Emeklilerin gelirlerinin düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var. Bu çalışmayı çok kapsamlı bir şekilde yürütüyoruz” demişti. Bu kapsamda seyyanen ya da oransal bir artış gündeme gelecek. Ocak ayına kadar bu çalışmaların detayları ortaya çıkacak. Bu zam, enflasyon farkının üzerine eklenecek.”

EMEKLİNİN YÜZÜ GÜLECEK Mİ?

Posta’nın haberini okudunuz…

Aralık ayı enflasyonunun 3.37 olması bekleniyor…

Şu anda işçi emeklisi yüzde 10.46’yı garantiledi…

10.46 + 3.37= 13.83…

Yani bu hesaplara göre 1 Ocak’tan itibaren işçi emeklisine yüzde 13.83 zam gelecek…

Asgari ücrete yüzde 50 zam geldiğine göre, hemen hemen her şeye yüzde 50 civarında zam geldiğine göre, emekliye yapılacak yüzde 13.83’yük zam çok komik kalacak…

Emekliler, zammın yüzde 50’ye tamamlanmasını istiyor…

Bakalım bu istekleri gerçeğe dönüşecek mi?

İktidar şimdiye kadar ihmal ettiği emeklilerin yüzünü güldürecek mi?

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Kasım ayında en az 164 işçi öldü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, işçi ölümleriyle ilgili verileri paylaştı. İSİG’in açıklaması şöyle; “Yüzde 66’sını ulusal basından; yüzde 34’ünü ise yerel basın, işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, meslek örgütleri ve sendikalardan öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit ettiğimiz kadarıyla Kasım ayında en az 164 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti” 13 ölüm ile en fazla ölüm İstanbul’da… Kocaeli de ise 11 işçi öldü… 19 yıllık AKP iktidarında ölen işçi sayısı 28 bin 500’e dayandı… Yani başa hangi iktidar gelse de, işçi ölümleri devam ediyor.

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Zeytinoğlu’nun hedefi; Türkiye

KSO’nun 14.Sektörel Performans Değerlendirme ödül töreni önceki gün yapıldı. Törende konuşan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, organizasyonu Türkiye düzeyinde yapmayı hedeflediklerini söyledi… Zeytinoğlu, “2008 ve 2009 yıllarında sadece Kocaeli bölgesinde 10 sektörde düzenlenen organizasyonumuz, 2010 yılı itibari ile Doğu Marmara’ya, 2015 yılı itibari ile Marmara Bölgesine açıldı. Ödül organizasyonumuzu tüm Türkiye’ye açmayı hedefliyoruz” dedi… Sektörel Performans Değerlendirme ödül töreni, gerçekten de büyük bir organizasyon… Bunun Türkiye’ye yayılması, hem KSO yönünden, hem de Kocaeli’nin tanıtımına büyük katkısı olur.

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Kaporayı al, aracı verme!

Otomotiv sektöründe ellerindeki sıfır araçları daha fazla paraya satmak isteyen otomotiv stokçuları, araç almak isteyen ve kaporasını veren pek çok vatandaşı mağdur etti. Aylar önce kaporasını ödedikleri aracı alamayan mağdurlar isyan ediyor. Otomotivciler, daha fazla para kazanma adına müşteriyi mağdur ediyor. Bunun suçlusu bu duruma getiren devlet mi, yoksa açgözlülük yapanlar mı? Siz siz olun, kaparo mağduru olmayın.

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Alkışlar Halıdere Ortaokulu’na

Halıdere Ortaokulu öğrencileri, Erozyonla Mücadele Haftası etkinlikleri kapsamında önceki gün TEMA Vakfı Gölcük Temsilciliği ile ‘Toprağa Saygı Yürüyüşü’ gerçekleştirdi. Halıdere sahilinde yapılan yürüyüş, gerçekten de çok anlamlı. Okul yönetimini ve okul öğrencilerini kutluyoruz. Doğaya saygı, insana saygıdır.