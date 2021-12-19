Ne şiş yandı ne kebap ?.. Diop beni utandırmadı…

Dün gecenin özeti bu…

Eyüpspor yenilseydi, zirve yolunda en ağır darbelerden birini almış olacaktı…

Kocaelispor yenilseydi, Play-Off umudu tamamen bitecekti…

Her iki takım da birer puanla amaçlarından uzaklaşmamış oldular…

Eyüpspor, bu maç için erken sayılabilecek bir dakikada golü atınca, Kocaelispor kabuğuna çekildi…

Kafadan yenilgiyi kabullendi…

Samsun, Tuzla, Erzurum, İstanbul’u en iyi zamanlarda bu sahada yenen Kocaelispor, Eyüp’ü de yenseydi, avantaj büyük olacaktı ama yenilmedi…

Maçın özellikle ikinci yarısında adeta lige yeniden başlayan Kocaelispor, gerçek bir büyük kulübün takımı gibi oynadı…

Mustafa Reşit Akçay kellesini bir hafta daha kurtardı…

Zafer Turan deplasmanda bir puan iyidir diyerek, süreyi uzattı…

Maçın kahramanları ise “Patlama bekliyorum” dediğimden bu yana 3 gol atarak beni utandırmayan Diop ile kaleci Korcan ve Yiğitali oldu…