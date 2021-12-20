2022 yılından umutlu musunuz?

Yeni yıl yaklaştıkça araştırma şirketleri, sonuçları paylaşıyor… Ipsos araştırma şirketi de yeni yılla ilgili araştırmasını yayınladı… Sözcü’de yayınlanan habere göre Türklerin yüzde 59’u yeni yıla umutla giriyor… Haberi birlikte okuyalım;

“Yeni yıl yeni umutlar demek, ancak Ipsos araştırması Türkiye’de vatandaşların umutlarının dip yaptığını ortaya koydu. Araştırmada “2022'nin, 2021'den daha iyi bir yıl olacağına inanıyorum” diyen Türk vatandaşlarının oranı sadece yüzde 59. Türkiye bu oranla yeni yıldan en umutsuz insanların yaşadığı 3'üncü ülke. Global ortalama ise yüzde 77.

MUTSUZ ÜLKELER

Uluslararası araştırma şirketi Ipsos, 2021'in nasıl bir yıl olduğunu ve 2022 beklentilerini 33 ülkede 22 bin kişi ile görüşerek ortaya koyan bir araştırma yaptı. Bu araştırmaya göre Türkiye 2021'i en kötü geçiren ve 2022'nin daha iyi bir yıl olacağına dair umutları en az olan birkaç ülkeden biri oldu. Türkiye'de “2021 benim ve ailem için kötü bir yıldı” diyenlerin oranı yüzde 74. Türkiye bu oranla Güney Afrika ve Güney Kore'den sonra 2021'den en umutsuz 3. ülke oldu. “2021 ülkem için kötü bir yıl oldu” diyenlerin oranı ise Türkiye'de yüzde 85 gibi çok yüksek bir seviyede.

EKONOMİDEN UMUTSUZ

Türkiye’de dünya ekonomisinin 2022’de 2021’den daha iyi olacağını düşünenlerin oranı yüzde 40’ta kaldı. Türkiye bu oranla en sonda, ekonomiden en umutsuz ülke oldu.

Ipsos araştırmasında farklı konularda da sorular var. Örneğin “Birçok insan yaşamını sanal dünyalarda yaşayacak” cümlesine en çok onay Türkiye’den. 33 ülke ortalaması yüzde 57 iken, Türkiye vatandaşlarının yüzde 77’si yaşamın sanal dünyaya kayacağını düşünüyor. düşünüyor.”

**

Uluslararası araştırma şirketi Ipsos’un yaptığı araştırmayı sizinle paylaştım…

Zamlar peş peşe geliyor…

Fiyatlar sürekli artıyor…

Döviz almış başını gitmiş…

İşsizlik arttı…

Geçim sıkıntısı arttı…

Türkiye’de tüm bunlar yaşanırken, 2020’den umutlu olmak, pek mümkün görünmüyor.

2022’DEN UMUTLUYUM DİYENLER

Çin yüzde 94

Şili yüzde 86

Brezilya yüzde 82

Arjantin yüzde 79

Kanada yüzde 77

İtalya yüzde 73

İngiltere yüzde 72

ABD yüzde 71

Almanya yüzde 65

Türkiye yüzde 59

Belçika yüzde 58

Japonya yüzde 54

Global ortalama yüzde 77

Sağlıkçılar % 73

ZAM İSTİYOR

Korana süreci, Mart 2020’de başladı… Hala da devam ediyor… Sağlıkçılar bu süreçte çok yoruldu… Her şeyi hak ediyorlar. Ama AKP iktidarı, kendilerine yeterli değeri vermediğini düşünüyorum. Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) memur maaşlarının yeni asgari ücret karşısında erimesine tepki gösterdi. Ülkenin bulunduğu koşullar göz önüne alındığında yapılan asgari ücret zammının yetersiz olduğunu dile getiren SAHİM-SEN Genel Başkanı Özlem Akarken, “Memur maaşı 4 yıl önceki asgari ücrete göre yüzde 11 azalmıştır. Memur maaşlarının değer kaybetmemesi için en az 2022 yılı için yüzde 73’lük zam uygulanmalıdır” dedi. Asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldığına göre, sağlıkçıların maaşlarına da en azından yüzde 50 zam yapılmalı.

Xxxxxxxxxxxxxxxx

Şişteki pişmiş

tavuğu çaldılar

Geçenlerde Körfez’de ilginç bir olay yaşandı… İşyeri sahibinin içeri girmesini fırsat bilen bir şahıs, kızgın fırının içine elini sokarak pişmiş tavuğu çaldı. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen işyeri sahibi Fatih Uzun, şaşkınlık yaşadı. İşyeri sahibinin şaşırmasına gerek yok… Elini kızgın fırının içine daldırıp o tavuğu çalıyorsa, düşünün adamın ne kadar perişan halde olduğunu…

xxxxxxxxxxxx

Türkiye’nin yüzde 15’i

diyabetle mücadele ediyor

Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) verilerinden elde edilen bilgilere göre, dünya genelinde 382 milyon yetişkinin diyabet hastası olduğu görüldü. Türkiye’de ise 20-79 yaş arası 7 milyon diyabet hastası olduğu, bunun da nüfusunun yaklaşık yüzde 15’ine denk geldiği kaydedildi. 2035 yılına kadar ise diyabet hastası olan kişi sayısının 592 milyon olması bekleniyor. Bu artışın yaşlanan nüfusa, kentleşmeye ve değişen yaşam tarzlarına bağlandığı gözlendi. Başka bir veriye göre ise güncel diyabetle mücadele eden kişi sayısının 400 milyonu geçtiği ve en çok diyabetli insanın yaşadığı yerin Çin olduğunu ortaya koydu. En çok diyabet görülen yaş aralığı ise 40-59 olarak kaydedildi; diyabet hastalarının yüzde 80’i ise düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşıyor. Geçtiğimiz sene diyabet tedavisine dünya genelinde 825 milyar dolar harcanırken, bu rakam dünyadaki her insan için yaklaşık 100 dolara karşılık geliyor.