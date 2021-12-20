Ekonomik kurtuluş savaşı mı? AKP’den kurtulma savaşı mı?

Türkiye 2001 yılında da ciddi bir ekonomik kriz yaşamıştı. Bankalar batmış, insanlar paralarını alamıyor, yolsuzluk diz boyu. Dış borç 125 milyar dolar civarında, devlet borcunu ödeyemez hale gelmiş. Doğal olarak hayat pahalılığı ve yoksulluk artmış. Ciddi demokratikleşme sorunları var. Halk care arıyor. Doğal olarak iktidara da çok tepkili .

O zaman iktidarda ANAP-DSP-MHP koalisyonu var. ABD’den davet edilen Kemal Derviş’ın önerileri ile koalisyon hükümeti topluma acı reçeteyi vermiş, geçim sıkıntısı ve işsizlik diz boyu. Bu şartlarda seçime gitmek koalisyon partileri için seçim kaybı demek. Bu şartlarda erken seçime gitmek koalisyon için intihar.

Ama ne var ki; o zamanki koalisyonun MHP durup dururken koalisyonu bozarak erken seçim istedi ve Türkiye eken seçime gitmek zorunda kaldı. Bu şekilde erken seçim isteyen Bahçeli dahil koalisyon partileri baraj altında kalarak seçimi kaybederken, % 34,28’lik oy ile yeni kurulan AKP iktidar oldu.

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Seçimi kazanan AKP lideri toplumdaki sıkıntıyı görerek 3 Y diye nitelendirdiği yoksulluk, yolsuzluk ve yasakları ortadan kaldıracağını söyleyerek iktidara gelmişti. Mesajı “iktidarımızda bu tür acılar asla yaşanmayacak. Çünkü bankalar hortumlanmayacak, yolsuzluk yapılmayacak. Biz yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla yani 3 Y ile mücadele etmek için iktidara geliyoruz. Ayrıca alacağımız önlemlerle ekonomiyi üretken hale getirip, ihracatı arttıracak ve Allah’ın izni ile döviz sıkıntısını tarihe gömeceğiz. Türkiye huzur dolu müreffeh bir ülke olacak. Hatta gelişmiş ülkelerdeki refah düzeyini bile geçeceğiz.” şeklindeydi. AKP bir iktidar için çok uzun bir süre olan tam 19 yıldır iktidarda. Ama iktidarın 3 Y diye tarif ettiği, yoksulluk,yolsuzluk ve yasaklar ne yazık ki eskiye göre daha da derinleşerek artmış durumda.

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İstanbul'daki Uluslararası Şeffaflık Derneği, Türkiye'nin küresel sıralamada "ekonomik, sosyal ve politik istikrarsızlıkların yoğun olduğu, demokrasi ile tanışamamış birçok ülkenin gerisinde" kaldığını, 2012 yılından bu yana puanı ve sırası hızlı bir biçimde düşmekte olan Türkiye’nin yolsuzluk algı endeksi'ne göre 40 puanla küresel sıralamada 180 ülke arasında 86'ncı sırasına gerilediğini, Trinidad ve Tobago, Doğu Timor, Fas, Hindistan ve Burkina Faso ile aynı sırada olduğunu, ülkemizin Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler ile de karşılaştırıldığında ise en düşük puanı alan Romanya'nın bile gerisinde kaldığını, ülkemizin Ekonomik ve İşbirliği Kalkınma Teşkilatı (OECD) ülkeleri arasında da sondan üçüncü sırada yer aldığını, hatta Güney Kıbrıs 41. sırada, Gürcistan 44. sırada, Yunanistan 60. sırada, Ermenistan 77. sırada ve hepsinin bizden çok daha iyi durumda olduğunu da açıkladı.

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Independent gazetesi Türkiye haberine göre Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi’nin 2015-2019 arasını kapsayan 4 yıllık süreçte Eurostat tarafından açıklanan yoksulluk ve sosyal dışlanma verilerine göre 2015’te Türk insanının yüzde 26,7’si yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında yaşarken, bu oran 2019 yılında yüzde 33,2’ye kadar yükseldi. Son ekonomik veriler dikkate alındığında kuvvetle muhtemeldir ki bu gün toplumun en az yarısı yoksulluk sınırı altında yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Dış borcumuz de 125 milyar dolardan 435 milyar dolara yükselmiş durumda.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun aday ülkeler Türkiye, Sırbistan, Karadağ, Kuzey Makedonya ve adaylık başvurusunda bulunan Bosna Hersek ve Kosova'ya ilişkin son değerlendirmelerinin yer aldığı 2021 Genişleme Paketi raporunda yeni sistemin denetimden uzak olduğu, ülkemizin demokratik kurumlarının işleyişinde ciddi eksiklikler olduğu ,düşünce suçundan bir çok siyasi ve gazetecinin cezaevlerinde tutulduğu, ifade edildi.

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19 yıllık AKP iktidarında ülkemiz 2001 verilerinin çok daha vahim derecede yoksullaşmış, yolsuzlukları artmış ve demokrasisi gerileyerek yasaklar ülkesi haline gelmiş durumda. Toplum içine düştüğü açmazlar nedeniyle, sosyal patlamalar ve intiharlarla karşı karşıya. 19 yıl önce olduğu gibi yine iktidarın koalisyon ortağı MHP ve derinleşen devası sorunlara rağmen sessiz. İktidarın ekonomik kurtuluş savaşı verme iddiası 19 yıldır yaşananlar nedeniyle toplum tarafından ciddiye alınmıyor. Tam aksine Türk insanı, ekonomik krizden kurtuluş yolunun AKP-MHP iktidarından kurtuluş olduğunu anlamış durumda. Bu nedenle erken seçim isteyerek esasında AKP den kurtulma savaşı veriyor.